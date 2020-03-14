新冠病毒、艾滋病、鼠疫和阴谋论

（德国之声中文网）让全世界都感到紧张的新冠病毒并非来自中国或美国的军事实验室；阿尔巴尼亚人对新冠病毒并没有免疫基因；保加利亚总理鲍里索夫（Bojko Borissov）的强大气场也无法抵挡病毒，即便是该国女预言家阿雷娜（ Alena）多次在电视节目中这样公开宣讲。

有关新冠病毒的各种虚假消息铺天盖地，内容从滑稽到用心险恶的阴谋论。例如，网络红人达娜·阿什莉（Dana Ashlie）上周就在YouTube和Facebook上向其成千上万的粉丝"揭示"了新冠病毒的"真正来源"。她说，该病毒是因在中国武汉市扩建5G移动通信技术后引起的。阿什莉因此既是一位阴谋论者也是一位"信息瘟疫"的网络推手。

鉴于有关新冠病毒的各种说法不断出现，因此互联网上对相关虚假新闻的警告几乎与官方的相关报道占据了同样多的空间。世界卫生组织（WHO）甚至建立了自己的网站，以清除那些有关所谓的治疗药物以及病毒传播渠道的谣言。世卫组织、卫生部门和媒体对假新闻的澄清和明确的信息战略表明，人们已经吸取了教训。

疫病与阴谋论相伴

一直以来，全球流行病的爆发始终伴随着谣言和阴谋论。

无论是过去还是现在，疾病的起源和传播渠道始终是人们谈论的核心问题。德国蒂宾根大学的布特尔教授（Michael Butter）解释说，根据阴谋论者的说法，总有一个秘密团伙正试图控制或摧毁一个机构、一个国家甚至整个世界。

例如，当14世纪中叶欧洲遭遇鼠疫侵袭时，没人知道它的起源。 但是很快就传出是因为有人在井水中投毒的谣言。 同时也很快揪出了所谓的肇事者。犹太人成为替罪羊，他们被指控"蓄谋统治世界"。 一场不明原因的瘟疫被与政治和宗教捆绑在一起，并导致大屠杀和大规模驱逐。

然而，这种阴谋论并非是久远年代很多讲迷信者的特有产物。

1918年美国堪萨斯州赖利堡的西班牙流感患者

"德国毒药"

在短短的两年内（1918-1920年），"西班牙流感"便夺去了2500至5000万人的生命，比在刚刚结束的第一次世界大战中的死难者人数还多。由于其起源在1930年代才得到研究，因此当时许多人将该病归咎于"德国毒药"，即当时德国军队发明的一种生化武器。

1950年代曾给前东德带来一场灾难的不是疾病，而是一种名叫科罗拉多（Coloradokäfer）的甲虫。当东德的马铃薯收成几乎面临着颗粒无收的威胁时，这个社会主义国家立即启动其宣传机器，称这是专门用来破坏东方阵营的"美国武器"。新建立不久的东德政权想以此推脱自己的失败。

阴谋论的新版本

几乎没有一种疾病像艾滋病这样经历了一场如此精心炮制的虚假宣传运动。从1983年起，前苏联秘密情报机构克格勃在世界各地散布谣言，说美国在迪特里克堡（Fort Detrick）研制出艾滋病毒作为生物武器，并在囚犯、少数民族和同性恋者身上进行了测试，然后称其源于非洲。

1985年，德裔苏联生物学家雅各布·西格尔（Jakob Segal）为这种阴谋论撰写了伪科学依据。尽管全世界的生物学家和医学专业人士都将这些论断视作谬论，但这一阴谋论仍以各种形式广泛出现。

有关艾滋病起源的阴谋论产生了作用，因此这种做法也被应用于其他疾病。1990年代中期苏联崩溃了，卫生机构对艾滋病的控制能力也日益改善。然而，之后非洲又爆发了严重的埃博拉疫情。那些认为是美国在实验室研制了艾滋病毒的阴谋论者，再次指责这是美国或英国军队的研究设施进行生物武器试验的结果。

蜱虫武器和Corona啤酒

有关另外一种疾病起源的陈旧说法也起了作用：2019年，美国共和党议员克里斯·史密斯（Chris Smith）要求五角大楼公布1950-1975年期间繁殖"军用"蜱虫的秘密文件，导致国会多次举行听证。此前不久发表的一份"研究"报告称，是这些蜱虫将莱姆病传播到世界各地。

"西班牙流感"、艾滋病、埃博拉病毒、莱姆病以及当下的新冠病毒的传播，"据信"是美国生物武器计划导致的全球性疾病的名单越来越长。公平地讲，现在也有了这样的版本，说新冠病毒是中国研制的一种生物武器。

然而，论点始终相同，但都缺乏证据。这种阴谋论主要出现在对疫情起源和传播范畴尚不太清楚的早期阶段。数字革命使局势复杂了许多倍。谣言和假新闻通过社交媒体传播的速度远远超过生物学、医学和卫生部门提供信息的速度。数字时代给疾病阴谋论提供了大范围迅速传播的可能。

只有通过认真的研究、细致的卫生和医疗保健措施才能够战胜新冠病毒。为此也需要广泛地宣传有关病毒的常识。同时需要加强教育、提高媒体素养和增强"精神卫生"。有人在网上推荐饮用Corona（意为王冠，与冠状病毒Coronavirus 拼写相同）啤酒作为缓解非理性恐惧的一种疗法。尽管这种疗法的效果没有得到证实，但或许可以对阴谋论和亢奋情绪起到一点缓解作用。