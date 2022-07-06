 新冠病毒还在变 德国重症又增加 | 科技环境 | DW | 14.07.2022

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科技环境

新冠病毒还在变 德国重症又增加

新冠疫情并没有过去，德国的重症患者又开始增加。德国外长贝尔博克一个月前感染新冠后，至今上二层楼都有困难。

Deutschland, Osnabrück | Ein Krankenpfleger versorgt einen Corona-Patienten

德国新冠重症增加

（德国之声中文网）进入7月后，德国取消了几乎所有针对新冠疫情的防疫措施，人们得出印象，"我们已经战胜了疫情"！但事实并不是这样，德国每天记录在案的新感染者都在十多万！而真实的新增感染人数要高得多，因为只有核酸测试显示阳性者才进入统计，但许多人并不去做核酸测试。

周四（7月14日）罗伯特·科赫研究所公布的新增数字为15万2149例，过去24小时内同新冠有关死亡145人，7天10万人感染率为720。更糟糕的是，所有这些数字都呈现出上升的趋势。

联邦卫生部拉响警报，在其官方推特账号上发推写道，"重症病房的压力又开始增大。到秋季，我们能够承受的感染空间不大。医护人员缺勤的同时，病例将增多。这说明，我们现在根本谈不上'新冠大流行已成为地区性病疫'"。

更凶险的新变种？

控制疫情难度高，同新冠病毒不停变异有关。人们已知道，变种奥密克戎仍在继续变异出分支，在BA.1和BA.2之后，出现BA.5，后者是德国目前最主要的奥密克戎变种，不久前，德国新冠病毒权威德罗斯滕（Christian Drosten）教授接受《明镜》采访时表示，有迹象显示，BA.5不同于此前的BA.1和BA.2，BA.5又开始侵犯咽喉以下的呼吸道

新冠病毒变异不会止步，目前，在十多个国家又发现了奥密克戎更新的变种：BA.2.75，也称作Centaurus。医学家认为，虽然对新变种的特性做出有价值的判断还为时过早，但从现有不多的观察中，他们发现新变种不仅袭击细胞更有效率，绕过抗体屏障的能力也更强。专家们已在印度观察到呈指数级增长的传染率，他们指出，人们渴望回归新冠大爆发之前的生活，但必须更加小心，要意识到生活中风险比之前更大了。

Außenministerin Baerbock in Japan

贝尔博克外长结束印尼G20之行后又前往日本

贝尔博克：现在上两层楼都困难

德国政界人物中，有许多正在经历这样的风险。联邦经济与环境部长哈贝克(Robert Habeck)周三（7月13日）取消了原定的所有公开活动，后来人们得知他也"中招"了。哈贝克宣布，将在家中隔离并同时办公。

同他一样属于绿党籍的德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)此前也中招，而且至今没有完全恢复。大约一个月前，贝尔博克正在巴基斯坦访问时，感觉身体不适，在宴会上发现失去了味觉，结果新冠测试阳性。周三，贝尔博克在进入夏季休假前告诉记者，她接种了4针疫苗，她说，感染新冠后，曾在家卧床两周，直到今天，上两层楼都有困难。

观看视频 02:57

接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

（综合报道）

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