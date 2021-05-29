新冠病毒起源：又是果子狸？

（德国之声中文网）德国权威病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）认为，新冠病毒起源于皮草市场是最合理的理论。接受瑞士杂志《Republik》采访时，德罗斯滕说：“除了有明确记载的Sars-1的起源之外，我并没有其他证据。这两个病毒属于同种，病毒往往有相同的起源。” 在2002年和2003年，Sars严重急性呼吸道综合征导致全世界约800人死亡。2019年底首次检测出的Sars-CoV-2与该病毒非常相似。

Sars病毒爆发时，果子狸和貉是病毒从自然宿主传播到人类过程中的中间宿主。“这已经得到了确认。” 在中国，果子狸依然被广泛用于皮毛业。野生果子狸也被送到屠宰场，它们可能吃过蝙蝠。蝙蝠曾被认为是最有可能传播Sars-CoV-2的宿主，德罗斯滕指出，果子狸和貂会被活剥取皮。动物会因为疼痛而尖叫，传播气溶胶，人类可能因此感染病毒。

这些动物可能有一次是传播疫情的起源，的确让德罗斯滕感到意外。他表示，直到最近，他还抱有 "天真烂漫的想法"，认为果子狸和貂作为已知的潜在过渡性宿主已经得到了控制。“对我来说，这一章节已经结束。我以为这种动物的贩卖已完全停止，永远不会再出现了。而现在 Sars卷土重来。"

德国权威病毒学家德罗斯滕

这位德国病毒专家表示，目前没有具体的迹象表明，动物皮毛养殖场是将病毒传播到人类的起源，目前并没有对这个领域并进行研究，至少没有公开研究。因此人们不知道果子狸或是水貂身上是否携带Sars-CoV-2。德罗斯滕说：“在2003年和2004年，有一些大型研究是在中国进行的。研究证实了Sars-1与果子狸和貂的关联…这一次，至少到目前为止，显然还没有这方面的调查。”

新冠病毒是否经由动物传染到人类目前未可知，这也引发了中美之间的政治争端。美国前总统特朗普主张实验室泄漏说。拜登令情报部门对此进行调查。中国外交部在指责美国试图推卸自身抗疫不力，以此转移民众注意力。

德罗斯滕：实验室理论“极不可能”

关于实验室中意外或故意泄露病毒的说法，德罗斯滕认为，技术上讲有这种可能，但是：“如果有人以这种方式研制了Sars-2， 我想说的是，那么此人无疑是化简为繁了。“ 如果想要进行研究，科研人员会将第一种Sars病毒为基础，将其某个区域些作出某种改变。然而，Sars-CoV-2与Sars差异性非常大。

“打个比方，如果我想看看某些调整是否使病毒更具传染性，我会拿一个现有的系统做实验，改变这个系统，与之前的那个系统相比较。形象一点来说，如果我想知道一个新的汽车音响是否更好，那么我就把它装在一个现成的汽车里，换掉老的汽车音响，然后进行比较。我不会去造一辆新车。Sars-2就是这样，整辆车都是新的。”

因此，实验室事故的说法对他来说是“极其不可能的”。关于是否有秘密实验室恶意传播这种病毒，就得问情报部门，“如果是这种情况。可能不会出现在武汉病毒研究所。这是一个严肃的学术研究所。”

世界卫生组织专家结束中国之行后发表报告，指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。不过，多个国家对于专家调查行程延迟以及无法取得原始数据发出谴责。世卫组织的报告中也提到了貂和其他小型食肉动物可能是中间宿主。专家们强调，需要进一步研究。

（德新社）

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