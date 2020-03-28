 新冠肆虐美国：特朗普能推迟大选？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新冠肆虐美国：特朗普能推迟大选？

冠状病毒疫情在美国大选前期选举中间爆发。众多州民主党人暂不按原时间表安排对拜登和桑德斯的表决。病毒是否也会危及今年11月的大选？

USA Florida Präsidentschaftsvorwahlen (picture-alliance/Zumapress/TNS)

大瘟疫时期的佛罗里达前期选举。不清楚的是，新冠病毒Sars-CoV-2会如何影响总统选举

（德国之声中文网）3月3日是"超级星期二"，众多美国联邦州同时在这一天举行党内初选。时间过去不到一个月，人们却可以有恍如隔世之感。那是什么时代，--压倒性谈资还是拜登、桑德斯、沃伦及其他人之间的争战! 现在，还有人能记起那布隆伯格也曾出来竞选过吗？

眼下，冠状病毒在美国也统领新闻。不过，这并不是说，前期选战休止了。3月17日，党内初选在佛罗里达、伊利诺斯和亚利桑那等州举行。佛罗里达党内初选--直到不久前，福克斯新闻、CNN和《纽约时报》的所有评论员们都不会谈论另外哪个议题。

然而，在有关隔离和病例增加的报道大潮中，前副总统拜登在所有这3个州获胜的消息几乎淹没，他在佛罗里达甚至获得了62%的选票，远超对手桑德斯的23%。

前期选举将延后

本来，俄亥俄州应于3月17日就总统候选人进行表决。但是，与路易桑那、佐治亚、肯塔基、马里兰和宾夕法尼亚等州一样，俄亥俄州也因出于对冠状病毒疫情的忧虑而延后举行前期选举。

选举法专家、南加利福尼亚大学法律教授托尔森（Franita Tolson）在致德国之声的一封电邮中写道："这是一个理智的决定，当事人看到，冠状病毒对公共健康构成了威胁"。

USA Coronavirus New York | Leere Stadt (AFP/A. Weiss)

纽约街道空荡荡--在这个大都市，新冠肺炎Covid-19患者尤众

弗吉尼亚大学政策研究中心的科尔曼（J. Miles Coleman）也认为，延后表决是对的。他对德国之声表示，"毕竟，〈独立宣言〉保障所有美国人享有'生命、自由和幸福'，生命列于第一位。"由于延期选举，年纪大些的选民和风险群体成员可以免去投票站，从而不必使自己的生命受到威胁，他对此表示欢迎。

谁受益：拜登还是桑德斯？

然而，延期对这两位选战者而言意味着什么？在有关桑德斯还是拜登会从现在的局面中获益的问题上，专家们看法不一。

USA Super Tuesday | Bernie Sanders und Joe Biden ARCHIV (picture-alliance/dpa/M. Rourke)

不再是头号议题：桑德斯和拜登

托尔森写道："党内初选延期有利于拜登。如今，冠状病毒统领新闻，对（落后的）桑德斯来说，再经由媒体说服人们投他的票，会很困难。"

科尔曼的看法则完全相反。他认为，桑德斯受惠于这个不同寻常的局面，这一局面将人们的注意力尤其引向了美国的卫生体系。他指出，眼下的讨论使得桑德斯呈现出重要性，"可能现在会有更多选民愿意给予他的向全体美国人提供公共健康保险等'极端'想法以机会"。

冠状病毒时代的总统选举

托尔森和科尔曼表示，冠状病毒危机是否也会影响到美国总统特朗普的再度当选机会，这还难以预测。

不过，一些美国选民已在社交媒体上表示忧虑。他们担心，特朗普可能会推迟11月份的大选，由此延长其现届任期。

托尔森不认为11月份的大选日期有危险。他指出，在美国历史上，曾有过困难时期的选举，--"即使是在内战时期！"。

科尔曼也认为，11月的大选极不可能被推迟。他指出，选举日期是国会确定的，特朗普的任期无论如何都终止于2021年1月20日。若届时还没有选举，则会实施后继人规定，该规定在总统职务出现前所未料的空缺情况下生效。

邮选替代投票箱

由于现任副总统彭斯的任期至迟也是到来年的1月20日届满，则将由该顺序的下一人--现任国会众议院多数党领袖佩洛西接任。特朗普总统视这位民主党人为死敌。若偏是她成为总统，该是特朗普最不愿看到的情况。因此之故，这位现总统不太可能会出于战术考虑而推迟大选。

Wahsington: Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zu Corona (Reuters/Y. Gripas)

民主党人佩洛西不是特朗普最好的朋友

不过，有可能，在此次大选投票中会出现不同于人们习惯了的投票站前排长队的场面。科尔曼表示，投票完全采用邮寄方式是可行的，"我们现在就应开始，为此作准备。"

 

DW.COM

「超级星期二」怎么影响美国总统初选?

美国14州将在3日的「超级星期二」头票选出属意的民主党的总统候选人。目前看起来美国参议员桑德斯遥遥领先。结果会出人意料吗? (03.03.2020)  

桑德斯：假如中国攻打台湾，我不会袖手旁观

美国民主党下届总统候选人内华达州党内初选中，参议员桑德斯在领先。他在接受采访时表示，假如当选总统，他将在必要时“绝对”动用武力，包括不会对中国攻打台湾袖手旁观。 (24.02.2020)  

华伦退出党内初选 民主党成两强相争

原先十分被看好的女性民主党初选候选人华伦在超级星期二之后，决定退出党内初选。德国之声驻华府记者认为，这是可以预期的结果。 (06.03.2020)  

民主党会男女搭配：拜登承诺将挑选一位女搭档

拜登承诺如果赢得民主党提名，他将挑选一名女性作为竞选搭档。他的竞争对手桑德斯并未确定承诺，但表示“极有可能”会做同样的选择。 (16.03.2020)  

评论：华盛顿的老男人

这边是想当或想继续当总统的白人老头儿；那边是一个高度多元而又分裂的社会。记者Martin Muno认为，加上美国特殊的选举制度，这不啻是美国民主政体的炸药。 (09.03.2020)  

特朗普—对抗病毒的军事强人

美国总统强迫美国公司在新冠危机中服从他的命令。为此特朗普动用了战时制定的法律。 (28.03.2020)  

相关内容

USA Corona-Pandemie | Trump Statement

特朗普—对抗病毒的军事强人 28.03.2020

美国总统强迫美国公司在新冠危机中服从他的命令。为此特朗普动用了战时制定的法律。

纽约成疫情爆发中心 26.03.2020

纽约是美国的区域经济中心，每年吸引超过6千万国际商务人士和旅客来访。不过现在病毒却可能因为纽约人口稠密不断蔓延。美国其他地区是否会吸取纽约的教训，阻止可能在未来几天和几周内恶化的局势?

USA New York | Coronakrise: Times Square

美新冠病例破10万 世卫：研发疫苗需1年以上 28.03.2020

美国感染人数激增，新冠病毒感染人数逾10万例，同时，德国总理办公室主任布劳恩表示4月20日之前不会放松防疫措施。武汉部分铁路和地铁周六恢复通车。世卫组织总干事谭德塞表示，研发疫苗需要1年以上时间。

广告

媒体看中国

China Jiangsu | Coronavirus | Medikamente für den Iran (picture-alliance/Zuma Press/TPG)

德语媒体：救人者不问动机

疫情早期犯下重大错误的中国，现在正向意大利等欧洲国家伸出援手，这究竟有何动机？《慕尼黑信使报》认为，是欧洲人自己的不团结才给了中国人成为赢家的机会。《每日镜报》则指出，向落水者伸出援手的人，至少不应在当下被责问动机。  