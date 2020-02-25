新冠病毒继续传播 欧洲加强应急对策

新型冠状病毒（Covid-19）的继续传播也越来越使欧洲的公共生活受到影响。从欧盟议会到单个成员国政府，正纷纷采取应对措施。
（德国之声中文网）欧盟议会敦促其工作人员，如新近去过受病毒感染的意大利北部地区，则先须"居家隔离"。这一规定也适用于近期去过中国、新加坡和韩国的人。
据西班牙《国家报》（"El Pais"）报道，在加那利群岛的一家旅店出现首例感染病例后，西班牙卫生当局周二（2月25日）封锁了该旅店，对入住的数百名游客作检查。
目前，意大利居欧洲感染国度之首，感染人数已经超过280。担心疫情影响本国经济和财政状况，该国经济部副部长卡斯特利（Laura Castelli）呼吁欧盟，在对意大利的预算局面做评估时持灵活立场。她在新闻电视台RAI Uno上强调，若冠状病毒疫情对经济造成严重影响，欧盟应在预算指标上对意大利网开一面，欧盟手中有相关资金。
英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）要求从意大利北部回来的人，只要发现有类似流感症状，暂时自我隔离。
德国政界人士提醒本国公民注意，病毒也有可能传至德国。
人口最多的北威州的卫生部长劳曼（Karl-Josef Laumann）在《莱茵邮报》上表示：必须想到，个别病例也可能进入德国，进入北威州，不过目前，对民众健康的危险还依旧较低。他称，"若州内出现一例或多例病例，我们已经做好了准备"。他透露，北威州现有约1900个乙级隔离床位，可应对新型冠状病毒病人。
该州药店联合会主席普赖斯（Thomas Preis）对该报表示，药店对冠状病毒的爆发做好了准备，一般，药店拥有足够用于一星期的药品储存，抗菌药品足够一月之需，不过，口罩则相当缺货，其中，功效不高、价钱便宜的一类几近告罄；售价10欧元（折合约76元）上下的功效较高、较贵些的口罩则受到生产商的配额限制。
有卫生专家批评联邦政府疏忽大意
生物化学家、大夫克库勒（Alexander Kekulé）在德国电台上批评说，联邦卫生部长施潘（Spahn）未及时认清局面的严峻，其机构仍继续称这一新型冠状病毒的危险性亚于普通流感。他强调，现在，必须加以矫正：普通流感的致死率约在0.1%，而新型冠状病毒病例的死亡率则在0.5-1.5%之间，"这意味着，对感染者而言，这种病毒的危险性要大十倍"。
库勒强调，对新冠病毒的风险群体作出评估也要困难得多：与流感不同，新型冠状病毒迄今不仅导致老年人或幼年人死亡，而且也导致中年人丧生。
这位卫生专家此前即已建议施行入境管制和"大范围监控"。他强调，现在，"必须踩灭烟头，免致酿成林火"，例如，做到这一点：未来，德国境内每出现一例严重呼吸道病例，就立即对当事人作冠状病毒测试。
凝炼/洪沙(路透社，德国广播电台）
一辆来自意大利的火车上发现2起新冠肺炎疑似病例，这让数百名被困在意大利与奥地利接壤的边境地带的乘客如坐针毡。意大利已有7人死于新冠肺炎，引起欧洲各地的警觉。德国卫生部长在新闻会上表示，形势发生变化，疫情已抵达欧洲。 (24.02.2020)
为了防止新冠病毒疫情蔓延，意大利已对5万人采取了隔离措施。意大利北部村庄维塔多内（Vittadone）距离隔离区不远。那里的居民迫切想知道，未来还会发生什么？ (25.02.2020)
新冠病毒已经扩及意大利、韩国、伊朗等30个国家，且都有逐渐传播开来的迹象，但是世界卫生组织在周一表示，疫情还未达到所谓「大流行」的标准。世卫考察小组也提出了最新的发现。 (25.02.2020)