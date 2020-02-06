新冠确诊案例破三万 吹哨者李文亮病逝

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周五 (2月7日)上午公布的最新数字，中国新冠病毒的确诊人数已攀升至31161，其中有4821为重症病例。此外，死亡病例也达到636。目前仍有26359人被列为疑似案例，但也有1540人治癒出院。

除了中国持续出现新的确诊病例外，德国、英国与意大利周四也分别传出新的确诊病例。英国周四确诊疫情爆发以来，第三起病例。首席医疗官惠提 (Chris Whitty) 表示，该名病人是在亚洲染上新冠病毒，并藉此警告医生应该将其新冠病毒疫情的警戒范围扩大至中国以外的地区。

另一方面，德国的巴伐利亚州昨日也确诊了第13个病例。该州的卫生部门表示，这名病患的先生与两个孩子之前都已确诊染上新冠病毒。这名妇人与她的两个孩子目前都并未出现新冠病毒的症状，而她先生的健康状况则是处于稳定。

意大利官方表示，该国周四确诊了第三起新冠病毒的病例，病人是其中一个意大利从武汉疏散回国的意大利公民。另外根据日本媒体NHK报导，停靠在横滨外海的「钻石公主号」邮轮，周五又确诊了41名新冠病毒案例，将该船的总确诊人数提升至61。 新增的41名病人已分别被送往东京、琦玉、千叶等地的医院，但该船上仍有将近3700名乘客及船员，他们必须在船上待到2月14日。

新冠疫情的重灾区武汉除了持续将更多的大型建筑物改建成「方舱医院」外，另一间专门收治新冠病毒确诊病人的「雷神山」医院也于周四进入移交阶段，预计于近日便能启用。 根据数家中国媒体报导，「雷神山」预计能容纳2000多名医护人员，并提供1600张病床。

与此同时，世界卫生组织周四表示，现在宣布新冠病毒疫情已到达顶点还为时过早，但世卫也表示，本周三是中国内部确诊人数首次下降。 世卫发言人莱恩 (Mike Ryan) 向媒体表示：「目前湖北省仍时常出现新增案例，但是我们在湖北以外的其他省份都没有看到相同的情形。 」

新冠吹哨者李文亮病逝

周五凌晨，中国传出率先揭发武汉新冠病毒疫情的医生李文亮，在确认染上新冠病毒数天后，因抢救无效，于周五凌晨2点58分病逝于武汉中心医院，享年34岁。去年12月当武汉开始出现疫情时，李文亮与另外七名中国医生因揭发疫情，在今年1月3日被武汉警察以「在网络上发布不实言论」为由，遭警示与训诫，甚至被要求在训诫书上签字。

中国媒体新浪网报导，李文亮在2月1日确诊染上新冠病毒。他原本病情有好转迹象，但是在过去几天突然急转直下。他所任职的武汉中心医院在周五凌晨先在微博上表示，李文亮病危接受抢救，但3个小时后又贴文，表示李文亮已于周五凌晨2点58分病逝。

李文亮病危的消息传出后，中国社交媒体微博与微信上出现大量的悼念贴文，不少网友甚至用关键词 #我要言论自由在微博上分享贴文，内容多以中国宪法第二章第35条保证中国人民享有言论自由为主。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)