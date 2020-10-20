新冠确诊人数单日过万!德国新增病例创纪录

(德国之声中文网) 罗伯特·科赫研究所（RKI）周四早上宣布，德国新增病例达到11287例。再次刷新了上个礼拜五的历史记录。当时，德国24小时新冠病毒感染新增病例为7830例。目前，德国新冠死亡病例累计人数达9905。过去24小时新增死亡病例30例。

根据罗伯特科赫研究所的统计，德国各城市和地区中，约有三分之一的地方都超过了"7日内每10万人新增病例50"的警戒线。超过这个临界值的一些城市已经采取了更严格的防疫措施。

目前的感染数据与春季感染数值仅有部分可比性，因为现在检测面扩大，发现了更多的感染病例。

德国卫生部长施潘也被确诊感染新冠病毒

德国卫生部长确诊

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也"中招"，周三宣布自己被确诊感染了病毒。40岁的他在推特上对康复祝福作出回应："我现在在家隔离，目前仅有感冒症状，正在恢复中。"他希望每一个和他接触过的人都能免于染疫。

问题是，施潘会不会把新冠传染给其他内阁成员。根据 《图片报》报道，周三在总理府与他参加同一个会议的所有人都需要接受测试。

欧盟多国收紧防疫措施

面对不断上升的感染人数，第一批欧盟国家已经加强防疫措施。捷克宣布，从本周四开始，除了超市，药店等少数商店之外，其他商店都要关门。此外，布拉格政府下令，民众只能"绝对必要时"才能和他人接触。根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）的数据，捷克的新冠病毒确诊率飙升，成为欧洲14天之内感染率最高的国家。

爱尔兰从周四晚上开始实施第5级措施，为期6周。爱尔兰政府日前将国内疫情分为5个等级并制定了相应的防控措施。疫情级别数字越大，情况越严重。现在实施的5级措施意味着，如果可能，所有人都必须在12月1日前在家工作。不出售必需品的商店都要关闭。除少数例外，不能与其他住在其他地方的家庭成员会面。户外运动只允许在半径5公里范围内进行。不过学校仍然正常上课。

在意大利，拉齐奥大区实行宵禁，该地区也涵盖了首都罗马。禁令本周五晚上生效，有效期30天。此外，人们只有在工作或患病就医等重要原因下才能出门。在过去几天里，伦巴第和坎帕尼亚已经采取了相同的严厉措施。

马德里的医护人员正在转运一名重症患者

西班牙累计确诊人数已经突破了100万例。不过首都马德里为期两周的封锁令周五即将结束，尽管确诊人数居高不下。马德里政府正在考虑封锁疫情严重的城区，并实行夜间宵禁。西班牙也在讨论在全境实施这种措施的可能性。

文木 /达扬 (德新社，路透社，法新社, )

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