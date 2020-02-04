新冠病毒是否能够通过粪便传播？

（德国之声中文网）到目前为止，人们都认为新型冠状病毒Coronavirus 2019-nCoV主要是通过飞沫在人与人之间传播。不过中科院武汉病毒研究所的石正丽试验室团队从患者的大便样本检测出新冠病毒，这有可能也是病毒传播的一种方式。
美国的科研人员证实了这个结论：在一名美国35岁男子的大便中也发现了新冠病毒，该男子之前曾去过武汉。
深圳卫健委上周六（2月1日）在一份声明中指出，研究人员发现在某些新冠病毒感染的确诊患者粪便中，检测出新型冠状病毒核酸呈阳性，这表明病毒能够在大便中存活。
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某些病毒性疾病，比如诺如病毒胃肠炎，病原体以粪便残留物或病人呕吐物的形式携带在手上，病毒以此轻而易举进入口腔，即粪口传播。在极少数情况下，水和食物都可能被沾染病原体。这些病毒在干燥的粪便中会存活几天。在水中甚至可以存活数周。
在非典疫情爆发时期，中国媒体报道病毒能够通过排泄物传播的消息也引起了人们的注意，一些患者出现腹泻。
SARS病毒的传播途径包括飞沫（咳嗽、打喷嚏），血液接触，还有接触到感染者的排泄物，比如凳子、尿液、呕吐物、汗液等途径，以及存在病毒的饮用水或食物。
当时，世界卫生组织发现，感染病毒出现腹泻的病人，粪便中的病毒可以稳活4天之久。这也意味着，大量的病毒以此流通到污水系统，这极大地促进了疾病的传播。
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如何杀死病毒
南方医科大学公共卫生学院教授张其威发出警告，如厕之后冲水之时，病毒可能以微颗粒散（气溶胶）的形式播到空中。接受媒体采访时，张其威表示，为了防止这种形式的病毒传播，所有感染者或疑似感染者使用过的厕所都必须仔细消毒和通风。相关报道都强调勤洗手的重要性。
研究人员依旧在进一步的研究，病毒是否真的存活在消化系统内并能够通过粪便传播。中国疾病预防控制中心传染病预防控制处冯录召在中国卫健委发布会上说，需要进一步的研究去确认病毒是否通过粪便传播，还是通过含有病毒的小滴形成的气溶胶进行传播。
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记得洗手哦！
水和肥皂不可或缺
我们的手无处不在：在日常交往中握手，在乘坐地铁时扶握成千上万个人已经摸过的把手。我们用手拿东西吃，用手开门……而在这些过程中，细菌是少不了的。因此，每个人都应该养成勤洗手的好习惯。
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同为细菌，威力大不同
细菌分很多种类，它们的危险性有很大差异。比如，腐坏的鸡蛋滋生的沙门氏菌，就需要至少1000个才会致病；但是在湿热的气候下，热水处理系统中产生的军团菌，人只要通过呼吸道吸入不到100个，就有可能生病。即使是清洁的空气中，也充满了各种细菌和真菌孢子。
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这里其实比你想象的要干净
人们往往认为厕所很脏，但事实上在每平方厘米的马桶座垫上仅有不到10个细菌。从这个角度来看，厕所反而是最干净的地方之一了。因为有时候连窗玻璃上的细菌和真菌密度都比马桶要高得多，如果你半年才擦一次窗户的话。相比之下，人们打扫厕所的频率则要高得多，一个星期至少好几次。
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键盘：细菌的天堂
在办公室里的情况则要糟糕得多：一张普通的办公桌上，平均每平方厘米就有至少3000个细菌——比马桶盖要脏得多了。而最容易藏污纳垢滋生细菌的就是电脑的键盘了，因为按键之间的细小缝隙最适合细菌繁殖。在这里，平均每平方厘米滋生超过1万个细菌是很常见的。
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所谓“铜臭”其实是真话
不管是纸币还是硬币，都是从很多人的手中来回传递。纽约的研究者在纸币上鉴定出来多达3000种不同的细菌。用非常敏感的检测工具，甚至可以发现大多数纸币上还有可卡因的痕迹——因为瘾君子常常会用纸币来吸食可卡因。因此，商店里的售货员在用手接触钱币之后是绝对不可以再直接去拿食物的。
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霉菌的温床
常常被人误以为干净的冰箱里其实也有很多细菌。这里湿润的环境，还有冰箱里存放的食品中所含有的脂肪和糖分都是霉菌滋生的理想温床。即使定期清洁，也还是难以避免有一些死角——比如冰箱门的橡胶密封垫。
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医院——危险地带
尤其在去医院的时候，特别要注意手的卫生。因为在这里，一些顽固细菌的传播很可能会造成严重的后果，甚至包括病人的死亡。因此在很多医院的洗手池边都放有洗手液，常常还有杀菌消毒的溶液。在到病房看望病人之前，请务必先把手洗干净。
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危险的作案者
这种非常危险的“超级细菌”叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（简称MRSA）。目前现有的抗生素类药物对它都不起作用。而且这种非常顽强的化脓菌即使在没有供养的情况下也能存活七个月之久——在地板上、在桌子上、在皮肤上以及门把手上，它们无处不在。
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铜把手防细菌
哈尔堡的一家诊所启动了一项颇有成功前景的试验：他们把诊所所有的门把手都换成铜质的，因为细菌是不喜欢铜的。结果显示，细菌滋生量降低了差不多一半。不过，这并不意味着洗手不再重要，因为尽管如此人们还是会接触到很多细菌。
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不要矫枉过正
那么我们现在是不是该停止与人握手致意的这个习惯呢？在医院里，这也许是个不错的主意，但是在其它情景下，这就显得有些过于谨慎小心了。更好的途径其实是注重个人卫生：勤洗手，定期清洁电脑键盘和鼠标，在买东西付钱之后不要去摸食物，还有就是，多清洁冰箱吧！
作者: Fabian Schmidt