 新冠病毒是否源出于武汉病毒所？ | 科技环境 | DW | 18.04.2020

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科技环境

新冠病毒是否源出于武汉病毒所？

初听之下有阴谋论之嫌，却也有可能是事实：新型冠状病毒或许真是从一个研究蝙蝠病毒的中国科研机构泄露的？

Deutschland Hochsicherheitslabor Ebola (imago/ZUMA Press/M. Heine)

安全措施严格的武汉实验室实行与柏林罗伯特-科赫研究所S4实验室（图）相同的标准

（德国之声中文网）研究者和记者们早在猜测，新型冠状病毒是如何进入武汉的。一家海鲜批发市场成为怀疑对象，该市场也经销野生动物。

现在，多个西方媒体报道说，这一病毒可能是从该市场附近的武汉病毒研究所溢出的。

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新型冠状病毒疫情爆发以来，科学界对病毒确切来源尚未得出结论。因此，与此有关的猜测和传言一直没有平息，一些矛盾的说法引起公众更多怀疑。近日一批国际学者联署发声，谴责各种阴谋论。 (20.02.2020)

在肺炎疫情阴影下，谣言似乎传播得比病毒还快。一些流传在社交媒体的文章，将新冠病毒视作人为制造的“生化武器”，甚至还称其可以“精准攻击”华人；也有传言称实验室泄漏病毒造成疫情。这些“阴谋论”究竟有没有科学依据？又是什么样的舆论生态使得它们广为传播？ (13.02.2020)

有关新冠病毒的各种假消息之多，其内容从滑稽可笑一直到令人恐怖的阴谋论。在互联网上，针对虚假新闻的警告和官方的相关报道几乎占据了同样多的空间。 (15.03.2020)

还在今年一月，社交媒体上便传布有涉及该研究所的说法，只不过，颇带阴谋论色彩，指称该研究所从事秘密生化武器研究。

当时，《华盛顿邮报》 驳斥了关于该病毒乃人工合成产物的说法。该报询问的病毒学家们表示，依据病毒呈现的特征可排除人为变异的可能性。这一观点也得到了安德森（Kristian G. Andersen）团队的一项研究的证实。该研究报告3月17日刊登于《自然医学》杂志。

此外，武汉病毒研究所的工作并不秘密，该所完成的大量有关蝙蝠病毒的研究报告送交专业刊物刊登。很多研究项目也有西方伙伴参与。比如，美国得克萨斯大学加尔韦斯顿国家实验室（Galveston National Laboratory der University of Texas）便同这家武汉研究所有密切合作。英国《每日邮报》报道说，美方对一些研究项目也提供了资金。

最早的感染者来自何方？

然而，所有这些都不能排除这一可能性：在武汉所的研究过程中，病毒意外泄露流布于外。还在一月底，专业刊物《科学》上便有一篇文章质疑关于该病毒是经由武汉海鲜市场跳转至人的观点。

专业期刊《柳叶刀》刊登的一篇研究报告结论如下：首批41名新冠肺炎COVID-19患者中，有13人与该海鲜市场毫无接触。

再者，很有可能，早在2019年11月就出现了零号感染者。当时，乔治敦大学医学中心感染病学教授卢西（Daniel Lucey）在接受《科学》杂志的一次采访中也强调指出，最早的感染者与海鲜市场根本就没有任何关系。

研究所亦有责任？

这就让人不能不提出问题：病毒是怎么进入武汉的。一种可能的解释指向病毒学家石正丽。石教授在武汉所主持研究蝙蝠病毒，最近一次还于二月初在《自然》杂志上发表过一篇有关蝙蝠病毒的专业文章。

Bildergalerie bedrohte Tier- und Pflanzenarten Fledermaus (picture-alliance/dpa)

研究者石正丽在中华菊头蝠粪便中找到了冠状病毒

2月6日，《南华早报》曾刊登一篇介绍石正丽的文章。根据该文，石正丽在洞穴中寻找取样蝙蝠粪便，足迹遍布中国28省。如《科学美国人》杂志（Spektrum/Scientific American）所报道的那样，在武汉所，她建立了有关蝙蝠病毒的一个全面的档案库。

2019年年初，她和同事联名发表了一篇有关宿主为蝙蝠的冠状病毒的大型研究报告。她在一只中华菊头蝠中找到了与那种跳传型病毒极其相似的冠状病毒。

得益于她的团队的这一工作，病毒基因序列图很快得以完成，并公之于世，促成研发疫苗和抗体测试可以史上从未有过的速度得以启动。

"荒诞不经"

然而，数星期来，在亚洲以及世界其它地区的社交媒体上，石正丽却因此受到强烈敌视。她在纽约的合作伙伴、生态健康联盟（EcoHealth Alliance ）主席达斯扎克（Peter Daszak）新近表态，对石正丽及其团队发出声援。

在接受美国公法电台"Democracy Now von National Public Radio"的一次采访中，达斯扎克教授表示，关于病毒是从实验室泄露的说法"荒诞不经"。他说，他本人就参与了蝙蝠取样，实验室并未存留SARS-CoV-2病毒。他批评说，现在所发生的是对"大瘟疫起源的一种不幸的政治化"。

引人注意的是，新近以来，北京显然限制了关于病毒来源的报道。

中国驻英大使馆对《每日邮报》的那篇文章大表不满，称相关的说法"毫无根据"。在一份声明中，该使馆强调，对新冠病毒来源的研究尚在全面进行中。

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    最好别摸？

    中国哈尔滨市兽医研究所的研究人员发现猫也会感染新型冠状病毒，并传染给同类。据陈化兰领导的研究小组提供的报告称，只是猫与猫之间的传染不是很容易。3月31日，陈化兰在《Bio Rxiv》杂志上发表了相关研究报告。

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    不必担忧！

    不过猫的主人不必因此忧心忡忡，因为家猫可以很快产生针对这种病毒的抗体，不会长时间具有传染性。如果您的猫患有疾病或年龄很大，可以暂时限制猫的活动自由。“撸猫”之后应彻底洗手。

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    狗狗没事

    研究报告称，相比之下，狗就不会传染或被传染冠状病毒。因此，可以放心的遛狗或者玩耍。

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    谁感染谁？

    这只漫步罗马街头的宠物猪碰到同样出来“遛弯儿”的宠物狗不必绕着走，而狗也不必担心被对方传染病毒。医学家们发现，猪也几乎不会感染冠状病毒。

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    雪貂隔离

    但是这种猫科类动物就不同了。陈化兰还在雪貂身上进行了试验。结果是和猫一样，冠状病毒SARS-CoV-2可以在雪貂之间传播。这种动物之间也是通过飞沫感染病毒的。医生在雪貂和猫的喉咙和鼻子的涂片中发现了这种病毒，但是没有发现任何肺部感染。

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    鸡对人类有危险吗？

    对于鸡是否也会传染病毒的问题，专家们的调查结果无疑给了人们一粒定心丸。调查结果表明，鸡对冠状病毒具有免疫力，这也适用于鸭子和其他同类物种。

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    人类的传染危险

    然而，不仅动物可以将病毒传染给人类，反过来亦如此。纽约一家动物园内的四岁马来西亚虎猫纳迪亚（Nadia）病毒检测呈阳性。动物园资深兽医向《国家地理》杂志表示：“据我们所知，这是野生动物被人传染的首个案例。”

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    蝙蝠被冤枉了吗？

    蝙蝠被认为是最有可能的冠状病毒宿主。然而动物医学家们认为，2019年12月给武汉人传染冠状病毒的是另一种中间宿主。或许是雪貂或猫？

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    还有这个“嫌犯”

    除了蝙蝠外，穿山甲也被认为可能是新冠病毒的宿主。来自中国大陆、香港和澳大利亚的学者在中国南方走私行动中所查获的马来穿山甲身上发现了一种与新冠病毒（SARS-CoV-2）惊人相似的病毒。该研究于3月26日发表在《自然》杂志上。

    作者: Fabian Schmidt


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