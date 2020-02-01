 新冠病毒疫情下 台北对北京有弹有赞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.02.2020

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时政风云

新冠病毒疫情下 台北对北京有弹有赞

围绕台湾被排除在世卫组织的话题，台北政府再次升高对于北京的批评声量，指责“邪恶”的中国阻止台湾及时获取关于新型冠状病毒疫情扩散的消息。与此同时，台湾总统蔡英文感谢对岸在台湾撤侨过程中给予帮助。

BG China Reisewelle Neujahrsfest Coronavirus (Getty Images/AFP/Chen Chi-Chuan)

台北桃园机场自1月中开始对来自中国大陆的旅客实施检测

（德国之声中文网）最近，由于台湾被世卫组织列为中国的一部分，因此成为新冠病毒疫情的"高风险"地区，意大利由此将台湾列入禁航地区。此事再度引发有关台湾参与世卫组织的争论。

中国外交部发言人华春莹2月3日在被问到相关话题时表示，台湾是骨肉同胞，在海外的台湾同胞若遇到困难，愿提供大力协助，但同时强调，世卫组织是由主权国家组成的联合国专门机构，若台湾希望参与相关国际组织活动，必须在"一个中国原则"下，通过两岸协商做出安排。中国政府同时对世卫组织表示，已经与台湾全面分享有关新型冠状病毒的疫情信息，双方沟通"顺畅"。

中国国台办发言人马晓光周二称，"台湾地区在获取疫情信息方面不存在障碍"。马晓光要求台湾执政党民进党"停止一切以疫情为借口的政治炒作和政治化操弄，停止干扰疫情防控工作。"

世卫组织也表示台湾得到了必需的疫情信息。

China Ma Xiaoguang Sprecher (imago/Xinhua)

国台办发言人马晓光（资料图片）

台湾外交部：中国对台"政治勒索"

但台湾政府显然并不这样认为。台湾外交部发言人欧江安2月4日举行例行记者会时表示，台湾得到的疫情信息非常有限，而且并不及时。台湾媒体引述欧江安称，中国外交部罔顾两岸互不隶属的政治现实，无视武汉肺炎疫情对包括台湾2300万人在内的全球人民造成的严重威胁，仍持续以虚构的"一个中国原则"，作为台湾参与世卫组织等国际组织的政治前提，无异于对台湾人民遂行"政治勒索"，充分展现中国蛮横无理的邪恶本质。

瓯江安表示，台湾从美国日本等友好国家得到病毒资讯，台湾的防疫工作富有成效。

新冠病毒疫情去年年地从中国内陆城市武汉爆发以来，迄今为止，中国确诊病例已经超过2万。而台湾迄今发现10个确诊病例。

台湾成功从武汉撤侨
周一晚间，中国允许首批因为"封城"措施而滞留武汉的500余名台湾人返回家乡。台湾方面此前曾批评称，中国允许美国和英国撤侨，却对台方撤离公民的请求不予回应。

台湾陆委会周二发布声明称，有247人在周一晚间搭乘飞机回到台湾。

台湾总统蔡英文在其脸书页面发布消息称，对于对岸在台湾人民返乡过程中给予的协助，表示肯定。蔡英文写道："两岸之间尽管有不同的政治主张，但疫情当前，人权与人道，应该优先于政治的考量……面对挑战，对话与合作永远是解决问题最好的方法。"

 


 

 

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