新冠肺炎“特效药”Paxlovid在欧洲被大量浪费

（德国之声中文网）总部设在英国的预测性健康分析数据公司Airfinity分析的数据显示，由于使用规定管控严格，欧洲从辉瑞公司采购的价值超过10亿美元用于治疗新冠肺炎Covid-19的抗病毒药物Paxlovid因未在有效期前使用而被浪费。

Paxlovid是用来治疗新冠肺炎的抗病毒药物。需要在感染者感染新冠病毒的最初几天开始服用。欧洲规定这款药物只限于老年人或者高风险人群才可以使用。在美国用药范围则更宽泛得多。

《金融时报》引述Airfinity的分析数据指出，欧洲国家购买的Paxlovid药物中已经有总价值约11亿美元的150万套5天为一疗程的抗病毒药物过期。这些“过期药”的保质期被延长了6个月到12个月不等。而到2024年2月底，保质期到期的Paxlovid总共将达到310万套。

Airfinity分析师格罗塔（Marco Gallotta）在接受《金融时报》采访时表示，新冠感染数量下降以及检测数量急剧减少都造成Paxlovid的服用数量大幅降低。他说：“这意味着即便保质期延长了，但各国仍无法在过期前处理所有库存。”

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欧洲范围内Paxlovid过期量最高的是英国。Airfinity统计的数据显示，截至去年12月初，约有 100万剂Paxlovid过期，价值7亿美元。另外今年2约和6月底将再分别有55万剂和65万剂Paxlovid的保质期到期。

英国规定，只有癌症患者、艾滋病患者和其他存在严重潜在健康问题的人员以及接受过器官移植手术的病人才可以使用Paxlovid。

《金融时报》的报道指出，即便是在美国，由于医疗机构的负担大大减小，新冠病毒的检测数量大幅降低，因此对新冠抗病毒药物的需求也有所下降。

2023年美国医生开出的Paxlovid的处方约为530万，同2022年相比减少了24%。根据美国政府与辉瑞公司达成的协定，2023年年底前美国政府总共向辉瑞退还790万套Paxlovid，这会给辉瑞造成42亿美元的损失。

（《金融时报》）

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