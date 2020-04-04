新冠病毒：特朗普转口风 建议公民戴口罩

（德国之声中文网）与此前的方针不同，美国总统特朗普现在也呼吁本国公民戴口罩。他在白宫举行的每日新闻会上强调，公民们应在自愿基础上这么做。他还说，用围巾捂住嘴巴和鼻子也会有用。他表示，医用口罩应优先供应医院和护理设施的专业人员。他称，他本人决定不戴口罩。

这位总统同时明确表示，这一新举措并非要替代迄今的保护措施，而是一种补充。迄今，美国疾病预防与控制中心（CDC）特别建议无症状的健康人不戴口罩。美国专家们可能是担心，否则，会导致出现更大需求，从而加剧专业卫生人员缺口罩现象。

今年2月底，美国政府最高卫生官员阿达姆斯（Jerome Adams）海军中将曾推文告诫人们不要争购口罩。他写道，口罩并不能帮助大众免于感染新冠病毒。

由于新冠肺炎COVID-19疫情扩大，在美国，口罩也成了短缺货。数天来，世界各地对美国的指控越来越多。根据这些指控，美国人没收了其它国家亟需的保护装备，或以不正当方式全部买走。

一天内死亡1000多人

根据约翰斯·霍普金斯大学提供的统计数字，至当地时间本周五晚，美国国内有27.3万多人感染SARS-CoV-2新冠病毒，超过任何其它国家；死亡病例在24小时内增加了1000多个，总数达到7141个。

像本图上两名佛罗里达消防人员所戴的这种高质量口罩在美国也告缺

在西欧，奥地利成为第一个规定公民在超市必须戴口罩的国家。捷克也责成公民必须佩戴。在德国，个别地方亦跟进，图林根州的耶拿市是其中的一个。

为抗击疫情，美国政府还下令禁止出口短缺的医用保护装备。根据特朗普总统的说明，被禁出口商品中包括 N95型口罩、手术用手套。

生产口罩等产品的美企3M对政府的这一指令持怀疑态度。该公司指出，此举会导致其它国家亦中止向美国出口类似商品，从而对局面的改善起到相反作用。特朗普不理会这一批评，并称，他对3M公司很不满意。

凝炼/任琛（德新社、美联社）