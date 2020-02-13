新冠病毒首现非洲 中国确诊和死亡病例继续上升

（德国之声中文网）中国国家卫健委周六通报的数据显示，中国境内目前累计确诊感染新冠病毒（CoViD-19）的病例达到66580例，比前一天新增2644例确诊病例。疑似病例也比前一天新增2277例，达到8969例。死亡人数累计已达到1524人，一日内新增143人。新增死亡病例大多来自武汉以及湖北省其他地区。与此同时，一日内也有千余人治愈出院，目前累计治愈人数也达到8378人。

卫健委体改司司长梁万年在新闻发布会上表示，政府会继续努力，控制病毒在武汉继续蔓延。这座湖北省省会城市的"封城"状态已经持续了三周有余。卫健委目前的工作重点是降低死亡率和传染率。

在春节假期结束之后，这个世界第二大经济体开始艰难恢复运转。为了控制疫情，春节假期已经在原本的基础上延长了十天。不过很多地区的出行限制措施仍然在执行，很多工厂也尚未复工。中国交通部副部长刘小明表示，目前交通运输流量只达到了平时的六分之一到五分之一水平。

为控制疫情 旧钞票也要"隔离"

中国人民银行副行长范一飞也表示，央行将保持稳健的货币政策不变，并承诺，中国不会出现大规模通货膨胀。

范一飞在周六的新闻发布会上还指出，政府暂停现金跨省调拨，以及部分疫情严重地区的省内调拨。为冠状病毒疫情集中的湖北省安排调拨近6000亿元人民币的新钞。对疫情防控重点地区回笼现金，采取紫外线或者高温等消毒，存放14天以上再投放市场。

随着越来越多的单位逐渐复工，北京市政府要求所有从外地返京的人员都要居家隔离14天。拒绝接受居家观察、集中观察等防控措施的，依法追究责任。回京前，必须提前向在京所在单位及居住的社区报告。不过，对于居住地不在北京的人群以及外国人，这一措施如何实施，目前还不清楚。

多项商业活动和体育赛事取消

在病毒阴影之下，越来越多原定在中国以及海外举办的国际性大型活动被迫取消。IBM公司周五表示，鉴于对疫情的担忧，取消参加2月底在旧金山巨星的RSA信息安全会议的计划。

此前，出于相同的顾虑，Facebook公司也宣布取消原定下个月在旧金山举办年度全球市场营销大会的计划。一年一度在巴塞罗那举办的世界移动通讯展览会也因为展商数量锐减而取消。

体操世界杯在墨尔本的组织方表示，由于澳洲对于来自中国大陆人士的入境限制仍然继续，中国体操队集体缺席世界杯墨尔本站，其中包括7名男运动员和5名女运动员。

一位中国高级官员在接受路透社采访时表示，虽然承认新冠肺炎疫情是一个巨大的挑战，但是中国政府也在努力进行防控工作，批评有些国家"反应过激"。

新冠病毒登陆非洲

除了中国大陆之外，目前有二十多个国家和地区确诊了大约500名新冠病毒感染者，目前有3人死亡。

之前一直保持零感染的非洲大陆目前也爆出首例确诊病例：埃及称有一名"外籍人士"被确诊感染新冠病毒，目前正在医院隔离治疗。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，WHO派往中国的专家组将在这个周末开始调查工作，聚焦于新冠病毒如何传播扩散以及疫情的严重程度。从目前的统计数字来看，新冠病毒CoViD-19的致死率大概在2%左右，其传播速度要高于本世纪以来人类所经历的所有其它呼吸道致病病毒。

在赞比亚一家药店买口罩的顾客

据德新社报道，美国企业家比尔·盖茨提出警告，如果新冠病毒在非洲大陆扩散，那里的情况将会比中国目前的疫情还要严重得多。"我并不是要尝试淡化中国目前形势的严峻性"，这位微软公司创始人在西雅图的一次专业会议上说，"关于这次疫情，我们还有很多不知道的情况。但是也有很多我们已经掌握的信息显示，这一病毒将会造成的后果是巨大的--尤其是如果它在撒哈拉以南的非洲地区或者南亚地区扩散的话。"

"钻石公主号"形势严峻 美国欲接回公民

豪华邮轮"钻石公主号"自从2月3日抵达日本横滨港之后确诊感染新冠病毒人数已经增至218人。船上三千多名乘客和工作人员仍滞留在船上。

美国驻日本大使馆周六发布声明，将安排包机将该邮轮上的美国公民接回国。大使馆当天已经通过电子邮件致信相关美国公民通知了这一决定，包机将于当地时间周日抵达日本，届时游轮上的美国公民将乘坐大巴，从邮轮转移至机场。

信中还明确指出，所有的乘客在登机之前必须进行症状筛查，美方将与日方合作，确保因为有症状而无法登机的乘客在日本得到必需的护理。通知还补充道："如果您选择不搭乘这架包机，那么您在一段时间之内将无法返回美国。"

据悉包机接回这批美国公民之后，将在加州的特拉维斯空军基地降落。这些美国乘客在回到美国后也将接受14天的隔离观察。其余滞留在"钻石公主号"上的所有人员，隔离观察期将在19日结束。

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雨涵/王凡（路透社、德新社等）