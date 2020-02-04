新冠病毒是否能够通过粪便传播？

（德国之声中文网）到目前为止，人们都认为新型冠状病毒Coronavirus 2019-nCoV主要是通过飞沫在人与人之间传播。不过中科院武汉病毒研究所的石正丽试验室团队从患者的大便样本检测出新冠病毒，这有可能也是病毒传播的一种方式。

美国的科研人员证实了这个结论：在一名美国35岁男子的大便中也发现了新冠病毒，该男子之前曾去过武汉。

深圳卫健委上周六（2月1日）在一份声明中指出，研究人员发现在某些新冠病毒感染的确诊患者粪便中，检测出新型冠状病毒核酸呈阳性，这表明病毒能够在大便中存活。

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某些病毒性疾病，比如诺如病毒胃肠炎，病原体以粪便残留物或病人呕吐物的形式携带在手上，病毒以此轻而易举进入口腔，即粪口传播。在极少数情况下，水和食物都可能被沾染病原体。这些病毒在干燥的粪便中会存活几天。在水中甚至可以存活数周。

在非典疫情爆发时期，中国媒体报道病毒能够通过排泄物传播的消息也引起了人们的注意，一些患者出现腹泻。

SARS病毒的传播途径包括飞沫（咳嗽、打喷嚏），血液接触，还有接触到感染者的排泄物，比如凳子、尿液、呕吐物、汗液等途径，以及存在病毒的饮用水或食物。

当时，世界卫生组织发现，感染病毒出现腹泻的病人，粪便中的病毒可以稳活4天之久。这也意味着，大量的病毒以此流通到污水系统，这极大地促进了疾病的传播。

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如何杀死病毒

南方医科大学公共卫生学院教授张其威发出警告，如厕之后冲水之时，病毒可能以微颗粒散（气溶胶）的形式播到空中。接受媒体采访时，张其威表示，为了防止这种形式的病毒传播，所有感染者或疑似感染者使用过的厕所都必须仔细消毒和通风。相关报道都强调勤洗手的重要性。

研究人员依旧在进一步的研究，病毒是否真的存活在消化系统内并能够通过粪便传播。中国疾病预防控制中心传染病预防控制处冯录召在中国卫健委发布会上说，需要进一步的研究去确认病毒是否通过粪便传播，还是通过含有病毒的小滴形成的气溶胶进行传播。