新冠病毒继续传播 欧洲加强应急对策

（德国之声中文网）欧盟议会敦促其工作人员，如新近去过受病毒感染的意大利北部地区，则先须"居家隔离"。这一规定也适用于近期去过中国、新加坡和韩国的人。

据西班牙《国家报》（"El Pais"）报道，在加那利群岛的一家旅店出现首例感染病例后，西班牙卫生当局周二（2月25日）封锁了该旅店，对入住的数百名游客作检查。

目前，意大利居欧洲感染国度之首，感染人数已经超过280。担心疫情影响本国经济和财政状况，该国经济部副部长卡斯特利（Laura Castelli）呼吁欧盟，在对意大利的预算局面做评估时持灵活立场。她在新闻电视台RAI Uno上强调，若冠状病毒疫情对经济造成严重影响，欧盟应在预算指标上对意大利网开一面，欧盟手中有相关资金。

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）要求从意大利北部回来的人，只要发现有类似流感症状，暂时自我隔离。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 封锁区需要通行证 在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 犹如空城 在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情发展迅速 截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 囤积储备粮 被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩、消毒液销售一空 在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩加面罩 虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情当前走秀照旧 米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 体育场关闭 虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。



德国政界人士提醒本国公民注意，病毒也有可能传至德国。

人口最多的北威州的卫生部长劳曼（Karl-Josef Laumann）在《莱茵邮报》上表示：必须想到，个别病例也可能进入德国，进入北威州，不过目前，对民众健康的危险还依旧较低。他称，"若州内出现一例或多例病例，我们已经做好了准备"。他透露，北威州现有约1900个乙级隔离床位，可应对新型冠状病毒病人。

该州药店联合会主席普赖斯（Thomas Preis）对该报表示，药店对冠状病毒的爆发做好了准备，一般，药店拥有足够用于一星期的药品储存，抗菌药品足够一月之需，不过，口罩则相当缺货，其中，功效不高、价钱便宜的一类几近告罄；售价10欧元（折合约76元）上下的功效较高、较贵些的口罩则受到生产商的配额限制。

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有卫生专家批评联邦政府疏忽大意

生物化学家、大夫克库勒（Alexander Kekulé）在德国电台上批评说，联邦卫生部长施潘（Spahn）未及时认清局面的严峻，其机构仍继续称这一新型冠状病毒的危险性亚于普通流感。他强调，现在，必须加以矫正：普通流感的致死率约在0.1%，而新型冠状病毒病例的死亡率则在0.5-1.5%之间，"这意味着，对感染者而言，这种病毒的危险性要大十倍"。

库勒强调，对新冠病毒的风险群体作出评估也要困难得多：与流感不同，新型冠状病毒迄今不仅导致老年人或幼年人死亡，而且也导致中年人丧生。

这位卫生专家此前即已建议施行入境管制和"大范围监控"。他强调，现在，"必须踩灭烟头，免致酿成林火"，例如，做到这一点：未来，德国境内每出现一例严重呼吸道病例，就立即对当事人作冠状病毒测试。

凝炼/洪沙(路透社，德国广播电台）