 新冠紧急状态或即将结束？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2023

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新闻广角

新冠紧急状态或即将结束？

本周五，世卫组织的专家就是否将新冠从国际公共卫生紧急事件名单删除进行讨论。本周稍早时候，世卫组织总干事谭德塞曾强调，他对新冠死亡人数每周持续上升感到担忧。

许多国家已经恢复了疫情前的热闹景象

许多国家已经恢复了疫情前的热闹景象

（德国之声中文网）来自全球各国的专家本周五举行在线会议，就新冠是否仍然被定义为 “国际公共卫生紧急事件”进行讨论。预计最早将于下周一(1月30日)宣布最终决定。

世卫组织的一位发言人介绍，突发事件委员会这次虚拟会议会根据当前的疫情数据进行分析和辩论。预计会议最早将在当天晚上结束。然后，该委员会将向世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出建议，后者将独立做出是否将Covid-19从全球公共卫生紧急事件名单中删除的决定。

谭德塞本周曾强调，他对新冠死亡人数每周持续上升感到担忧。根据世卫组织统计，自12月初以来，全世界有超过17万人感染新冠后死亡。同时，世卫组织也指出，有许多有效的方法来对抗病毒，比如疫苗、药物、口罩和隔离。

大约三年前，2020年1月30日，世界卫生组织将新冠大流行瘟疫定义为 “国际公共卫生紧急事件”，这是最高级别警报，其目的在于警醒各国政府，敦促其采取防控措施并开展合作。具体的措施则依然由各国政府自行决策制订。去年4月，世界卫生组织突发事件委员曾就同样的话题开会讨论，当时委员会的讨论结果是，解除警报的实际尚不成熟，病毒仍在迅速传播，并继续以 "不可预测的方式 "变化，死亡率依旧很高。

後疫情時代：對抗「長新冠」長路漫漫

 

（德新社等）

 

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