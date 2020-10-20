 新冠确诊人数单日过万!德国新增病例创纪录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2020

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时政风云

新冠确诊人数单日过万!德国新增病例创纪录

德国周四新增新冠病毒病例达到11287例，这是疫情爆发以来德国单日最大增幅。德国卫生部长也“中招”确诊新冠。其他一些欧洲国家同样疫情堪忧。

Deutschland Hamburg | Coronavirus | Hinweis Maskenpflicht (Markus Scholz/dpa/picture-alliance)

汉堡街头的佩戴口罩警示牌

(德国之声中文网) 罗伯特·科赫研究所（RKI）周四早上宣布，德国新增病例达到11287例。再次刷新了上个礼拜五的历史记录。当时，德国24小时新冠病毒感染新增病例为7830例。目前，德国新冠死亡病例累计人数达9905。过去24小时新增死亡病例30例。

根据罗伯特科赫研究所的统计，德国各城市和地区中，约有三分之一的地方都超过了"7日内每10万人新增病例50"的警戒线。超过这个临界值的一些城市已经采取了更严格的防疫措施。

目前的感染数据与春季感染数值仅有部分可比性，因为现在检测面扩大，发现了更多的感染病例。

Jens Spahn | Gesundheitsminister Deutschland Mundschutz (Markus Schreiber/Reuters)

德国卫生部长施潘也被确诊感染新冠病毒

德国卫生部长确诊

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也"中招"，周三宣布自己被确诊感染了病毒。40岁的他在推特上对康复祝福作出回应："我现在在家隔离，目前仅有感冒症状，正在恢复中。"他希望每一个和他接触过的人都能免于染疫。

问题是，施潘会不会把新冠传染给其他内阁成员。根据 《图片报》报道，周三在总理府与他参加同一个会议的所有人都需要接受测试。

DW.COM

本月初，以哈佛、牛津和斯坦福大学的三位流行病学家为首的一批专家在美国马萨诸塞州大巴灵顿撰写并签署一份宣言，提出了在保护高风险群体的基础上放任新冠病毒蔓延，以达到社区群体免疫的战略。10月19日，德国、奥地利和瑞士病毒学协会发表声明，对该提议表示坚决反对。

爱尔兰重新采取严格的防疫措施，要求全国范围内暂停不必要的商业活动。爱尔兰也就此成为欧盟范围内第一个重新采取封锁措施的国家。

欧盟多国收紧防疫措施

面对不断上升的感染人数，第一批欧盟国家已经加强防疫措施。捷克宣布，从本周四开始，除了超市，药店等少数商店之外，其他商店都要关门。此外，布拉格政府下令，民众只能"绝对必要时"才能和他人接触。根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）的数据，捷克的新冠病毒确诊率飙升，成为欧洲14天之内感染率最高的国家。

爱尔兰从周四晚上开始实施第5级措施，为期6周。爱尔兰政府日前将国内疫情分为5个等级并制定了相应的防控措施。疫情级别数字越大，情况越严重。现在实施的5级措施意味着，如果可能，所有人都必须在12月1日前在家工作。不出售必需品的商店都要关闭。除少数例外，不能与其他住在其他地方的家庭成员会面。户外运动只允许在半径5公里范围内进行。不过学校仍然正常上课。

在意大利，拉齐奥大区实行宵禁，该地区也涵盖了首都罗马。禁令本周五晚上生效，有效期30天。此外，人们只有在工作或患病就医等重要原因下才能出门。在过去几天里，伦巴第和坎帕尼亚已经采取了相同的严厉措施。

Spanien Madrid Coronavirus (Juan Medina/Reuters)

马德里的医护人员正在转运一名重症患者

西班牙累计确诊人数已经突破了100万例。不过首都马德里为期两周的封锁令周五即将结束，尽管确诊人数居高不下。马德里政府正在考虑封锁疫情严重的城区，并实行夜间宵禁。西班牙也在讨论在全境实施这种措施的可能性。

文木 /达扬 (德新社，路透社，法新社, )

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疫情严峻 柏林夜生活面临危机

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