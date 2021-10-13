 新冠病毒溯源「最后机会」 世卫新小组成军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2021

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新冠病毒溯源「最后机会」 世卫新小组成军

新冠病毒溯源工作在年初报告发布后停滞不前。世卫持续敦促中国提供早期病例的数据，并希望继续到中国进行第二阶段考察。新团队的26名科学家有办法成行吗？

Symbolbild Corona | Containment Scout mit Kontaktpersonenliste

世卫强调，新成立的新型病原体起源科学咨询小组（SAGO）可能是确定新冠病毒来源的 「最后机会」，并敦促中国提供早期病例的数据。

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中国官员透露，为了追求新冠病毒起源，当局将检测涵盖2019年病毒现踪时期的血液样本。但有专家表示，中国若排除外界单独研究将影响调查公信力。

世卫专家今年初曾赴武汉进行溯源调查，但称因数据取得不足无法回答疫情关键问题。这次，新的调查团队能赴中国进行调查，并为新冠疫情的起源解答吗？

世界卫生组织秘书长谭德赛在柏林表示，新冠病毒溯源之所以政治化，是因为没有得到原始数据。

中国专家指出，2019年底发生在武汉华南海鲜市场的新冠疫情，病毒可能是由进口冷链产品引入。与此同时，南非出现变异程度最大病毒株「C.1.2」，怎么回事？

美国总统拜登下令对新冠病毒起源的90天调查结果出炉，该国情报机构在病毒来源问题上仍存分歧，但他们相信，中国官员在新冠病毒爆发前并不知道这一病毒。

(德国之声中文网) 世界卫生组织周三(10月13日)公布新冠溯源新小组成员，包括柏林病毒学研究所所长德罗斯登 (Christian Drosten)、中国科学院北京基因组研究所的杨运桂、荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯医学中心病毒学主任库普曼斯 (Marion Koopmans)、丹麦北西兰医院临床研究中心主任费舍尔 (Thea Fisher)、越南生物学家洪阮 (Hung Nguyen)。

世卫组织应急专家瑞安 (Mike Ryan)说，世卫组织正「退一步，创造一个环境，使我们能够再次审视科学问题」，并强调「这是我们最好的机会，也可能是我们了解这种病毒起源的最后机会」。

26名科学家除了重启病毒起源调查，也会调查新的病原体，以及研究预防未来发生大流行病的方法

世卫总干事谭德赛 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)说：「有可能引发流行病和大流行病的新病毒出现是自然界的一个事实，虽然新冠病毒是最新的病毒，但不会是最后一种，了解新病原体的来源对于预防未来的爆发至关重要。」

世卫新冠项目技术负责人范克霍夫 (Maria van Kerkhove)表示，希望有更多由世卫牵头的国际考察团前往中国与北京合作。

她说，溯源工作仍必须经过「30多项建议的研究」，以确定该病毒如何从动物传给人类，也提到中国2019年对武汉居民进行的抗体测试对了解病毒起源 「绝对关键」。

China Wuhan Coronavirus Institute of Virology

自2019年12月，武汉报告了首批新冠病毒病例后，中国多次驳斥实验室泄漏理论，并表示不需要再进行考察。

中国会否合作？

世卫在《科学》杂志的一篇社论中说，科学家仍然需要对2019年12月之前中国最早的已知和疑似病例进行详细调查，包括分析2019年武汉的储存血样，以及对早期病例的医院和死亡数据进行回顾性搜索。

内容也提到，武汉出现首批人类感染报告的病毒实验室必须是调查的一个重点，因为排除事故泄漏可能需要足够的证据。

根据路透社，中国驻联合国日内瓦办事处大使陈旭在另一个记者会上说，联合研究的结论「相当明确」，并补充说，由于国际团队已经两次被派往中国，「现在是时候向其他地方派团队了」。

他说：「我确信，如果我们要继续进行科学研究，我认为这应该是基于科学的共同努力，而不是由情报机构进行。因此，如果我们要谈什么，我们是在SAGO的框架内进行整个业务。」

今年初，一个由世卫组织领导的团队与中国科学家在武汉及其周边地区停留了４周，并在3月的一份联合报告中说，该病毒可能是通过另一种动物从蝙蝠传播给人类的，但还需要进一步研究。

一开始力挺北京的谭德赛在报告公布后改口，表示调查受到阻碍，缺乏与疫情爆发头几天有关的原始数据，并呼吁应该对中国实验室泄漏说进行确实调查。

(路透社等)

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