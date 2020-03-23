新冠病毒问答：来自何处？存活多久？

（德国之声中文网）新冠病毒来自何处？

人们普遍认为该病毒源自蝙蝠。

除此之外，是否还源自其他动物？目前尚未得到证实。可以确定的是，新冠肺炎是一种人畜共患疾病，其病毒可以从动物传染给人类。在动物体内时，该病毒会经历一系列遗传突变，使其能够在人体内感染并繁殖。

2月初，《自然》杂志发表了一项研究，表明新冠病毒在全基因组水平与蝙蝠的一种冠状病毒相似性达96%。不同于某些阴谋论，研究人员否定了该病毒是一种人工实验室产品。有充分的证据表明，新冠病毒在中国湖北武汉首次实现了从动物到人类的跳跃。

我会死于新冠肺炎吗？

这个问题不能用简单的"是"或者"否"来回答，就像无法确定流感或车祸是否致死一样。我们只能说概率。对于新冠肺炎来说，概率也不那么容易确定。有兴趣的读者可以参考这篇英文文章。

伦敦卫生与热带医学院（London School of Hygiene & Tropical）的数学家、流行病学家库查尔斯基（Adam Kucharski）计算出新冠病毒的死亡率在0.5％至2％之间，即每100名感染者中有1-2人死亡。



新冠病毒能在空气中或物体表面存活多长时间？

新冠病毒会导致呼吸系统疾病。该病毒主要通过感染者咳嗽或打喷嚏释放到空气中的飞沫传播。

据德国联邦风险评估研究所（BfR）称，初步的实验室测试表明，在"严重污染"的情况下，新冠病毒的传染性在空气中可保持三个小时，在铜表面为四个小时，在硬纸板上长达24小时，在不锈钢和塑料上长达2至3天。

好消息是该病毒需要活体宿主才能存活。因为它无法自我复制，在没有活体宿主的情况下将会逐渐消亡。因此，尽管它可以在某些物体表面存活数小时甚至数天，但随着时间的流逝，它的传染性也会逐渐降低。

另外，这些结论来自在实验室设置的理想的环境下进行的研究，并没有考虑可能影响病毒稳定性的外界因素（例如温度变化和日照）。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



我怎样才能保护好自己？

咳嗽和打喷嚏的时候用肘部阻掩，经常性彻底地洗手，保持与他人的身体距离和社交距离。这样做，不仅可以保护自己，还可以减缓病毒的传播速度。

随着病毒呈指数级传播，为避免国家医疗系统完全瘫痪，这些办法成为必要措施。德国疾病防控机构罗伯特科赫研究所所长威勒（Lothar Wieler）敦促务必采取预防措施。否则，仅在德国，预计在两到三个月内就会新增感染1000万例。

为什么还没有疫苗？

开发有效而安全的疫苗通常需要数年时间。

根据德国研究型制药公司协会（vfa）的数据，全球至少有47个研究项目正在致力于新冠病毒疫苗的研发。该领域的领先者之一是德国生物科技公司CureVac。

德国传染研究中心（DZIF）也是新冠病毒疫苗研发机构之一。在这里，研究者使用现存疫苗中已有"构件"来开发新冠病毒疫苗。尽管研究者承受着巨大的压力，但是疫苗不可能在今年上市。批准上市前的临床研究需要时间。

利用来自治愈者血清的抗体进行"被动免疫"，也在同时进行研究。新冠病毒感染者治愈之后，血液中产生了可以抵抗这种病毒的抗体。

之所以称为被动免疫，是因为接受者自身并未主动产生任何抗体。他们"借用"来的抗体可以提供保护或抵抗感染，但是只能持续很短的时间。只有传统的疫苗才能提供长期保护。

感染新冠病毒后能使用布洛芬吗？

这个问题还有很多让人困惑之处。

《柳叶刀呼吸道医学》2020年3月11日发表的一项研究表明，布洛芬和噻唑烷二酮类（一种用于治疗二型糖尿病的药物）同时服用可能会加重新冠肺炎的病情。但是，这个研究结论还有待进一步证实。

令人困惑的是，世卫组织（WHO）最初发布了正式警告，要求新冠肺炎患者不要服用布洛芬。两天后，世卫组织又撤消了该警告。他们的最新立场是并不反对新冠肺炎患者使用布洛芬。





我的宠物会感染新冠病毒吗？

是的，有可能。因此，瑞士联邦食品安全与兽医事务局（BLV）建议，在隔离期间，主人应该避免与宠物过多接触。然而，据了解，狗和猫不会显示感染症状，不会感觉到任何不适。风险评估因此变得更加困难。



根据德国联邦风险评估研究所（BfR）的信息，在理论上，被感染的动物可以通过其呼吸的空气和排泄物传播病毒。毕竟，新冠病毒本来就源自动物界。



我怀孕了，新冠病毒对我或我的孩子有危险吗？



根据目前的研究，儿童并不是新冠病毒的高危人群。这就意味着，感染新冠病毒的儿童通常病情较轻。有个别病例报告发现新生儿中也有新冠病毒感染者。但是，目前尚不清楚感染发生在怀孕期间、分娩期间还是出生之后。



根据世界卫生组织和德国联邦健康教育中心（BZgA）的说法，孕妇并不比其他人群对新冠病毒具有更高的风险。但是，准妈妈们还是小心为妙，毕竟对此问题尚无定论，没有人敢替你打包票。



