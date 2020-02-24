新冠病毒撼动经济 道琼指数大跌逾千点

(德国之声中文网) 中国境外新冠确诊病例不断增加，引发投资人担，全球经济可能受到影响。24日美国股市重挫，道琼工业指数暴跌1031.61点，是美股2018年2月以来最大单日跌幅。标普500指数也经历两年内最大跌幅，一天之内蒸发了9270亿美金的价值。

周一，标准普尔500指数中跌幅最大的是美国航空和邮轮公司的股票，因为投资者担心新冠病毒在中国境外的疫情可能会继续扩散，并进一步影响国际旅游。

虽然一些经济学家预计联准会在4月前会降息，但美国联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）周一表示，她不认为有必要降息：「我认为这对经济前景构成风险，但基本面仍足以支撑趋势增长。」她说: 「我认为我们的政策已经针对我们所处的风险进行了很好的调整。」

虽然周一股价急剧下跌，她还是说「我们不想对市场的波动反应过度」。

美国总统特朗普呼吁民众不要慌张，美国的疫情都在政府的控制之下。

白宫发言人吉德里(Hogan Gidley)24日表示，特朗普政府正在考虑要求国会紧急拨款25亿美金，以为因应新冠病毒疫情提供经费。

美国卫生与公共服务部已动用紧急传染病快速反应基金，并正在试图其他HHS帐户中转移超过1.3亿美元资金以进行防疫，但仍在寻求更多资金。

意大利经济受创

意大利现在是欧洲新冠疫情最严重的国家。意大利总理孔蒂(Giuseppe Conte )周一表示，冠状病毒爆发对经济的冲击可能"非常巨大"。

他对记者说："经济影响可能很大。目前，我们只能计算出疫情将对经济产生负面影响，但我们尚无法预测会发生什么。"

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社、美联社)