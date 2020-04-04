 新冠病毒：特朗普转口风 建议公民戴口罩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2020

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时政风云

新冠病毒：特朗普转口风 建议公民戴口罩

眼下，美国成了新冠肺炎大瘟疫重灾区，感染人数超过任何其它国家。在寻求抗击SARS-CoV-2新冠病毒有效措施途中，白宫当局又一次改变方针。

USA Donald Trump spricht über das Coronavirus in Washington (picture-lliance/Newscom/UPI Photo/Y. Gripas)

特朗普称，他本人仍无意戴口罩，不过，大众该戴

（德国之声中文网）与此前的方针不同，美国总统特朗普现在也呼吁本国公民戴口罩。他在白宫举行的每日新闻会上强调，公民们应在自愿基础上这么做。他还说，用围巾捂住嘴巴和鼻子也会有用。他表示，医用口罩应优先供应医院和护理设施的专业人员。他称，他本人决定不戴口罩。

这位总统同时明确表示，这一新举措并非要替代迄今的保护措施，而是一种补充。迄今，美国疾病预防与控制中心（CDC）特别建议无症状的健康人不戴口罩。美国专家们可能是担心，否则，会导致出现更大需求，从而加剧专业卫生人员缺口罩现象。

USA COVID-19 Schutzmasken in Kalifornien (picture-alliance/ZUMAPRESS/P. J. Heller)

不管男女老少，很多美国人已在公共场合戴口罩

今年2月底，美国政府最高卫生官员阿达姆斯（Jerome Adams）海军中将曾推文告诫人们不要争购口罩。他写道，口罩并不能帮助大众免于感染新冠病毒。

由于新冠肺炎COVID-19疫情扩大，在美国，口罩也成了短缺货。数天来，世界各地对美国的指控越来越多。根据这些指控，美国人没收了其它国家亟需的保护装备，或以不正当方式全部买走。

一天内死亡1000多人

根据约翰斯·霍普金斯大学提供的统计数字，至当地时间本周五晚，美国国内有27.3万多人感染SARS-CoV-2新冠病毒，超过任何其它国家；死亡病例在24小时内增加了1000多个，总数达到7141个。

USA Coronavirus Florida (picture-alliance/AP Images/AP Photo/L. Sladky)

像本图上两名佛罗里达消防人员所戴的这种高质量口罩在美国也告缺

在西欧，奥地利成为第一个规定公民在超市必须戴口罩的国家。捷克也责成公民必须佩戴。在德国，个别地方亦跟进，图林根州的耶拿市是其中的一个。

为抗击疫情，美国政府还下令禁止出口短缺的医用保护装备。根据特朗普总统的说明，被禁出口商品中包括 N95型口罩、手术用手套。

生产口罩等产品的美企3M对政府的这一指令持怀疑态度。该公司指出，此举会导致其它国家亦中止向美国出口类似商品，从而对局面的改善起到相反作用。特朗普不理会这一批评，并称，他对3M公司很不满意。

凝炼/任琛（德新社、美联社）

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美航母爆新冠疫情 舰长求援遭解职

美国航母罗斯福号上出现新冠疫情，该舰舰长日前发出求救邮件请求疏散船员，如今却遭到解职。美国海军表示，罗斯福号舰长忽视军队指挥链并将邮件抄送给太多人，造成不必要的恐慌。 (03.04.2020)  

临阵改口 世卫拟促民众戴口罩

大部分欧美专家连月来不建议普通民众戴口罩，但近日世卫可能因为香港和美国的研究更新指引，建议民众即使没有疾病在公共场所也戴起口罩。除了世卫，美国总统特朗普也改口呼吁这么做。 (03.04.2020)  

全球确诊破百万　纽约呼吸机6天耗尽

美国疫情严峻，重灾区纽约死亡人数急增，火葬场要通宵运作。欧洲病例也持续攀升，德国确诊累计超过8.4万宗，超越中国成为全球第四多确诊国家。 (03.04.2020)  

美国颁禁令 德政府挨批 物资紧缺掣肘全球抗疫

美国宣布禁止出口防疫物资，特朗普宣布自己不会遵循“自愿戴口罩”的建议。在德国，医护人员急缺口罩、防护服，卫生部长、经济部长被指责只顾作秀、没有及时组织防疫物资生产。意大利的疫情似乎已经接近了拐点。 (04.04.2020)  

新冠危机：各国争抢口罩 犹如“狂野西部”

美国把口罩抢购一空，使本已吃紧的市场更加不堪？批评之声四起，华盛顿予以否认。德国有意要在采购问题上更为独立。选项党一名政治家也宣称可提供帮助。 (04.04.2020)  

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Taiwan Produktion von Schutzmasken

從自助到助人﹕台湾如何稳住口罩供给的脚步？ 01.04.2020

在全球都闹口罩荒的同时，台湾却开始实施搭乘大众运输都要配戴口罩的政策。台湾口罩存量从不足到回稳，甚至将有余裕出口协助他国，究竟经历了什么历程？

EU-Staaten einigen sich im Kampf gegen Coronavirus

欧盟首脑罕见赞扬台湾 两岸掀口罩外交战 02.04.2020

中国近日大动作出口医疗物资，称要「罩」顾全世界，但除了引起疑虑，部份医疗物资也有品质问题。 另一方面，台湾在防疫措施引起国际瞩目后，现在也加入了口罩捐赠行列。两岸将如何过招?

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媒体看中国

BdTD - China | Freiwillige desinfizieren das Qintai Grand Theatre in Wuhan (Reuters/A. Song)

德语媒体：中国只是暂时占了上风

北京疫情数字是否可信？中国是否在借疫情分化欧洲？《商报》认为，由于中国体制的先天弱点，北京当局有可能自己都不清楚真实的疫情数字。《新苏黎世报》指出，中国通过“口罩外交”获得的优势只是暂时的，不太可能真正撼动国际政治。  