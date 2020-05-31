新冠警告App在iPhone上也出错

据德国每日新闻网站tagesschau.de报道，新冠病毒追踪软件的使用者在数周时间里得不到有关是否曾接触过感染者的信息。此前，安装Android操作系统的手机也出现类似故障。
（德国之声中文网）根据该报道，与德国电信共同开发德国新冠警告App的软件开发商SAP已承认了这一缺陷。该软件开发者之一的克林拜尔（Thomas Klingbeil）表示，是出现了问题，他非常希望，或者能在最短时间内解决它，或者，能找到一种Workaround（应急方案），使该软件仍能发挥作用。 按理，新冠警告App在未打开的情况下也应能在后台继续工作，更新数据；而一旦遇上某个检测呈阳性的人，手机便应向使用者发出风险增加的信息。克林拜尔指出，"我们现在遇到的问题是，背景更新功能显然未能被运行系统开启。"
Android手机亦受影响
本周四（7月23日），有消息称，同样由于这一更新功能故障，该运用软件在安装Android操作系统的三星和华为手机上也曾在数周时间里未能发挥正常功能。联邦卫生部称，相关问题此间已获解决。 联邦政府府发言人戴默尔（Ulrike Demmer）推文强调，尽管发生过故障，该软件仍能发挥作用。 新闻网站tagesschau.de的报道说，在iPhone那里，相关问题尚未解决，很多iPhone的接触追踪功能时有时无，有时甚至中断10天以上。
下载1600万次
新闻网站tagesschau.de的报道说，开发商向iPhone的苹果公司报告了接触追踪功能的这一不足之处，苹果公司亦已承认有这一问题。报道说，根据迄今的认识，操作系统iOS有一程序错误。然而，开发商称，不论是在安卓还是在苹果多功能手机那里，即使没有后台更新，与其它智能手机之间仍应该发生匿名的数据交换。 新冠警告应用软件旨在帮助追踪并中断感染链。此外，它能让当事人以数字方式尽快获得检测结果，并能以匿名方式警告也装有该App的可能的接触者。目前，相关App以被下载1620万次。
凝炼/任琛（德新社）
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