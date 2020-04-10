新冠病毒是否源出于武汉病毒所？

（德国之声中文网）研究者和记者们早在猜测，新型冠状病毒是如何进入武汉的。一家海鲜批发市场成为怀疑对象，该市场也经销野生动物。

现在，多个西方媒体报道说，这一病毒可能是从该市场附近的武汉病毒研究所溢出的。

还在今年一月，社交媒体上便传布有涉及该研究所的说法，只不过，颇带阴谋论色彩，指称该研究所从事秘密生化武器研究。

当时，《华盛顿邮报》 驳斥了关于该病毒乃人工合成产物的说法。该报询问的病毒学家们表示，依据病毒呈现的特征可排除人为变异的可能性。这一观点也得到了安德森（Kristian G. Andersen）团队的一项研究的证实。该研究报告3月17日刊登于《自然医学》杂志。

此外，武汉病毒研究所的工作并不秘密，该所完成的大量有关蝙蝠病毒的研究报告送交专业刊物刊登。很多研究项目也有西方伙伴参与。比如，美国得克萨斯大学加尔韦斯顿国家实验室（Galveston National Laboratory der University of Texas）便同这家武汉研究所有密切合作。英国《每日邮报》报道说，美方对一些研究项目也提供了资金。

最早的感染者来自何方？

然而，所有这些都不能排除这一可能性：在武汉所的研究过程中，病毒意外泄露流布于外。还在一月底，专业刊物《科学》上便有一篇文章质疑关于该病毒是经由武汉海鲜市场跳转至人的观点。

专业期刊《柳叶刀》刊登的一篇研究报告结论如下：首批41名新冠肺炎COVID-19患者中，有13人与该海鲜市场毫无接触。

再者，很有可能，早在2019年11月就出现了零号感染者。当时，乔治敦大学医学中心感染病学教授卢西（Daniel Lucey）在接受《科学》杂志的一次采访中也强调指出，最早的感染者与海鲜市场根本就没有任何关系。

研究所亦有责任？

这就让人不能不提出问题：病毒是怎么进入武汉的。一种可能的解释指向病毒学家石正丽。石教授在武汉所主持研究蝙蝠病毒，最近一次还于二月初在《自然》杂志上发表过一篇有关蝙蝠病毒的专业文章。

研究者石正丽在中华菊头蝠粪便中找到了冠状病毒

2月6日，《南华早报》曾刊登一篇介绍石正丽的文章。根据该文，石正丽在洞穴中寻找取样蝙蝠粪便，足迹遍布中国28省。如《科学美国人》杂志（Spektrum/Scientific American）所报道的那样，在武汉所，她建立了有关蝙蝠病毒的一个全面的档案库。

2019年年初，她和同事联名发表了一篇有关宿主为蝙蝠的冠状病毒的大型研究报告。她在一只中华菊头蝠中找到了与那种跳传型病毒极其相似的冠状病毒。

得益于她的团队的这一工作，病毒基因序列图很快得以完成，并公之于世，促成研发疫苗和抗体测试可以史上从未有过的速度得以启动。

"荒诞不经"

然而，数星期来，在亚洲以及世界其它地区的社交媒体上，石正丽却因此受到强烈敌视。她在纽约的合作伙伴、生态健康联盟（EcoHealth Alliance ）主席达斯扎克（Peter Daszak）新近表态，对石正丽及其团队发出声援。

在接受美国公法电台"Democracy Now von National Public Radio"的一次采访中，达斯扎克教授表示，关于病毒是从实验室泄露的说法"荒诞不经"。他说，他本人就参与了蝙蝠取样，实验室并未存留SARS-CoV-2病毒。他批评说，现在所发生的是对"大瘟疫起源的一种不幸的政治化"。

引人注意的是，新近以来，北京显然限制了关于病毒来源的报道。

中国驻英大使馆对《每日邮报》的那篇文章大表不满，称相关的说法"毫无根据"。在一份声明中，该使馆强调，对新冠病毒来源的研究尚在全面进行中。