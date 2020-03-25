新冠肺炎有没有典型症状？

（德国之声中文网）柏林罗伯特·科赫研究所（RKI）的专家表示，目前无法归纳出新冠肺炎"典型"症状的标准。该研究所所长维勒（ Lothar Wieler）说，约一半的感染者几乎不会有所察觉。而对有症状的患者，该所研究人员对德国患者的情况和其他国家公布的有关资料数据进行了分析。

轻症：味觉不灵了？

根据对22000名德国感染者的调查，在有症状的感染者中，五分之四的人症状都不严重。咳嗽（54%的人）和发烧（40%）属于最常见的症状。

"关于新冠病毒感染者肯定不会出现打喷嚏症状的说法是谣言"，柏林夏里特医学院肺病和感染病分院的维岑拉特（Martin Witzenrath）表示，他负责的科室目前有20多名新冠患者在接受治疗。

波恩大学的病毒学家施特里克（Hendrik Streeck）的团队则对德国疫情爆发点之一北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的100名居家隔离患者进行了病情追踪。结果显示，最常出现的症状是干咳（70%），其次是嗅觉和味觉丧失（68%）和倦怠（68%）。还有很多人描述的症状包括，流鼻涕、头痛、咽喉痛、肌肉疼痛。"不少人感到十分疲倦和不适"，此外腹泻也是一个常被提到的症状。

波恩大学病毒学家施特里克

世界卫生组织的数据显示，症状较轻的感染者病程平均持续时间为两周。施特里克介绍说，据迄今的观察，一般开始的表现为咽喉不适或疼痛，并经常伴有发烧，与一般的感冒症状相似。

那么有什么特别的征兆表明一个人可能染上了新冠病毒吗？"唯一一个不同于流感的症状是失去味觉和嗅觉"，施特里克说，除此之外对轻症感染者来说，"就像是一次流感，感染者不会觉察出这是新冠病毒"。

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慕尼黑施瓦宾医院感染科的主任医师文特纳（Clemens Wendtner）曾在一月初诊治了德国首批新冠感染者。他也指出，当时有患者出现嗅觉和味觉偏差的现象--自己喜爱的菜肴怎么吃起来有苦味或金属味？文特纳说，这一症状可能在一开始就出现，因此可以被当作诊断的一个提示。

呼吸道：由上到下？

德国有多少人因感染新冠住院治疗，目前还没有确切的数字。在中国对56000名确诊病例的统计显示，其中14%的人出现较严重症状，6%的人病情危急甚至出现生命危险，例如出现肺功能衰竭。按照世卫组织的说法，重症患者的病程平均持续时间为3到6周。

夏里特医学院的维岑拉特说，根据目前的观察，患者在出现上呼吸道症状4到8天后，可以判断下呼吸道是否也受到侵害。但也有一些患者没有出现上呼吸道症状，就直接出现肺部炎症。

他接着说，新冠病人症状的发展与普通肺炎不同。"一个特别之处是，有的病人只是略感呼吸不畅，给人感觉是并不严重，可一看CT，肺部情况已经很糟糕。这是我们以前没有见到过的。"到了这个时候，情况就可能急转直下。

因此他提醒人们："如果平时能轻松上楼梯，现在突然明显感到气短，应该引起警觉。特别是年龄较大，或有其他疾病的人。"

怎样预防新冠病毒？ 口罩：聊胜于无 没有证据表明，戴口罩能够有效地防止病毒性感染。这个意思是说，口罩可以防止一些细菌进入你的口腔或者鼻孔。更重要的是，它能防止你自己的手乱摸嘴巴和鼻子（大多数人都会下意识地做这些事情）。如果你真的病了，戴口罩还能防止你去感染别人。

怎样预防新冠病毒？ 给你的手消毒 找遍世卫组织的推荐列表，你都不会发现口罩。排在第一位的是——勤洗手。世卫组织推荐使用酒精消毒液，就像你在医院里见到的那样。

怎样预防新冠病毒？ 肥皂和水也很重要 日常生活中更简便的方法是用肥皂洗手，如果你有的话。但是，记住一定要彻底洗净。

怎样预防新冠病毒？ 咳嗽、打喷嚏？没有关系，这样做就行 医生推荐说，咳嗽、打喷嚏的时候，用你的胳膊肘掩护。或者使用纸巾，不过记得用完即弃。也可以使用你的衬衫和背心，用完不必扔掉，但是要记得经常清洗。

怎样预防新冠病毒？ 保持距离！ 世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

怎样预防新冠病毒？ 发烧了？去看医生，而不是去看风景！ 如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

怎样预防新冠病毒？ 别碰！ 如果你要去新近出现新冠感染病例的农贸市场，避免碰触任何动物，不管它们看上去多么可口或者可爱。也要避免碰触动物碰触过的任何物体表面。

怎样预防新冠病毒？ 煮熟点，别生吃！ 把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。 作者: Fabian Schmidt



叶宣/达扬（德新社）