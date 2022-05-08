新冠病毒源于哪里？德国科学家对簿公堂

（德国之声中文网）本周五（5月20日），汉堡地方法院开庭审理德国权威病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）与汉堡物理学家、纳米技术专家维森丹格（Roland Wiesendanger）之间围绕新冠病毒起源的争议。

争议起于《西塞罗》（ Cicero ）杂志对维森丹格的一次采访。今年2月2日，该采访记录以 《新冠病毒是否来自实验室？德罗斯滕先生误导了政界和媒体》为题发表。

采访中，维森丹格指责德罗斯滕在新冠大流行瘟疫起源问题上蓄意误导公众。他一并指责其他一些国际病毒学家认定该病毒起源于动物，是故意欺骗和掩饰。维森丹格尤其提到2020年2月19日27位病毒学家在科学杂志《柳叶刀》上发表的一封公开信。公开信中，这些病毒学家将病毒并非源于自然的说法斥为阴谋论。

据法院发言人称，《西塞罗》采访发表后，德罗斯滕向维森丹格发出警告，并于3月14日获汉堡地方法院一项临时禁令。根据该禁令，维森丹格暂时不得重复指称德罗斯滕蓄意误导公众。

维森丹格则对临时禁令提出了上诉。他强调，自己确信有大量迹象显示，新冠病毒源于中国武汉市病毒学研究所的实验室事故。这位纳米技术专家要求在法庭上为自己的立场辩护，原因是，事关“过去一百年来对人类最具决定性的问题之一的表态”。

庭审之前，德罗斯滕未予置评。3月初，柏林夏利特医院一发言表示，《西塞罗》发表的那篇采访含有大量不切说法，侵犯了德罗斯滕教授的个人权利，因此，院方尤其要求该杂志和维森丹格教授“放弃谎称德罗斯滕教授在病毒来源问题上欺骗公众并参与了所谓的掩盖行为”。

采访发表后，德罗斯滕曾发推文，用“极端”一词形容维森丹格。

目前，该采访无法在网上获得。《西塞罗》在一份声明中表示，正从法律角度评估各点，并且等待两位科学家的法庭争讼结果。一般认为，法院不太可能在周五就宣布判决。

（德新社）

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