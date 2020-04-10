新冠病毒问答：来自何处？存活多久？和5G有什么关系？

（德国之声中文网）

新冠病毒与5G有什么关系？

一句话回答：除了用来编织阴谋论，什么关系也没有。

可以理解，新冠病毒神秘莫测，让人困惑。但是，关于5G网在传播新冠病毒中的作用的说法，往好里说是错误的，往坏里说是危险的。

该理论的一派认为新冠病毒的症状是5G网络辐射的结果，另一派声称该病毒是来自然，但5G令其恶化。还有一派则说，整个疫情时一场人为的恶作剧，其目的是为了转移5G网络安装引发争论的焦点。

负责为电信塔提供安装指南的国际监督机构国际非电离辐射防护委员会（ International Commission on. Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP）声明说：这些说法没有任何科学依据。声明得到世界卫生组织（WHO）和德国联邦辐射防护局（BfS）的支持，它们也认为没有研究证明无线网络会影响身体健康。

辐射和病毒是两种完全不同的东西，一种是生物构造，另一种属于电磁波，它们没法交互作用。 新冠病毒的传播媒介是来自感染者眼睛、鼻子或嘴巴的飞沫，而不是辐射。

移动电话帮助传播新冠病毒的唯一途径，是将其表面为来自感染者的飞沫提供降落平台，然后将这些飞沫转移到接触者身上。为了避免这种情况，在疫情流行期间不要与他人共用手机，并定期对手机进行消毒并洗手。

新冠病毒来自何处？

科学家们认为，新冠肺炎是一种人畜共患疾病，其病毒可以从动物传染给人类。在动物体内时，该病毒会经历一系列遗传突变，使其能够在人体内感染并繁殖。人们普遍认为该病毒起源于蝙蝠，并通过另一种哺乳动物传染给人类。

2月初，《自然》杂志发表了一项研究，表明新冠病毒在全基因组水平与蝙蝠的一种冠状病毒相似性达96%。

另一项研究发现穿山甲——一种鳞状食蚁兽，在亚洲和非洲的部分地区被大量贩运——携带的病毒与新冠病毒非常相似。

但是新冠病毒的确切来源尚待考证。有些科学家认为我们可能永远都不知道它的确切来源。

有充分的证据表明，新冠病毒在中国湖北武汉首次实现了从动物到人类的传染。

我会死于新冠肺炎吗？

这个问题不能用简单的"是"或者"否"来回答，就像无法确定流感或车祸是否致死一样。我们只能说概率。对于新冠肺炎来说，概率也不那么容易确定。

伦敦卫生与热带医学院（London School of Hygiene & Tropical）的数学家、流行病学家库查尔斯基（Adam Kucharski）计算出新冠病毒的死亡率在0.5％至2％之间，即每100名感染者中有1-2人死亡。

新冠病毒能在空气中或物体表面存活多长时间？

新冠病毒会导致呼吸系统疾病。该病毒主要通过感染者咳嗽或打喷嚏释放到空气中的飞沫传播。

据德国联邦风险评估研究所（BfR）称，初步的实验室测试表明，在"严重污染"的情况下，新冠病毒的传染性在空气中可保持三个小时，在铜表面为四个小时，在硬纸板上长达24小时，在不锈钢和塑料上长达2至3天。

好消息是该病毒需要活体宿主才能存活。因为它无法自我复制，在没有活体宿主的情况下将会逐渐消亡。因此，尽管它可以在某些物体表面存活数小时甚至数天，但随着时间的流逝，它的传染性也会逐渐降低。

另外，这些结论来自在实验室设置的理想的环境下进行的研究，并没有考虑可能影响病毒稳定性的外界因素（例如温度变化和日照）。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



我怎样才能保护好自己？

咳嗽和打喷嚏的时候用臂弯遮掩，经常性彻底地洗手，保持与他人的身体距离和社交距离。这样做，不仅可以保护自己，还可以减缓病毒的传播速度。

随着病毒呈指数级传播，为避免国家医疗系统完全瘫痪，这些办法成为必要措施。德国疾病防控机构罗伯特科赫研究所所长威勒（Lothar Wieler）敦促务必采取预防措施。否则，仅在德国，预计在两到三个月内就会新增感染1000万例。

为什么还没有疫苗？

开发有效而安全的疫苗通常需要数年时间。

根据德国研究型制药公司协会（vfa）的数据，全球至少有47个研究项目正在致力于新冠病毒疫苗的研发。该领域的领先者之一是德国生物科技公司CureVac。

德国传染研究中心（DZIF）也是新冠病毒疫苗研发机构之一。在这里，研究者使用现存疫苗中已有"构件"来开发新冠病毒疫苗。尽管研究者承受着巨大的压力，但是疫苗不可能在今年上市。批准上市前的临床研究需要时间。

利用来自治愈者血清的抗体进行"被动免疫"，也在同时进行研究。新冠病毒感染者治愈之后，血液中产生了可以抵抗这种病毒的抗体。

之所以称为被动免疫，是因为接受者自身并未主动产生任何抗体。他们"借用"来的抗体可以提供保护或抵抗感染，但是只能持续很短的时间。只有传统的疫苗才能提供长期保护。

感染新冠病毒后能使用布洛芬吗？

这个问题还有很多让人困惑之处。

《柳叶刀呼吸道医学》2020年3月11日发表的一项研究表明，布洛芬和噻唑烷二酮类（一种用于治疗二型糖尿病的药物）同时服用可能会加重新冠肺炎的病情。但是，这个研究结论还有待进一步证实。

令人困惑的是，世卫组织（WHO）最初发布了正式警告，要求新冠肺炎患者不要服用布洛芬。两天后，世卫组织又撤消了该警告。他们的最新立场是并不反对新冠肺炎患者使用布洛芬。





我的宠物会感染新冠病毒吗？

是的，有可能。因此，瑞士联邦食品安全与兽医事务局（BLV）建议，在隔离期间，主人应该避免与宠物过多接触。然而，据了解，狗和猫不会显示感染症状，不会感觉到任何不适。风险评估因此变得更加困难。



根据德国联邦风险评估研究所（BfR）的信息，在理论上，被感染的动物可以通过其呼吸的空气和排泄物传播病毒。毕竟，新冠病毒本来就源自动物界。



我怀孕了，新冠病毒对我或我的孩子有危险吗？



根据目前的研究，儿童并不是新冠病毒的高危人群。这就意味着，感染新冠病毒的儿童通常病情较轻。有个别病例报告发现新生儿中也有新冠病毒感染者。但是，目前尚不清楚感染发生在怀孕期间、分娩期间还是出生之后。



根据世界卫生组织和德国联邦健康教育中心（BZgA）的说法，孕妇并不比其他人群对新冠病毒具有更高的风险。但是，准妈妈们还是小心为妙，毕竟对此问题尚无定论，没有人敢替你打包票。

注：本文为更新与补充信息，与之前发表的文章有重复之处。



