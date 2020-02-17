新冠病毒虐中国 我在德国找口罩

（德国之声中文网）第一次感觉到事态的严重性是一位中国三线城市的好友发微信问我要口罩。这位有些时间没有联系的好友在当地的政府机关是一个游刃有余，八面玲珑的人物。按照我理解的中国社会现实，什么物资再紧缺，像我好友这样的公职人员也不太会感觉到。毕竟他们是掌握着中国最优质资源的一批人。如今，她不顾之前还欠我的一个大人情未还的事情，开口问我要口罩。这让我感觉到：也许事情真的很严重了。

那是2020年的1月底。于是我开启了在互联网上"找货"的历程。打开德国谷歌，输入关键词"口罩"之后，跳出来一大堆可以直接购买的链接。价格也相当不错。50个一盒的医用外科口罩大约需要2.5欧元。我一下"大手笔"地购买了10盒。天真的以为朋友和家人用这500个口罩就可以度过眼下的这个难关。

一罩难求

后来，看到有德国华人在微信朋友圈里发布为支援武汉抗疫征集口罩、防护服等防疫物资的信息。我才知道德国也已经进入了"一罩难求"的状态。虽然据说全世界大部分一次性口罩其实都是中国制造，但面对14亿人同时爆发激增的需求。我对"中国能解决世界的需求，而世界不一定能解决中国需求"这句话，有了更深的理解。

赶紧查我之前订的口罩什么时候能送到，果不其然，邮箱里出现了供应商"抱歉您的送货时间被无限期延长"的消息。赶快根据朋友圈里面的提示去另外一个德国大型医疗用品网站上订货，发现价格虽然已经涨了一倍，但仍然可以接受。不知道什么时候疫情才能过去，而且我和太太也想为武汉同胞做点什么，所以这次才是真正的"大手笔"，一下定了6000个。虽然下了单付了钱，但对能不能拿到货，心里一点儿底都没有。

在德国 一个这样的普通一次性医用外科口罩最多已经卖到了2欧元一个 是之前零售价的40倍

果不其然，经过了几天的等待后，我6000个口罩的订单被缩水成100个。商家给出的理由是目前货源空前紧张。意识到情况紧急，只能求在德国开药店的朋友帮忙订购。奇迹般的，3天后我们就拿到了6000个口罩，但价格已经是15欧元一盒，是最开始的6倍。

再看中文社交媒体，发现有些在德国的华人朋友已经开始做起了口罩生意，价格是平时的4到6倍。平常做文化交流的一位仁兄一盒一盒的通过自己的微信贩卖。一位德国华裔歌唱家直接几十个托盘的向中国政府机关以及国企供应。多位平常就与中国做贸易生意的朋友告诉我，以前和政府做生意，经常出现拖欠款项不给的情况。现在，中国各地政府在欧洲等国订购口罩，一律会乖乖的按照供货商的要求全款预付，然后才能耐心的等待口罩的运达。当然也听说有无良商家拿到预付款后玩起了"人间消失"，让中方损失巨大。

万里长征第一步

自己拿到口罩后，才发现万里长征只走出了第一步。那时是二月初，而通往中国的货运物流已经遇到了巨大的瓶颈。据亲自参与其中的朋友透露，一方面是货运需求瞬间激增，让提供德中两国物流服务的公司招架不住。二是货物入关时中国海关的处理能力不足，导致许多货物滞留于仓库。另外，德国华人社群巨大的捐赠热情也导致运力严重不足。据一位中国官方人士透露，有些经济条件好的省市地区已经自己组织专机前往德国运送捐赠的防疫物资。

专机的事情我们普通老百姓就不用想了，通过中国官方的捐赠渠道将口罩运往中国需要经过复杂的程序，而且必须以机构对机构的名义进行。在德国的无数华侨社团中找一个帮忙的没有什么问题，可中方的机构基本上必须是红十字会--还是算了吧。而且就我这杯水车薪，没必要麻烦机构了。没有办法，这个时候只能相信德意志邮政的中外运敦豪（DHL）给力。我把寄给那位公务员朋友的500个口罩和给武汉灾区的一点心意交给了在德国名声不是很好的德意志邮政。

给朋友和灾区寄完了，想想也该给家人也寄一点去吧，虽然他们没有提出要求。上网搜索，发现之前卖2.5欧元左右一盒的50只装口罩已经在短短的10天内上涨到最多60欧元。价格上涨了20多倍。还有线下的德国商家已经开始卖2欧元一只。无奸不商，德国商家在发中国"新冠病毒财"时还真不手软。据做贸易的朋友说，德国亚马逊上许多买口罩的商家其实有中国背景。浏览一下中国社交媒体上的微商，发现他们更黑。一只同样的医用一次性外科口罩已经最多卖到了280人民币。国内的那位公务员朋友给我发来了网民制作的用一瓶茅台酒换一小包口罩的视频。虽然视频的真实性严重值得怀疑，但这也许能从一定程度上反应出中国民众对缺乏口罩而生的危机感。

中国退出万国邮政联盟保障协议

再后来的消息更糟，德意志邮政在2月14号情人节那天宣布全面停止受理寄往包括中国大陆、香港以及澳门地区的各类包裹。官方给出的理由是中国对湖北以及其它地区实施了严格的管控措施。从物流业内人士那里了解到，中国之前以"不可抗力"为由，退出了万国邮政联盟（Universal Postal Union）的一个保障成员国之间包裹可以安全运达对方目的地的协议。

这意味着，从现在开始，世界各地所有寄给中国的包裹都不能一定送到收件人手中。赶紧打开德国邮政的网页，输入运单号查看所有这几天寄出的包裹目前身在何处。发现，它们还都在德国一个我从来没有听说过，名叫Rodgau的地方，前途未卜。