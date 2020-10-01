新冠“突破”五角大楼 多名将领自我隔离

（德国之声中文网）五角大楼称，美军最高将领马克·米利将军（Mark Milley）以及美国参谋长联席会议数名成员的新冠检查均呈阴性。不过，由于他们上周在会议上和后来检测出新冠阳性的美国海岸警卫队第一副司令查尔斯·雷上将（Charles Ray）有接触，因此现在均处于自我隔离中。

五角大楼官员公布的上周和查尔斯·雷上将一起开过会的将领名单为：美国参谋长联席会议副主席约翰·海滕（John Hyten），美国海军作战部长迈克尔·吉尔代上将(Admiral Michael Gilday)，美国陆军参谋长詹姆斯·麦克康维尔上将（James McConville）、美国太平洋空军司令查尔斯·布朗（Michael Gilday）、美国国民警卫队总司令丹尼尔·霍坎森（Daniel Hokanson）、美国太空司令部司令约翰·雷蒙德上将（John Raymond）以及国家安全局局长、美国网络司令部司令保罗·中曾根（Paul Nakasone）。

国防部发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，所有这些人新冠检查都为阴性，没有人出现新冠感染症状，自我隔离是为了谨慎起见。同时，有关方面也在进行接触史追踪，并采取适当的预防措施以保护军队。他还强调，高级军方将领完全能够可以从其他工作地点保持履行职责的能力。

据海岸警卫队报告，海岸警卫队第一副司令查尔斯·雷上将本周一新冠检查呈阳性，此前他出现了轻微症状并在家中隔离。

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper） 因上周出国访问，所以不在隔离之列。本周二，埃斯珀参加了有关美国海军未来建设的会议，但没有对五角大楼众将领处于隔离中的状况置评。

军方高级将领称，特朗普宣布染疫后，美国没有提高威胁评估级别，也没有发现新的威胁。不过，前中央情报局（CIA）局长约翰·布伦南（John Brennan）在接受媒体采访时表示，"我们必须注意全球对手是否会利用我们注意力分散的现状。"他说，在特朗普聚焦健康问题之时，中国这样的国家可能会在香港或者南中国海搞点动作，俄罗斯可能会趁机在白俄罗斯或其他地方搞点动作。

小布什总统的安全顾问斯蒂芬·约翰·哈德利（Stephen Hadley）也警告说，对手可能会认为美国现在分了心，因此会趁机行事。

民主党国会众议员亚当·史密斯（Adam Smith）对特朗普新冠危机处理提出强烈指责，称之威胁到国家安全。"我们的对手总是在寻找我们的任何弱点加以利用"，他说，"特朗普总统故作强大的可悲企图无法愚弄每一个人。美国人知道他很虚弱，那些希望伤害我们的人也知道这一点。"

乐然／苗子（法新社）

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