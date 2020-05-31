新冠警告App在iPhone上也出错

（德国之声中文网）根据该报道，与德国电信共同开发德国新冠警告App的软件开发商SAP已承认了这一缺陷。该软件开发者之一的克林拜尔（Thomas Klingbeil）表示，是出现了问题，他非常希望，或者能在最短时间内解决它，或者，能找到一种Workaround（应急方案），使该软件仍能发挥作用。 按理，新冠警告App在未打开的情况下也应能在后台继续工作，更新数据；而一旦遇上某个检测呈阳性的人，手机便应向使用者发出风险增加的信息。克林拜尔指出，"我们现在遇到的问题是，背景更新功能显然未能被运行系统开启。"

Android手机亦受影响

本周四（7月23日），有消息称，同样由于这一更新功能故障，该运用软件在安装Android操作系统的三星和华为手机上也曾在数周时间里未能发挥正常功能。联邦卫生部称，相关问题此间已获解决。 联邦政府府发言人戴默尔（Ulrike Demmer）推文强调，尽管发生过故障，该软件仍能发挥作用。 新闻网站tagesschau.de的报道说，在iPhone那里，相关问题尚未解决，很多iPhone的接触追踪功能时有时无，有时甚至中断10天以上。

下载1600万次

新闻网站tagesschau.de的报道说，开发商向iPhone的苹果公司报告了接触追踪功能的这一不足之处，苹果公司亦已承认有这一问题。报道说，根据迄今的认识，操作系统iOS有一程序错误。然而，开发商称，不论是在安卓还是在苹果多功能手机那里，即使没有后台更新，与其它智能手机之间仍应该发生匿名的数据交换。 新冠警告应用软件旨在帮助追踪并中断感染链。此外，它能让当事人以数字方式尽快获得检测结果，并能以匿名方式警告也装有该App的可能的接触者。目前，相关App以被下载1620万次。

凝炼/任琛（德新社）

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