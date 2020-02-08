新冠肺炎：全球死亡人数超非典

（德国之声中文网）中国国家卫生健康委员会公布的数据显示，截至2月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，累计报告确诊病例37198例，累计治愈出院病例2649例，累计死亡病例811例。

由此，中国大陆因感染新型冠状病毒的死亡人数已超过严重急性呼吸道症候群（SARS，俗称"非典"）疫情造成的全球死亡人数。然而，爆发于2002年末至2003年的"非典"时期的累计确诊病例为8098例，因此可见，其传播率低于新型冠状病毒，但是死亡率较高。

随着中国肺炎疫情的不断升级，各国纷纷展开撤侨行动。继一周前德国出动军机从武汉接回了大约120名德国公民及家属后，载有第二批德国人的撤侨飞机已于当地时间周日清晨从武汉起飞，并于英国当地时间周日上午在牛津附近的军用机场降落。

这次是德国和英国联合包租的一架飞机，飞机上约有200位英国公民，20位德国人。据德国外交部透露，这些人员当中有的在上次的撤侨行动之后才报的名，有些是当时出于种种原因未能及时赶到机场登机。德国外交部向英国当局表示感谢。

被接回的约20名德国人将再位于柏林的一家德国红十字会的医院里接受为期14天的隔离观察。所有人将接受病毒检验，检验结果预计将于周一出炉。

目前，中国以外共有超过300例新冠病毒确诊病例，其中德国有14人感染。中国大陆之外共有两宗死亡案例。周六，一名60岁的美国公民在武汉不治身亡，成为首例因感染新冠肺炎而病逝的非中国公民。

同是被隔离 待遇大不同 南法小村 距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。

同是被隔离 待遇大不同 悠长假期 与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。

同是被隔离 待遇大不同 孤独的偏僻小岛 与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。

同是被隔离 待遇大不同 离开武汉也担忧 澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。

同是被隔离 待遇大不同 军机来接 德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

同是被隔离 待遇大不同 中规中矩的德国风 他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。

同是被隔离 待遇大不同 房车住住看 新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。

同是被隔离 待遇大不同 娱乐设备齐全 英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。

同是被隔离 待遇大不同 被隔离的邮轮 停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。

同是被隔离 待遇大不同 撤离无门 在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。



安静/达扬（路透社、德新社等）