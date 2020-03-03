新冠致死率高于流感 各国加强防疫机制

(德国之声中文网) 世卫周二 (3月3日) 发出警告，表示全球目前面临严重缺少能用来防护新冠病毒的医疗防护用具，相关用品的价格也不断攀升。世卫呼吁专门制造相关器具的公司与各国政府能将产能提高40%。

世卫周二表示，目前新冠病毒的致死率约3.4%，比季节性流感的1%致死率高出许多。世卫组织秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 说：「新冠病毒的传染率比流感低，但是却能导致病患出现更严重的症状。目前尚未有疫苗或专门治疗新冠病毒的药物，但是我仍认为病毒的传播是能被遏止的。 」

世卫官员说，新冠病毒的致死率会因国家而异，但是大约介于2%与4%之间。如果有更多轻症的案例仍未被通报的话，这代表新冠病毒的致死率会更低。世卫表示，新冠病毒疫情爆发以来，医疗用口罩的价格已上涨6倍，N95口罩与防护衣的价格也各上涨了三倍与两倍。世卫估计，医护人员每个月需要8900万个口罩、7600万个手套与160万个护目镜。

世卫官员对于伊朗的疫情表达担忧，表示伊朗的医院目前普遍缺乏新冠病毒重症病患所需的呼吸器与呼吸机。他们说，伊朗的情况比其他国家都还紧急，但也强调疫情发展通常会先恶化，后来再逐渐好转。

全球疫情持续延烧

与此同时，韩国、日本、欧洲、伊朗与美国的确诊案例持续攀升，不少国家周二也陆续传出首个确诊案例。路透社统计，目前全球至少80个国家出现新冠疫情。伊朗3月3日增加了835个确诊案例与11起病亡案例，将累计确诊案例与病亡案例提升至2336与77例。路透社报导，目前伊朗的医护人员普遍面临物资缺乏的窘境，伊朗国家电视台也报导，23名议员以及伊朗紧急卫生服务部门的负责人柯瓦恩德 (Pirhossein Kollwand)也确认感染了新冠病毒。

另一方面，欧洲疫情最严重的意大利周二也新增了466起确诊病例与27起病亡案例，将累计的确诊案例与病亡案例提升至2502例与79例。意大利政府正在考虑扩大隔离的范围。 此外，阿根廷、智利与乌克兰也分别通报首个新冠病毒确诊案例。

美国的华盛顿州周二出现3起新的新冠病毒病亡案例，将累积病亡案例提升至9例。纽约州也通报了第二起新冠病毒确诊案例，美国目前累积超过100例的新冠确诊案例。 纽约的大众运输局也在推特上表示，他们将提升车站、地铁、公交车与特定交通工具的消毒。

为了防范经济受新冠病毒疫情影响，美国联准会周二紧急降息2码，这是美国自2008年全球金融海啸爆发以来首度紧急降息。 联准会的降息却未能让连日重挫的美国股市由黑转红，道琼指数终场重挫785.91点，以25917.41点坐收，科技股为主的那斯达克综合指数则下跌268.08点，收在8684.09点。

此外，国际奥委会发言人亚当斯 (Mark Adams) 周二在记者会上表示，虽然目前日本已有近千起新冠病毒确诊案例与12起病亡案例，东京奥运仍将如期举行。卫生官员表示他们会在国际奥委会做出最终决定前，持续观察日本的疫情。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社）