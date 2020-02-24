新冠病毒让各国神经紧张 柏林: 疫情已抵达欧洲

一辆来自意大利的火车上发现2起新冠肺炎疑似病例，这让数百名被困在意大利与奥地利接壤的边境地带的乘客如坐针毡。意大利已有7人死于新冠肺炎，引起欧洲各地的警觉。德国卫生部长在新闻会上表示，形势发生变化，疫情已抵达欧洲。
（德国之声中文网）周日（2月23日），因担心一辆来自意大利的火车带入新冠病毒，奥地利禁止该火车入境，暂时全面封锁了穿越布伦纳边境关卡的铁路交通线路。被禁止入境的列车上，有2名乘客被怀疑感染了新冠肺炎。数百乘客被迫在火车上等待数小时，直到当地时间临近午夜时，不得不等待几个小时，在奥地利当局才为火车的继续行驶开放了绿灯。
在从威尼斯前往慕尼黑的该辆列车上，2名德国妇女因发烧被怀疑感染新冠病毒，火车因此被停。然而2名德国人并未被确诊感染病毒。
奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）说："现在我们可以解除警报了。"他说，在这种情况下当局迅速采取了高度谨慎的行动，立即发出了各级通告。内哈默说，一个工作小组将于本周一（2月24日）召开会议，与意大利讨论边境管制问题。在意大利，" SARS-CoV-2"病原体仍在传播。
紧急措施
周末，意大利政府宣布将采取"地区封锁"之类的紧急措施，以阻止新冠军病毒的迅速传播。为了防止病毒传播到经济大都市米兰、旅游胜地威尼斯和其他地区，意大利北部的多个地区已经被封锁。著名的威尼斯狂欢节和体育赛事被取消。受影响地区的学校和博物馆暂时关闭。
意大利已有7人死亡
意大利是欧洲确诊新冠肺炎病患人数最多的国家，现在已近170人。伦巴第大区科多诺市（Codogno）疫情最为严重。该市位于米兰以南约60公里，有15000居民。病毒显然是联合利华（Unilever）集团的一名员工传播的。现年38岁的该员工将病毒传染给了其怀孕的妻子、他的足球队队友和医务人员。
另一个重点感染地区是威尼托地区帕多瓦附近的沃欧甘诺村。上周五（2月21日），一名受感染的78岁男性患者死亡，成为欧洲地区首位死于新冠肺炎的患者。星期六（2月22日），在科多诺附近地区有一位老年妇女死亡。星期天，伦巴第当局宣布一名78岁的女性癌症患者死亡，同时该患者也被诊断出感染了新冠病毒。据意大利周一媒体报道，意大利北部已经有7人死于新冠军肺炎。
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德国卫生部长：情况发生了改变
德国卫生部长施潘(Jens Spahn)在周一下午的新闻会上表示，鉴于意大利发生的多起感染病例，目前的情况发生了改变，疫情已经抵达欧洲，也可能在德国更广泛地传播。
不过施潘也表示，德国已尽其可能，做了最好的准备。
李京慧/王凡/凝炼 (法新社、德新社、路透社)
意大利目前是欧洲新冠疫情最严重的国家，病例总数超过百人，两人病逝，众多密切接触者也被隔离。十多个城镇已经实施管制，禁止任何集会，这与湖北的防疫措施如出一辙。威尼斯传统的狂欢节活动被取消，意甲联赛也推迟了两场比赛。 (23.02.2020)