新冠病毒让日本人爱上农村

（德国之声中文网）即将从学术界退休的奥村淳（Jun Okumura ）已经有了打算，在退休后的下一个人生阶段过一种另样的生活。他在日本首都东京生活了几十年来。现在，他想放弃城市中砖石铺砌的人行道和摩天大楼，宁愿去农村走乡间土路，享受清山绿水的田园生活。

他向德国之声表示："我已经考虑在东京以南的一个小岛上经营一家接待外国游客的小旅馆。""离开城市真是太好了。这些岛屿非常适合冲浪和潜水，每年都举行马拉松比赛，风景优美，从东京乘渡轮不到一个小时就能到达。" "可能这只是一个梦想，但很吸引我。"



奥村淳只是众多渴望摆脱紧张的城市生活，寻找清闲之地的日本城市居民之一。持续的新疫情加剧了这种考虑。许多人连续几个星期被关在自己的小公寓里，他们越来越渴望能够去享受大自然，尤其是那些公司允许在家工作的人。

二分之一的人受到乡村的吸引

根据对东京和邻近县1万名居民的年度调查结果，49.8％的受访者希望将来过田园生活。两年前，这一比例仅为23％。此次调查是在2月进行的，当时新冠疫情刚开始严重影响日本人的生活。



早在新冠疫情爆发之前，日本政府就制定了鼓励人们从城市迁往农村的计划。目的是扭转几十年来年轻人大量涌入城市寻找工作的趋势。 2018年，东京政府公布了一项新规，如果东京居民愿意离开拥挤的首都迁徙到其他地方生活，可获得300万日元（约合24000欧元）的政府补贴。



拥挤不堪的东京街头

据日本统计局公布的数据，2015年东京地区居民共有3730万人，其中包括横滨和川崎等城市，占全国人口的的30％。



尽管自2010年以来日本总人口逐渐减少，但随着年轻人持续离开农村来到城市寻求更好的教育和就业机会，导致东京人口继续增长。地方公共交通、后勤部门、医院和其它基础设施的压力显而易见。

与此同时，无数村庄和小城镇的居民主要是老年人。由于缺少年轻人，学校被迫关闭，田地无人耕种。



当被问及为什么想从城市搬到农村时，有55％的受访者表示是因为向往"千姿百态的自然环境"，略高于16％的人是想重新回到他们出生和曾经生活过的地方。

新冠病毒的影响

奥村淳告诉德国之声记者："新冠病毒无疑改变了人们的生活。""现在人们希望提高生活质量，能够在有山有水和广阔活动空间的地方生活。如果考虑到东京的房地产价格，搬迁就更有意义了。"

奥村淳说，距离东京大约一小时车程的农村地区，一套二手房的成本约为36000欧元。 "如果人们可以在家工作，可能每周只去一次办公室，买这样一套房子就非常合算。"



一些年轻一代都去了东京或大阪等大城市的乡镇地区，现在正试图以诱人的优惠条件吸引新居民。从南部九州岛乘坐轮渡6个小时才能到达的黑岛的市议会决定，为新住户每人每月提供85000日元（约700欧元）的补助金，除此之外还提供搬迁费。另一种选项是一次性支付30万日元（约合2500欧元）或一头母牛。



位于岛根县的西南部的小镇津和野町也希望与通过外来户的入住重新恢复当地的生气。目前该地区有居民7200人。2010年至2015年间人口减少了9％。在过去的五年中甚至人口下降了11.4％。该市宜居部的杉川淳子（Sugako Sugawa）说，这是全县最大的损失。



她说："尤其是许多年轻妇女离开这座城市。这意味着婚礼减少，出生率也下降。""与此同时，人口老龄化比例过高，形成恶性循环。"



小城津和野町设法吸引外来居民

为了鼓励人们迁居到津和野町，该城镇在互联网上公布了每月租金3万日元（约合250欧元）或售价400万日元（约合33200欧元）的住房。 杉川淳子说，此外，40岁以下的人还可享受另一项"鼓励措施"，也就是为户主提供补贴5万日元（约420欧元），家庭其他成员每人另外获得补贴25000日元。

该措施已获得回报。截至2019年12月，五年内将近1150人搬到了津和野町。 不过也有大约230多人搬走了。



杉川淳子说，尽管如此人们还是乐观地认为，逃离城市喧嚣向往安静生活的愿望将使更多的人前来津和野町安家落户。