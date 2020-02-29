 新冠病毒源头何在？专家意见不一 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.02.2020

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时政风云

新冠病毒源头何在？专家意见不一

自疫情爆发以来一直颇受关注的钟南山日前突然抛出“中国不一定是新冠病毒发源地”的说法，引发舆论热议。而上海专家张文宏则表示，新冠病毒应该是始于武汉，他反对“在证据不充足的时候随意发布消息”。在众说纷纭的舆论场，谣言也不断滋生。

China Coronavirus l Zhong Nanshan - Wissenschaftler (Getty Images/AFP/Str)

钟南山：“病毒不一定发源于中国”

（德国之声中文网）周六，中国国家卫健委发布了《中国-世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID-19）联合考察报告》。该报告公布了对新冠肺炎的最新研究结果与应对措施。报告称，新冠病毒是一种动物源性病毒，即从动物传染到人体的病毒，蝙蝠似乎是病毒宿主，但是中间宿主尚未查明。

这份报告在病毒源头方面并未提供新的结论。因为早期病例均出现在武汉，并且聚集在与华南海鲜市场有关的人员当中，所以一般认为这里就是疫情的源头。然而国家卫健委高级别专家组组长、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山日前在一次新闻发布会上突然表示，疫情虽然是首现出现在中国，但不一定是发源在中国。

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs (Reuters/China Daily)

武汉一家医院的重症病房

钟南山对这一表态并未做出进一步说明，却引起了巨大的舆论反响。在2003年抗击SARS疫情期间就扮演过重要角色的钟南山，无疑也是这次新冠肺炎疫情发生以来最受大众关注的医学专家，他每一次有关疫情的表态都会引发关注和热议。再加上日本朝日电视台此前曾经发出惊人猜测--美国1.4万名因流感致死的人当中可能有部分是死于新冠病毒，似乎更加助长了有关这一神秘病毒并非来源于中国的猜测。

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一名河南安阳的新冠病毒感染者传染了5名亲属，自己却始终没有发病；法兰克福接受隔离治疗的两名感染者，直到治愈出院，也几乎没有出现过症状。还有些"治愈"患者，却几天后再次被检出了病毒。此外，科学家发现，睾丸也是新冠病毒的高危目标。 (22.02.2020)

世卫组织将全球新冠病毒传播的风险评估上调至最高级"非常高"。韩国确诊人数一夜激增，德国、意大利、伊朗的确诊病例也都有所上升。柏林国际旅游展宣布取消，德国出台了更严格的入境健康检疫。美国也宣布了更多的防疫措施。 (29.02.2020)

新冠疫情造成部分防疫用品短缺，有人竟建假网站骗钱，还有人直接冒充世卫组织行骗。 (28.02.2020)

上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏2月26日在接受英文版《中国日报》（China Daily）时回应了有关病毒源头不一定在中国的说法。他认为，中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后。而且他也认为新冠和流感不会混淆，因为前者在CT检查中有非常特征性的表现，应该很容易区分。

这位传染病学专家周五在接受《中国新闻周刊》时又表示，病毒的源头是一个敏感的问题，但是一定要有"确切的依据"。所谓依据来自两个方面："第一，这个病毒出现的时间点，哪里最先出现的，要追究这个时间的先后；第二，要寻找他在进化树上面的位置，后面基因的进化应该是在前面的基础上。"张文宏认为，应该把上述两个方面放在一起考虑，"避免在证据不充足的时候随意发布消息"，否则会给普通民众带来困扰。

无独有偶，关于"新冠病毒源头是美国"的谣言也开始在网络上传播。在社交媒体上流传的一张截图，是美国CNN电视台的新闻播报画面，发布这张截图的帖文称"美国疾控中心确认首例武汉冠状病毒的源头来自美国"，而实际上画面中的新闻标题原文是CDC confirms first coronavirus case of "unknown" origin in U.S.，意思是美国疾控中心确诊了首例无法确定病毒感染来源的新冠肺炎患者。

不管是一时疏忽还是故意翻译错误，这篇帖文在社交媒体上流传之后，中国媒体也出面辟谣了。网易新闻、腾讯等平台都发布了相关的辟谣文章指出，CNN的报道主要内容是，美国2月26日确诊的一名新冠肺炎患者近期并未离开美国，也未与任何确诊病例有过接触，因此成为美国首例无法确定传染途径的患者。

世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安（Michael Ryan）在28日的新闻发布会上表示，冠状病毒是全球现象，"它们在某个地方出现，是自然史上的不幸事件，重要的是我们不要去责怪其地理来源，而是关注如何应对及遏制病毒。"他还呼吁大家，要"小心自己的语言"，不要使用污名化的语言及指责。

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怎样预防新冠病毒？

说到预防病毒性感染，很多人都立即想到戴口罩。其实，根据世界卫生组织的指导意见，其他办法可能更有效一些。 (28.02.2020)  

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