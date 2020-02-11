 新冠病毒疫情之下落马的中国高官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新冠病毒疫情之下落马的中国高官

继昨日湖北卫健委高官被免职后，广西纪委也通报多名官员违规违纪。新冠疫情爆发以来，多名湖北官员发出的言论受到民众质疑，也有网民呼吁他们下台。这些高官都说了什么？

China öffentliches Leben und das Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

新冠疫情爆发以来，一些湖北高官发出的言论受到网民热议

DW.COM

中国官方隐匿了１个月后，新冠疫情一发不可收拾。前武汉市长周先旺将延后披露疫情归咎给等待上级授权，到习近平坦诚应对不足，治理体系和能力受到考验。中国政体正面临前所未有的挑战。 (06.02.2020)

2月2日上午，武汉为收治新冠病毒肺炎患者临时建造的火神山医院历经10日建设，正式交付，并将于3日启用，被赞誉为"中国速度"的展示。而民众同时也在关注，海量的民间救援物资要等到什么时候才能"通过"或"绕过"人手严重不足、公信力缺乏的红会，送到一线医务人员手中。 (02.02.2020)

有评论认为，因为尽管中国民众不信任体制，但是总体上是接受封锁的，因为人民已经吸收了政府的中国例外说：治理中国需要用铁腕。此外，大陆不许台湾撤侨，民间救援为何迟迟送不到一线医生手上也是海外媒体的关注焦点。 (02.02.2020)

（德国之声中文网）根据中央纪委国家监委网站，广西壮族自治区纪委纪委周二（2月11日）日通报了多起新冠肺炎疫情防控工作中违规违纪的官员。广西河池市金城江区卫生健康局党组成员、副局长程志勇从湖北返回后，在居家医学观察14天期间违规外出参与聚餐，被免职並立案调查。另外，多名党员干部在地方的疫情防控工作中履职不当受到处分或是诫勉。

中国官媒央视昨日（2月11日）报道，湖北省卫健委党组书记主任被免职，湖北省卫生健康委员会党组书记张晋，省卫生健康委员会主任刘英姿被免除职务。由新到任的湖北省委常委王贺胜兼任两职。搜狐新闻指出，王贺胜在公共卫生领域经验颇丰。中国社科院中国廉政研究中心秘书长蒋来用接受媒体采访时说："根据《中国共产党问责条例》，免职是组织调整或者组织处理措施，说明失职失责、危害较重，不适宜担任现职。湖北对张晋与刘英姿采取此措施，体现了失责必问、问责必严的原则。"

观看视频 01:59

新型冠状病毒：北京如同空城

新冠疫情爆发以来，一些湖北高官也因为言论受到网民热议和吐槽。比如一问三不知的唐志红，这名前黄冈市卫健委主任在中央督查组了解情况时，被对方问问题时，她对定点医院的收治能力和具体床位数量都不清楚，一问三不知，甚至需要现场打电话问下属相关数据，在记者采访她时，她也回答："那我不知道，我搞不清楚"。相关新闻播出之后，网友纷纷吐槽，疫情当下一位市卫健委主任怎么对当地的医疗条件一无所知？事情发酵后，唐志红1月末被免职。

疫情爆发早期，新型冠状病毒感染肺炎专家组成员王广发掷出"可防可控"的"定心丸"，他到武汉视察后，1月10日接受中国官媒采访时称疫情可防可控。随着疫情不断扩大，对他的质疑声浪越来越高，王广发自己之后也染上新冠病毒，于1月末治愈出院。

受到新冠病毒疫情影响，特别是武汉市医疗物资急缺的时候，湖北省红十字会被曝物资发放不公。中国官媒新华社报道，纪委监核实后，湖北省红十字会专职副会长张钦湖失职失责被免职。

武汉市长周先旺被指处理不当、封锁疫情，在湖北省政府1月末的首次新闻发布会上，周先旺戴的口罩上下前后面全戴反的照片也在网络上广为流传。面对掩盖疫情的质疑，周先旺接受央视新闻频道采访时"甩锅"，表示自己须等待授权。他说： "作为地方政府，我获得信息、授权之后才能披露，这一点在当时很多不理解。"

China Zhou Xianwang Bürgermeister Wuhan (picture-alliance/dpa/Zheng Liang)

武汉市长周先旺资料图片

近日一名少年大闹疫情防控卡口的视频在网上流传。根据多家媒体报道，河北深泽县14岁的少年取快递途中经过防疫防空卡口，与值班人员发生口角时说出"我爸是县委的，打我啊！"可谓是"我爸是李刚"之后的又一次"实力坑爹"。根据网易新闻，其父亲是县委部门一般工作人员，他已到卡口向值守人员道歉，对方予以谅解。

 

文木/楊威廉 (综合报道)

 

相关内容

China Coronavirus l Zhong Nanshan - Wissenschaftler

钟南山：新冠病毒疫情可能4月终结 11.02.2020

中国新冠病毒疫情本月达到高峰，可能在4月结束——中国官方医学顾问钟南山周二接受路透社采访，再次就疫情发展作出预测。他同时表示，地方政府在疫情爆发初期有失误，但此后针对武汉等的“封城”措施是必要的。

Schweiz Genf | Pressekonferenz WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus Ruft Gesundheitsnotstand wegen Coronavirus aus

世卫警告新冠疫情：星星之火可以燎原 11.02.2020

新冠肺炎的全球累计确诊病例数已经突破了4万，死亡人数也超过了1000。世界卫生组织周一发布警告称，那些从未到过中国的感染者有可能成为引燃大火的“星星之火”。WHO呼吁，人类绝对不能让这场疫情失去控制。

Äthiopien Flughafen Addis Abeba | Sicherheitsmaßnahmen gegen Coronavirus

全球哪些国家对中国游客实施了入境管制？ 04.02.2020

为应对疫情，中国国内采取"封城"措施的城市不断增加。而国际上，对中国游客实行入境管制的国家也越来越多，目前已超过70个，但在严厉程度上有所区别。

广告

媒体看中国

China Peking Verbotene Stadt geschlossen (AFP/G. Baker)

德语媒体：当不信任感开始迅速蔓延

疫情令中国许多城市的社会及经济生活几乎陷入停顿，与此同时，民众对政府的不满也在与日俱增。  