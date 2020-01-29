 新冠病毒肆虐 世界各国如何应对？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2020

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时政风云

新冠病毒肆虐 世界各国如何应对？

这不仅是一场和病毒的战斗，也是和时间的赛跑：随着中国疫情加重，包括德国在内的各国纷纷开启撤侨行动。除了中国之外，各国科研人员也都在加紧研制针对新冠病毒的疫苗。

Coronavirus Epidemie 2020 Thailand (picture-alliance/dpa/P. Janthong)

工作人员对客机机舱进行消毒处理

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巴伐利亚卫生部门周二在新闻发布会上表示，目前确诊感染新型冠状病毒的德国男子在上周曾与一名中国同事在培训活动中有近距离接触，后者在返回中国后确诊患病。习近平向世卫组织许诺，中国“有信心”打赢疫情阻击战。不过世界各地都采取了谨慎防范措施。 (28.01.2020)

德国又发现3名新型冠状病毒感染者，他们和首位被确认的感染者是同事。截止到本周二，中国肺炎确诊病例已超过6000人，死亡病例132个。一批撤离武汉的日本公民已乘坐飞机抵达东京。 (29.01.2020)

（德国之声中文网）据世界卫生组织官方网页通报的数据，截至28日晚，在中国境外的确诊感染病例已经升至56例，目前尚无死亡病例。

各国纷纷撤侨

作为欧盟内首个采取行动的国家，法国周三将从中国接回250名本国公民。据"时代在线"（zeit.de）周二报道，德国空军一架空客A310 PAX型号的运输飞机以及机组人员也已经准备就绪。据悉，目前身处武汉地区的德国公民及家属一共有大约90人。对于身在中国其它地区的德国公民，外交部建议他们暂时不要外出，取消所有非绝对必要的出行计划。

据德国《图片报》报道，接回德国公民的运输机目前计划是在周五12点45分从科隆起飞，前往中国。据德国政府内部人士透露，这毕竟不是普通包机飞行。此外对于如何安置接回德国的公民，联邦卫生部、外交部和各州卫生部门之间还存在分歧。

根据《图片报》掌握的信息，这架空军运输机预计将在法兰克福机场降落，大约90名德国公民将被隔离观察14天。但是具体的隔离措施尚未确定。

此前有消息称撤侨行动在周三就会启动。至于为何推迟到周五，有消息称可能是还在等待中方的许可。

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尽管德国感染新型冠状病毒的确诊人数已经增加至4人，卫生部长斯潘（Jens Spahn）表示，这4名感染患者的症状很轻，这种病毒对于德国民众所带来的风险仍然很低。

周二晚间确诊的3名感染者和之前首例患者一样，都是巴伐利亚州汽车零件制造商Webasto的员工，都与一周前来参加职业培训活动的中国女同事有过接触。该公司也宣布，暂停所有员工的出差计划，工厂暂停运营至2月2日。

欧盟委员会表示愿意向成员国提供撤侨行动上的帮助。一名发言人周二表示，启动欧盟公民保护机制之后，布鲁塞尔可以提供抗击新型冠状病毒疫情方面的帮助。法国率先接受了这方面的帮助。

除了欧洲国家之外，澳大利亚也启动撤侨行动。澳总理莫里森（Scott Morrison）表示，从武汉接回的大约600名澳公民将被送至位于印度洋的圣诞岛。这座岛屿虽然是澳大利亚领土，但是距离本土2300公里远。在过去几年里，澳政府曾经在这座岛上安置难民，因条件条件恶劣而成为媒体关注焦点。

日本已开启撤离计划，一架搭载从武汉撤离日本公民的飞机已周三清晨抵达东京机场。日方官员说飞机上有206人。

美国的飞机也于周三离开武汉，前往洛杉矶。据华盛顿方面透露，机上载有大约200名美国公民，其中包括美国驻武汉领事馆的工作人员。

British-Airways-Piloten kündigen Streik im September an Symbolbild (picture-alliance/dpa/F. Augstein)

多家国际航空公司也采取行动，英国航空（British Airways）、印尼狮子航空（Lion Air）和韩国的首尔航空（Seoul Air）已经宣布暂停往返中国的航班。其它如芬兰航空（Finnair）、香港的国泰航空（ Cathay Pacific）和新加坡的捷星航空（Jetstar Asia）也减少了去往中国的航班班次。

各国科研人员加紧疫苗研究工作

俄罗斯驻广州领事馆表示，俄罗斯和中国专家正在合作研制针对新型冠状病毒的疫苗。北京方面此前已经将该病毒的基因组信息交给莫斯科方面。俄罗斯目前尚未发现任何感染这种病毒的病例。不过俄方也已经就从湖北撤侨的事宜同中方进行沟通。

澳大利亚科研人员周三表示，已经成功培育出新型冠状病毒的毒株，这是中国以外最先分离出来的病毒毒株。墨尔本彼得·多尔蒂感染和免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）的学者表示，愿意与世卫组织和全世界的实验室机构分享相关样本。

此前中国媒体《浙江日报》曾报道，浙江省疾控中心新型冠状病毒检测团队已经于1月24日成功分离到新型冠状病毒毒株。中国工程院院院士、传染病学家李兰娟表示，最快一个月可以研制出疫苗。

雨涵（综合报道）

 

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