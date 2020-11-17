新冠病毒并非源自中国？WHO：这“纯属猜测”

（德国之声中文网）距离新冠肺炎最早在武汉确诊已经过去将近一年的时间，但是对于病毒的来源仍然存在各种争议。周五，世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞恩（Mike Ryan）表示，对于WHO来说，现在就宣称新冠病毒并非起源于中国，还具有“很高的猜测成分”。

路透社报道指出，中国致力于通过官方媒体宣扬一种说法，即在武汉爆发疫情之前，新冠病毒已经在国外出现。其依据包括从进口冷冻食品包装上检测到的新冠病毒，以及一些科学期刊上发表的有关该病毒去年已经出现在欧洲的研究报告等。

“先从最早发现人类感染的地方开始调查”

“我认为如果要说这种疾病并非起源于中国，还具有很高的猜测成分”，瑞恩在日内瓦举行的一场线上记者会中表示。在被问及世卫组织是否认为新冠病毒有可能最早在中国以外出现时，他表示：“从公共卫生的视角来看，如果要调查起源，我们显然是要从最早发现人类患病的地方开始。”

不过他也补充道，调查中发现的一些证据也许会指向其它的地区。瑞恩重申，世卫组织有意派专家前往武汉最早爆发疫情的华南海鲜市场进行调查。

本周初，瑞恩曾经透露，WHO已经得到中国的保证，将尽快安排一次国际实地考察，调查新型冠状病毒的来源。世卫组织已经多次受到美国的指责，特朗普抨击该国际组织是中国的“傀儡”。世卫方面始终否认自己偏袒北京。

北京间接回应

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上表示，新冠病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。中国希望“各国都采取积极态度”，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。

2月份处于疫情高峰期的武汉

赵立坚还强调，尽管中国首先报告疫情，但并不意味着就是疫情起源的地方。他说：“中方将继续积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究，同国际社会一道，为全球病毒和抗疫合作做出贡献。”

欧洲去年9月就有过新冠病毒？

本月发表的一项研究显示，新冠病毒在意大利出现的时间比人们迄今认为的要早。得出这一结论的依据是，研究人员在2019年9月抽取的血样中发现了SARS-CoV-2病毒的抗体。

这次血样检测的原本意图是肺癌筛查。由于爆发了新冠疫情，而且对其起源和过程的疑问多于答案，因此研究人员对2019年9月至2020年2月期间收集的血液样本进行了更深入的检测，从而得出了上述结果。不过，学术界对“新冠病毒去年9月就出现在意大利”之说法也存在不少怀疑。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。