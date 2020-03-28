新冠肆虐美国：特朗普能推迟大选？

（德国之声中文网）3月3日是"超级星期二"，众多美国联邦州同时在这一天举行党内初选。时间过去不到一个月，人们却可以有恍如隔世之感。那是什么时代，--压倒性谈资还是拜登、桑德斯、沃伦及其他人之间的争战! 现在，还有人能记起那布隆伯格也曾出来竞选过吗？

眼下，冠状病毒在美国也统领新闻。不过，这并不是说，前期选战休止了。3月17日，党内初选在佛罗里达、伊利诺斯和亚利桑那等州举行。佛罗里达党内初选--直到不久前，福克斯新闻、CNN和《纽约时报》的所有评论员们都不会谈论另外哪个议题。

然而，在有关隔离和病例增加的报道大潮中，前副总统拜登在所有这3个州获胜的消息几乎淹没，他在佛罗里达甚至获得了62%的选票，远超对手桑德斯的23%。

前期选举将延后

本来，俄亥俄州应于3月17日就总统候选人进行表决。但是，与路易桑那、佐治亚、肯塔基、马里兰和宾夕法尼亚等州一样，俄亥俄州也因出于对冠状病毒疫情的忧虑而延后举行前期选举。

选举法专家、南加利福尼亚大学法律教授托尔森（Franita Tolson）在致德国之声的一封电邮中写道："这是一个理智的决定，当事人看到，冠状病毒对公共健康构成了威胁"。

弗吉尼亚大学政策研究中心的科尔曼（J. Miles Coleman）也认为，延后表决是对的。他对德国之声表示，"毕竟，〈独立宣言〉保障所有美国人享有'生命、自由和幸福'，生命列于第一位。"由于延期选举，年纪大些的选民和风险群体成员可以免去投票站，从而不必使自己的生命受到威胁，他对此表示欢迎。

谁受益：拜登还是桑德斯？

然而，延期对这两位选战者而言意味着什么？在有关桑德斯还是拜登会从现在的局面中获益的问题上，专家们看法不一。

托尔森写道："党内初选延期有利于拜登。如今，冠状病毒统领新闻，对（落后的）桑德斯来说，再经由媒体说服人们投他的票，会很困难。"

科尔曼的看法则完全相反。他认为，桑德斯受惠于这个不同寻常的局面，这一局面将人们的注意力尤其引向了美国的卫生体系。他指出，眼下的讨论使得桑德斯呈现出重要性，"可能现在会有更多选民愿意给予他的向全体美国人提供公共健康保险等'极端'想法以机会"。

冠状病毒时代的总统选举

托尔森和科尔曼表示，冠状病毒危机是否也会影响到美国总统特朗普的再度当选机会，这还难以预测。

不过，一些美国选民已在社交媒体上表示忧虑。他们担心，特朗普可能会推迟11月份的大选，由此延长其现届任期。

托尔森不认为11月份的大选日期有危险。他指出，在美国历史上，曾有过困难时期的选举，--"即使是在内战时期！"。

科尔曼也认为，11月的大选极不可能被推迟。他指出，选举日期是国会确定的，特朗普的任期无论如何都终止于2021年1月20日。若届时还没有选举，则会实施后继人规定，该规定在总统职务出现前所未料的空缺情况下生效。

邮选替代投票箱

由于现任副总统彭斯的任期至迟也是到来年的1月20日届满，则将由该顺序的下一人--现任国会众议院多数党领袖佩洛西接任。特朗普总统视这位民主党人为死敌。若偏是她成为总统，该是特朗普最不愿看到的情况。因此之故，这位现总统不太可能会出于战术考虑而推迟大选。

民主党人佩洛西不是特朗普最好的朋友

不过，有可能，在此次大选投票中会出现不同于人们习惯了的投票站前排长队的场面。科尔曼表示，投票完全采用邮寄方式是可行的，"我们现在就应开始，为此作准备。"