新冠病毒肆虐 世界各国如何应对？

（德国之声中文网）据世界卫生组织官方网页通报的数据，截至28日晚，在中国境外的确诊感染病例已经升至56例，目前尚无死亡病例。

各国纷纷撤侨

作为欧盟内首个采取行动的国家，法国周三将从中国接回250名本国公民。据"时代在线"（zeit.de）周二报道，德国空军一架空客A310 PAX型号的运输飞机以及机组人员也已经准备就绪。据悉，目前身处武汉地区的德国公民及家属一共有大约90人。对于身在中国其它地区的德国公民，外交部建议他们暂时不要外出，取消所有非绝对必要的出行计划。

据德国《图片报》报道，接回德国公民的运输机目前计划是在周五12点45分从科隆起飞，前往中国。据德国政府内部人士透露，这毕竟不是普通包机飞行。此外对于如何安置接回德国的公民，联邦卫生部、外交部和各州卫生部门之间还存在分歧。

根据《图片报》掌握的信息，这架空军运输机预计将在法兰克福机场降落，大约90名德国公民将被隔离观察14天。但是具体的隔离措施尚未确定。

此前有消息称撤侨行动在周三就会启动。至于为何推迟到周五，有消息称可能是还在等待中方的许可。

观看视频 02:02 分享 武漢封城病例續增 多國政府派機撤僑 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3WxJI 武漢封城病例續增 多國政府派機撤僑

尽管德国感染新型冠状病毒的确诊人数已经增加至4人，卫生部长斯潘（Jens Spahn）表示，这4名感染患者的症状很轻，这种病毒对于德国民众所带来的风险仍然很低。

周二晚间确诊的3名感染者和之前首例患者一样，都是巴伐利亚州汽车零件制造商Webasto的员工，都与一周前来参加职业培训活动的中国女同事有过接触。该公司也宣布，暂停所有员工的出差计划，工厂暂停运营至2月2日。

欧盟委员会表示愿意向成员国提供撤侨行动上的帮助。一名发言人周二表示，启动欧盟公民保护机制之后，布鲁塞尔可以提供抗击新型冠状病毒疫情方面的帮助。法国率先接受了这方面的帮助。

除了欧洲国家之外，澳大利亚也启动撤侨行动。澳总理莫里森（Scott Morrison）表示，从武汉接回的大约600名澳公民将被送至位于印度洋的圣诞岛。这座岛屿虽然是澳大利亚领土，但是距离本土2300公里远。在过去几年里，澳政府曾经在这座岛上安置难民，因条件条件恶劣而成为媒体关注焦点。

日本已开启撤离计划，一架搭载从武汉撤离日本公民的飞机已周三清晨抵达东京机场。日方官员说飞机上有206人。

美国的飞机也于周三离开武汉，前往洛杉矶。据华盛顿方面透露，机上载有大约200名美国公民，其中包括美国驻武汉领事馆的工作人员。

多家国际航空公司也采取行动，英国航空（British Airways）、印尼狮子航空（Lion Air）和韩国的首尔航空（Seoul Air）已经宣布暂停往返中国的航班。其它如芬兰航空（Finnair）、香港的国泰航空（ Cathay Pacific）和新加坡的捷星航空（Jetstar Asia）也减少了去往中国的航班班次。

各国科研人员加紧疫苗研究工作

俄罗斯驻广州领事馆表示，俄罗斯和中国专家正在合作研制针对新型冠状病毒的疫苗。北京方面此前已经将该病毒的基因组信息交给莫斯科方面。俄罗斯目前尚未发现任何感染这种病毒的病例。不过俄方也已经就从湖北撤侨的事宜同中方进行沟通。

澳大利亚科研人员周三表示，已经成功培育出新型冠状病毒的毒株，这是中国以外最先分离出来的病毒毒株。墨尔本彼得·多尔蒂感染和免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）的学者表示，愿意与世卫组织和全世界的实验室机构分享相关样本。

此前中国媒体《浙江日报》曾报道，浙江省疾控中心新型冠状病毒检测团队已经于1月24日成功分离到新型冠状病毒毒株。中国工程院院院士、传染病学家李兰娟表示，最快一个月可以研制出疫苗。

雨涵（综合报道）