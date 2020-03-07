新冠病毒：德国波恩居家隔离实录

（德国之声中文网）我被"轻微"隔离了，这样说并不为过。我和家人从意大利北部度假回来之后，公司请求像我这种情况的员工尽量不要回办公室。这一考量的背景是新冠病毒爆发的消息。

在结束度假返回波恩之前，我已向联邦卫生部咨询过，是否需避免和他人接触以及是否需要接受新冠病毒检测。卫生部的工作人员反问我们是否已发现症状，以及是否曾和有新冠病毒患者典型症状的人接触过至少15分钟。鉴于我们对这两个问题的答案都是否定的，卫生部建议我们"一如既往地生活"。

波恩小学里的新冠病毒

于是我的女儿回校上课了。她不无羡慕地说道，隔壁一个小学意外地获得了两周假期。Clemens-August小学是波恩第一家发现新冠确诊病例的机构，该校学生家长上周六（2月29日）在网上获悉了这一消息，几乎就在同时，他们也接到了当地消防局的相关电话。

学生家长希尔克·M.（Silke M.）向德国之声表示："他们打电话告诉我们说，有人会到我们家做新冠病毒检测。"这位家长补充道，当危险从新闻报道中走进现实时，他们并没有害怕。学生家长没很快建立了一个WhatsApp群。

很快传来消息称，这所小学的首位确诊者是一名对小学生进行下午托管的22岁大学生。他来自距离波恩90公里之外的海恩斯贝格镇(Heinsberg)，这个小镇是德国新冠疫情的重灾区。这名大学生参加了那里的狂欢节活动之后回到波恩上班，次日便感到身体不适，于是前往医院就诊。但是医生拒绝对他进行免费的新冠病毒检测，理由是他并不属于高危人群。这名大学生也不想为此支付130欧元，遂而回家。一天之后他改变了主意，回到医院自己掏腰包做了检测，结果被确诊。

虚惊一场

学校立刻被关闭，与该大学生有直接接触的学生最先被检测，然后轮到其他人。学生家长希尔克透露，检测过程有点奇怪。她介绍，两位志愿者来到他们家中检测，但他们进门后才穿上防护服，并解释说"以免在邻里间引起恐慌"。整个检测过程不足5分钟：他们从孩子的咽喉里采了样本。费用由医保公司承担。

一些学生家长在WhatsApp群里不解地问道，为什么家长自己没有被检测。波恩大学医院院长霍尔茨格雷弗（Wolfgang Holzgreve）解释说，其他家人如果出现症状才需要接受检测。共有20个小组对219人进行了病毒检测，其中包括学生、老师、确诊大学生的家人和朋友。结果显示，学校可以松一口气了：检测结果均为阴性。

病毒和隔离

然而这家位于波恩市中心的小学还是关闭了两周。只有部分学生被严格要求居家隔离。希尔克表示，他8岁的女儿没有参加相关托管项目，因此虽然停课在家，但在接触人群和活动自由方面并未受限。

据非官方消息，这所学校的学生和家长被分成多个小组。确诊患者在学校工作的最后一天与其有直接接触的人属于第一组。第二组包含所有参与当天下午托管的人。第三组包含参与下午托管项目，但是当天缺席的人。其余人被分到第四组。波恩市政府向德国之声表示，没有听说过这种分法，但证实说，219人中有176人必须居家隔离，以防稍后出现相关症状。

做好准备但不恐慌

当我们像许多从意大利回来的人那样拨打了联邦卫生部的热线时，卫生部的工作人员表示，他们已经记下了我们的信息，如有需要会联系我们。

现在一些超市里出现了部分空货架，但还谈不上恐慌性囤购。相关部门已为新增病例做好准备。波恩市的网站上发布了政府和个人的应对措施以及相关信息，但目前并没有取消大型公共活动的计划。而我女儿学校附近的那所学校已经将一个大型活动推迟至今秋举行。

据医生介绍，那位确诊的大学生目前状况良好。波恩病毒学家亨德里克· 施特雷克（Hendrick Streeck）还指出，这位大学生已经表示愿意成为他和同事们进一步进行病毒研究的对象。