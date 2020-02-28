新冠肺炎与其他风险: 如何在飞机上保持健康

（德国之声中文网）人们往往会认为机舱是细菌的理想家园。但实际上这是不公平的: 虽然机舱有助细菌滋生, 但乘坐飞机出行仍是跨国旅程的首选方式。例如目前仍没有证据显示, 身处机舱上会比排队安检时更易被传染。在飞机上染病的机会也不会比在普通办公室高。

根据世界卫生组织 (WHO) 的资料, 机舱中的空气在一个小时内会被完整地更换20到30次。为此, 一些新鲜的空气会被从舱外向舱内注入, 而剩下的空气则会被循环再用。先进的飞机上更设有HEPA高效滤网, 有效阻隔细菌甚或病毒。

在机舱上未发现流感病毒

在2018年的一个研究中, 研究员从10架飞机中收集了近230份空气样本和表面拭子。但并未发现流感或感冒病毒, 尽管这些飞机是在流感高峰期的中期飞行。

然而如果你坐在生病的同行乘客附近的两排座位之中，就比较麻烦了。如果附近有人在周遭咳嗽或打喷嚏, 染病风险几乎与在汽车或公交上一样。

消毒剂与口罩有效避免感染

如果你想保护自己, 应在随身携带消毒剂。在饮食之前, 也应用它清洁双手和桌子。

为了保护他人, 在着凉後亦应戴上口罩, 它有效阻隔咳嗽或打喷嚏的飞沬。同时佩戴口罩也为身边的人带来安全感。对具有高度传染性的人群的建议是, 他们或许可以延後航班。此外航空公司亦有权拒绝传染病携带者登机。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 度假者的航空旅程-气候的噩梦 据联邦环境保护局公布的数据，从德国到马尔代夫的一次往返航程（单程8000公里），平均每名乘客对气候的影响相当于5吨以上的二氧化碳，或相当于一辆中型汽车行驶25000公里的二氧化碳排放量。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞机身后的白烟污染空气 飞机在高空飞行不仅会排放二氧化碳，而且还会带来其它的温室效应。飞机身后留下的白烟在冷、热空气的作用下会形成雾状的硫酸。氮氧化物的排放在阳光下会形成温室气体臭氧。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 乘坐飞机污染严重 我们的日常生活都会加剧气候变暖。供暖、供电、吃饭穿衣 - 所有这些都会导致二氧化碳的排放。为了将全球变暖限制在1.5摄氏度，德国人平均每人每年的二氧化碳排放应该控制在1吨左右。然而，五分之一的德国人都乘飞机度假旅游。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 污染空气影响健康 航空运输不仅影响全球气候，也影响地区环境。持续的飞机噪音会增加人类心血管疾病和心脏病发作的风险。生活在机场附近的儿童容易精力不集中，影响学习。当地的空气质量也会受到飞机排放的氮氧化物等有害物质的影响。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞机燃料免税 与其它交通工具相比，空中交通得到国家巨大的财政支持。例如，欧盟迄今对飞机燃油免税。德国甚至对所有跨境航班免征增值税。据联邦环境局最近公布的消息，仅在2012年，德国就因此放弃了超过47亿欧元的税收。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 享受国家补贴 空中交通的地面设施也获得国家补贴。许多纳税人的钱作为间接补贴用于机场的新建和扩建。瑞安（Ryanair ）等廉价航空公司常就因节省成本、员工工作条件恶劣而受到指责。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞行等于温室气体排放 世界上只有大约20％的人乘坐过飞机。根据气候保护运动“脚踏大地”公布的消息，高收入、高学历的“空中飞人”少数族群通过乘飞机度假旅游造成的有害气体排放占全部温室气体排放量的70％。



危险的宇宙辐射？

实际上, 来自太阳和宇宙深处的高能量原子粒子不断轰炸地球, 由这些粒子形态所组成的整体则被称为宇宙辐射。地球的磁场和大气层就像天然的屏障一样, 可以拦截许多粒子。

这意味着,你越靠近地球表面, 辐射就越低。而赤道地区上有最厚的屏障, 最薄的则在南北两极地区。这是因为磁场形状和南北极上空较薄的大气层所致。

对偶尔执勤的飞行员未构成健康威胁

在飞行期间吸收的辐射剂量不单取决於飞行高度丶时长, 更取决於飞行路线。

德国联邦辐射防护局认为, 高空飞行对偶尔执勤的飞行员并未构成威胁, 甚至对孕妇和小孩也是无害的。

根据以上观点, 一程往返法兰克福与纽约的飞行就会摄入100毫西弗 (辐射剂量对生物组织的影响程度的国际单位制导出单位), 而人均每年的辐射摄入剂量为2100毫西弗, 所以一程长途飞行只增加了5%的摄入量。

但同时这也显示了, 其实飞行员和机组人员可能受到过量辐射。所以, 健康官员正在调查辐射摄入量对机组人员所构成的潜在健康风险。

气压

远程飞行的巡航高度保持在1.1至1.2万米之间, 而机舱内的气压则保持在海拔2000米左右的真实环境。

世界卫生组织称, 在飞行期间血液的含氧量会减少, 但这对健康人士来说不是问题。但是对心肺功能弱丶血液异常乘客则存在风险, 他们需要额外的的供氧或避免乘坐飞机。

气压对耳朵的影响

相对较低的气压会为耳朵带来一些问题, 而嚼口香糖丶吞咽口水丶打呵欠可舒缓不适。

如果以上方法在飞机下降时都无效, 可以尝试一下所谓的「闭气加压法」: 紧闭鼻子和口腔, 并用力呼气。如果患有耳窦炎, 应避免乘坐飞机。

血栓

世卫指出, 每6000名中便有1名乘客在乘搭长途飞机後出现血栓。而这会导致盆骨或小腿的血管出现血块, 其讯号是肿胀丶发红和疼痛。缺少活动是造成血栓的原因之一。因为在飞机丶火车丶长途大巴上, 人们坐在狭窄的座位, 没有足够的空间伸展四肢。肌肉运动可加快血液流动, 而在长途旅途中, 双腿的血管可能会受阻。

受限的活动是个问题, 特别是对高危一族来说。孕妇丶正在服用激素避孕的女性丶体重超重人士丶癌症患者和有遗传性血栓形成倾向都是血栓高发人群。而世卫认为, 目前是没有方法可以预防血柱的。

在飞行条件的许何下, 稍稍活动也无妨。很多航班都有指南, 告知乘客如何适当伸展, 以促进血液流动。

脱水

机舱的空气湿度平均为20％, 只是让大部份人感到舒适的一半湿度。保湿霜和眼药水有助舒缓因过低的空气湿度而造成令面部皮肤和眼睛乾涩的问题。平时配戴隐形眼镜的人，最好在长途飞行中改戴普通眼镜。

世卫称, 目前尚无证据显示, 表层皮肤的缺水会导致身体内的脱水。当然多喝水也是有益的。但请不要直接饮用卫生间的自来水, 免疫力不佳的人群更要避免。尽管机组人员经常监测机上的自来水品质, 但只应用於洗手。

综上情况：祝您飞行愉快！



