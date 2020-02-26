新冠病毒登陆五大洲 特朗普称美国「准备充足」

(德国之声中文网) 新冠肺炎在海外迅速扩散，中国以外全球各国单日确诊病例总数在26日首度超越中国境内单日新增确诊人数，世界卫生组织对此表示状况令人担忧。世界卫生组织秘书长谭德塞说，世卫组织团队本周末将前往伊朗勘察疫情。

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美韩推迟联合军演

中国以外疫情最严重的国家是韩国。截至当地事件周四傍晚（2月27日），韩国的累计感染病例已经达到1766例，13人因新冠肺炎去世。

据路透社等多家媒体报道，美国和韩国周四（2月27日）宣布，推迟联合军事演习，以限制新冠病毒的传播。

截至周四，日本全国有894例。其首相安倍晋三宣布未来两周暂停举办艺文活动。

意大利确诊人数持续攀升，周四已经有470例确诊。现在许多国家的确诊病例也被发现有意大利旅游史，比如巴西出现的第一个确诊病例就是曾经到意大利旅游的男子。巴西此时正值国内举行嘉年华，也是国内旅游的高峰期。巴西股市应声下跌。

伊朗疫情继续发展。截至当地时间周四中午，该国22人因新冠肺炎死亡。伊朗爆发疫情之后，中东其他国家也陆续有伊朗旅游史的人回国后确诊，甚至将新冠病毒带回中国。26日，中国首见新冠肺炎境外输入病例。该患者从伊朗出发、途经俄罗斯之后抵达中国，先在上海停留，最后才到宁夏回族自治区。这是新冠病毒从中国传播出去之后，首次回到中国。

现在新增10例确诊的德国表示，要追踪所有的传染途径几乎是不可能的。德国卫生部长施潘(Jens Spahn)呼吁地方政府、医院和雇员检视他们的防疫计划。

病毒在哪些国家「插旗」?

2月27日，多国出现新冠肺炎确诊首例，显示出新冠病毒进一步传播的情形。现在除了南极洲，其他五大洲都已经有新冠肺炎的确诊病例。

- 亚洲: 巴基斯坦、阿富汗26日出现首例。此前已经有确诊病例的包括: 中国、香港、澳门、台湾、韩国、日本、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、印度、伊朗、尼泊尔、斯里兰卡、柬埔寨、印度、以色列、黎巴嫩、阿拉伯联合大公国、伊拉克、科威特、巴林、阿曼、土耳其。

- 欧洲: 挪威、希腊、罗马尼亚、北马其顿26日出现首例。此前已经有确诊病例的国家为: 意大利、西班牙、德国、法国、英国、奥地利、瑞士、瑞典、芬兰、比利时、克罗埃西亚、俄罗斯。

- 北美洲: 美国、加拿大。

- 南美洲: 巴西26日出现首例，为拉丁美洲第一个出现确诊首例的国家。

- 大洋洲: 澳洲

- 非洲: 埃及、阿尔及利亚

特朗普周三发表有关应对新型冠状病毒的演说

特朗普: 「我们的准备非常、非常充足」

美国现在有60个确诊病例，大部份是曾经搭乘过钻石公主号的美国人。疫情在全球扩散也让美国社会出现恐慌，美股连续两天下跌。

美国总统特朗普在周三开始用推特谴责媒体和民主党制造恐慌，伤害美国金融市场。虽然美国卫生专家警告，疫情扩散是无法避免的，但是特朗普在周三晚上的记者会上反驳这种说法: 「我不认为这是无法避免的。我认为它有机会变得更糟……，但是没有什么事是无法避免的。」

在记者会上，特朗普说美国的准备「非常、非常充足」，他也说他准备好用任何适当的方式来打这场防疫战。他在本周稍早告诉幕僚，政府需要花25亿美金来对抗病毒。

特朗普现在指派副总统彭斯担任防疫总指挥。

罗法/邹宗翰(综合报导)