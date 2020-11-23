新冠病毒：连南极洲也沦陷了！

（德国之声中文网）智利媒体援引贝尔纳多·奥希金斯（Bernardo O'Higgins）军方科研站的消息说，在该科研站，有26名军人和一家维修公司的10名工作人员感染了新冠病毒，他们已被转移到智利巴塔哥尼亚的蓬塔阿雷纳斯市，这里是许多南极探险的出发地。

在为南极科研站运送人员和物资的智利海军"Sargento Aldea "号船上确诊3例新冠感染病例后不久，就传来南极有多人感染的消息。在前往南极洲之前，该船全体船员都接受过新冠病毒测试，所有结果都呈阴性。

迄今为止，南极大陆一直是最后一个大家可以放心地一起在室内工作的地方。严格的防疫措施也有效地防止了新冠病毒的传播。除了为科考人员运送必要的生活用品外，所有在南极设有科研站的国家都迅速做出了禁止游轮和其他游客前往南极的决定。南极的80多个科考研究站以及这里的4000多名各国科学家和研究人员因此全部与外界隔绝。



贝尔纳多·奥希金斯科考站位于南极半岛的最北端。它是智利在该大陆上十多个基地之一。它以智利民族独立运动领袖贝尔纳多·奥希金斯·里克尔梅（Bernardo O'Higgins Riquelme）的名字命名。

该站建于1948年，是南极洲连续运行时间最长的科研站之一。1991年，德国在其附近建立了"Gars-O'Higgins "航空航天中心卫星地面站。

李京慧/凝炼 (德新社、法新社)

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