新冠病毒让各国神经紧张 柏林: 疫情已抵达欧洲

（德国之声中文网）周日（2月23日），因担心一辆来自意大利的火车带入新冠病毒，奥地利禁止该火车入境，暂时全面封锁了穿越布伦纳边境关卡的铁路交通线路。被禁止入境的列车上，有2名乘客被怀疑感染了新冠肺炎。数百乘客被迫在火车上等待数小时，直到当地时间临近午夜时，不得不等待几个小时，在奥地利当局才为火车的继续行驶开放了绿灯。

在从威尼斯前往慕尼黑的该辆列车上，2名德国妇女因发烧被怀疑感染新冠病毒，火车因此被停。然而2名德国人并未被确诊感染病毒。

奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）说："现在我们可以解除警报了。"他说，在这种情况下当局迅速采取了高度谨慎的行动，立即发出了各级通告。内哈默说，一个工作小组将于本周一（2月24日）召开会议，与意大利讨论边境管制问题。在意大利，" SARS-CoV-2"病原体仍在传播。

紧急措施

周末，意大利政府宣布将采取"地区封锁"之类的紧急措施，以阻止新冠军病毒的迅速传播。为了防止病毒传播到经济大都市米兰、旅游胜地威尼斯和其他地区，意大利北部的多个地区已经被封锁。著名的威尼斯狂欢节和体育赛事被取消。受影响地区的学校和博物馆暂时关闭。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 封锁区需要通行证 在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 犹如空城 在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情发展迅速 截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 囤积储备粮 被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩、消毒液销售一空 在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩加面罩 虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情当前走秀照旧 米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 体育场关闭 虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。



意大利已有7人死亡

意大利是欧洲确诊新冠肺炎病患人数最多的国家，现在已近170人。伦巴第大区科多诺市（Codogno）疫情最为严重。该市位于米兰以南约60公里，有15000居民。病毒显然是联合利华（Unilever）集团的一名员工传播的。现年38岁的该员工将病毒传染给了其怀孕的妻子、他的足球队队友和医务人员。

另一个重点感染地区是威尼托地区帕多瓦附近的沃欧甘诺村。上周五（2月21日），一名受感染的78岁男性患者死亡，成为欧洲地区首位死于新冠肺炎的患者。星期六（2月22日），在科多诺附近地区有一位老年妇女死亡。星期天，伦巴第当局宣布一名78岁的女性癌症患者死亡，同时该患者也被诊断出感染了新冠病毒。据意大利周一媒体报道，意大利北部已经有7人死于新冠军肺炎。

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德国卫生部长：情况发生了改变

德国卫生部长施潘(Jens Spahn)在周一下午的新闻会上表示，鉴于意大利发生的多起感染病例，目前的情况发生了改变，疫情已经抵达欧洲，也可能在德国更广泛地传播。

不过施潘也表示，德国已尽其可能，做了最好的准备。

李京慧/王凡/凝炼 (法新社、德新社、路透社)