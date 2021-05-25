新冠病毒源头之争：德国生物教授继续怀疑实验室假说

(德国之声中文网)今年世界卫生组织大会开幕前一天，《华尔街日报》引述特朗普时代美国情报机构一份报告称，新冠疫情爆发前的2019年11月，武汉病毒研究所有3名研究人员到医院寻求治疗，其症状既包含新冠特征，也同常见季节性疾病无异。

该文发表后，随着世卫大会上美国代表领衔提出彻查新冠病毒源头的要求，新冠病毒是否源于实验室的疑问再次成为媒体关注的焦点。美国总统拜登周三（5月26日）宣布情报机构须在90天之内完成新冠病毒起源的调查报告。

汉堡大学自然研究中心生物学教授格劳朴莱希特（Matthias Glaubrecht）在回答《明镜》采访时认为，《华尔街日报》的报导对科研毫无用处，因为情报部门的报告是秘密性质的，这份报告究竟存不存在还很难说，所以，有关的讨论都是建立在“传闻”的基础上，对科研毫无用处。

谈到武汉病毒研究所有人可能感染了新冠病毒的猜测，格劳朴莱希特认为该说法难以核准。他说，即便2019年11月武汉生物实验室有人生病，人们仍然不知道病人是否感染了新冠病毒。被新冠病毒感染后的发病症状并无特殊性，其它疾病也能出现类似症状。更何况，公开调查的结果与实验室人员被新冠病毒感染的猜测是相互矛盾的。

他进一步阐述，世卫今年1月在武汉的溯源调查结果显示，美审查病毒起源报告 北京：武汉研究所零感染2019年11月武汉生物研究所无人感染新冠病毒，对他们进行的血液抗体检测也证明这一点。

格劳朴莱希特说，“科学研究的基本方法是，提出假设，然后用数据和事实进行逻辑推断，推翻假设。牵涉到新冠病毒，目前我们尚无法推翻实验室假设。不过同时，我们更无法排除病毒经过动物作为中间宿主传染到人的可能性。”

没有线索指向实验室理论

格劳朴莱希特说，目前还没有经得起推敲的支持实验室假说的线索，常常有些论证建立在事实的基础上，但结论违反逻辑。

他举例说，蝙蝠冠状病毒的部分序列，同武汉病毒研究所里进行试验的病毒序列很相似。所谓的功能增益（Gain-of-Function）试验可以进行，即不同类型的冠状病毒的基因特性进行交叉混合，观察新病毒出现哪些新的特性。

格劳朴莱希特总结道，“新冠病毒就属于混合病毒型，因此，阴谋论者编造出新冠病毒一定来自实验室理论。然而，这种混合型病毒不断地出现在自然界，而且完全出于巧合。目前，没有线索指向实验室理论。”

世卫大会上美国等再次呼吁彻查病毒源头

新冠病毒从蝙蝠经动物中间宿主传染给人

格劳朴莱希特同意世卫溯源小组的调查结论，认为就目前掌握的资料看，世卫的评估最有说服力，“这也是因为过去年间，病毒经过动物中间宿主再传到人的事情不断发生。2000年初SARS病毒就是这样的例子。”

世界卫生组织今年1月在中国的调查未能得出最终结论，但指出新冠病毒从蝙蝠经过动物中间宿主再传给人的可能性最大。在不排除实验室发生事故、病毒泄漏的同时，评估这一可能性“非常之小”。

病毒溯源以及寻找零号病人将是一场长期的任务，《时代》指出，当年调查埃博拉的起源花了数十年时间。而像新冠病毒，引起的症状常常不被察觉，调查其起源的难度就更高，成功的概率近乎为零。



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