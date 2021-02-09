 新冠红利？医药巨头阿斯利康利润翻番 | 经济纵横 | DW | 11.02.2021

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经济纵横

新冠红利？医药巨头阿斯利康利润翻番

上一营业年度，英国-瑞典制药公司阿斯利康盈利丰润。不过，出人意料的是，它同新冠疫苗无关。

AstraZeneca - Impfstoffhersteller

疫苗生产商阿斯利康

（德国之声中文网）2020新冠年，英国/瑞典制药公司阿斯利康利润翻倍。据阿斯利康周四（2月11日）在剑桥通告，2020年，该药业康采恩利润总计增32亿美元（26亿欧元），其中，销售额同比增长9%，达266亿美元，与此同时，研发以及行政管理费用还略有下降；与上一年相比，收益增加了9%，达到约266亿美元（219亿欧元）。根据该通告，和去年一样，投资者将得到每股2.8美元的红利。

首席执行官帕斯卡尔-索里奥特（Pascal Soriot）在通告中表示，"去年，我们明显迈进了一大步。"他指出，达成协议的巨额收购美国竞争对手Alexion将进一步加快阿斯利康的发展。索里奥特称，在新的一年里，经营额还会略高于2020年。不过，他指出，收购Alexion的开销以及阿斯利康/牛津大学合作开发的新冠疫苗的收入还完全未计算在内。该康采恩计划从下一季度开始单独报告疫苗收入。

Coronavirus | Impfstoff und Impfzentren

英国首相约翰逊提着装有阿斯利康疫苗的冷藏柜

几乎日日上新闻

与著名的牛津大学合作快速研发出有效的新冠疫苗，使得阿斯利康这几周几乎天天成为轰动新闻。无论是对欧盟，还是对英国，该疫苗都是抗疫接种战略中的重要组成部分，很大原因是，它相对便宜，每剂售价约3.4欧元，且可在普通冰箱温度下运输和储存。另外，该生产商从一开始就强调，无意假手疫苗发财。

但在德国和多个其它欧洲国家，这款与牛津大学合作开发的疫苗目前只被允许用于65岁以下的人。相关监管部门称，迄今缺乏可靠的数据证明该疫苗对老年人的有效性。然而，世界卫生组织（WHO）则建议也可以对65岁以上的人施打该疫苗。

另外，由于今年首季提供的疫苗将大大少于最初商定的数量，阿斯利康与欧盟的关系相当紧张。但在英国，交付工作仍相当顺利。对此，阿斯利康解释说，欧盟谈判并签署合同的时间较晚。该康采恩称，第二季度将能增加供应量，还有，在远景上，位于德国萨克森-安哈尔特州的德绍（Dessau）新生产基地将有助于缓解高需求带来的瓶颈问题。

 

观看视频 01:01

印度批准阿斯利康和牛津大学开发疫苗

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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