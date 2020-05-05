新冠病毒早在去年秋季就开始传播？

（德国之声中文网）据《法兰克福汇报》报道，意大利击剑运动员、前奥运冠军塔利亚里奥尔（Matteo Tagliariol）在接受意大利《晚邮报》（ Corriere della Sera）采访时表示，他在武汉军运会期间以及返回意大利后出现新冠肺炎的典型症状。

"到武汉之后，我们都病了"，塔利亚里奥尔说。 "我公寓里的6人全部病了，其他代表团的许多运动员也是"，这位37岁的意大利运动员说。他表示，自己咳嗽得很厉害，其他很多人出现发烧症状。

塔利亚里奥尔说，在回到意大利后，他的情况更严重了。"我开始发高烧，无法呼吸。吃抗生素也没有用。我病了三周，非常虚弱。那之后，我两岁的儿子Leo也病了，他也咳嗽了三周，我的伴侣也病了，不过她的症状较轻。"

"当人们开始谈论这个（新冠）病毒时，我意识到：自己当时是被传染了。我的这些症状同新冠病毒感染症状是吻合的。我是一名运动员，以我的身体标准来看，我当时的状态非常差"，2008年曾于北京奥运摘金的塔利亚里奥尔说。

第七届世界军人运动会于2019年10月18日至27日在武汉举行（简称武汉军运会）。其时间点早于目前已知的新冠病毒开始传播的时间。

世卫网站显示，中国官方提供的资料指首例新冠肺炎病例出现在去年12月8日。武汉金银潭医院30名医生在国际权威医学期刊《柳叶刀》发表的论文则提到，首名确诊者是在12月1日发病。而《南华早报》今年3月报道称，早于11月17日湖北省就有一名病人确诊。

阿尔萨斯去年11月就出现患者

除了意大利方面推前了新冠病毒可能爆发的时间点外，据德国《黑森林邮报》等媒体报道，法国阿尔萨斯地区一家医院也于本周四（5月7日）称，当地早于去年11月中期就出现了首批新冠病毒感染者。

阿尔萨斯地区科尔马市阿尔伯特·施韦泽医院（Albert-Schweitzer）医学影像科的负责人施密特（Michel Schmitt）表示，他查看分析了该科室2019年11月初至今的CT图，也将结果交给其他放射科的医生进行核查。他们发现，在上述期间，已经出现了新冠肺炎典型的胸片，但由于当时尚不知道该病毒的存在，因此被误认为是非典型的流感。

根据施密特的研究，新冠病毒起初在该地区的传播速度非常缓慢，之后病例数急剧增加，在3月底达到顶峰。

在法国，东部的阿尔萨斯是疫情最为严重的一个地区。目前，病毒的进一步传播已经得到遏制，不过医院里仍有很多病患。阿尔伯特·施韦泽医院目前已经收治了300名新冠病毒感染者。