新冠病毒将令德国市区繁华不再？

（德国之声中文网） 周六上午，科隆市中心大教堂旁的购物街人群熙攘。有些人戴着口罩，有些人在吃着冰激凌。一对夫妇在一个商店橱窗前停下来，橱窗里陈列着色彩鲜艳的比基尼和泳裤。他们犹豫了一下之后，最终还是走开了。 来科隆短期旅游的苏森说："我们本想进商店看看，但是想了一下之后觉得还是算了。"苏森认为进店购物必须戴口罩的规定令人感觉很麻烦。在经历了漫长的隔离期之后，他宁愿在大街上凑凑热闹。

只逛不买

利伯（Sven Liebe）是在科隆市中心购物街上摆摊出售水果的商贩。他双臂交叉站在摆满了香蕉、甜瓜和桃子的水果摊前无奈地说："市中心确实到处都人满为患，但人们并不热衷于购物，他们只是想逛逛。"

确实如此，街上的行人中只有少数人手提着鼓鼓的购物袋。也正是因为如此，利伯和他的母亲每天早上都会犹豫，是否还有必要将蔬菜水果运到市中心销售。利伯说："我花了500欧元进货，回家时只卖了100欧元，这样的话我宁愿待在家里。我需要的不是只看不买的顾客。"

许多科隆零售商都面临着生存问题。德国贸易协会总经理根特（Stefan Genth）说："与爆发新冠危机之前相比，进店购物的顾客人数明显减少。许多地方的生意难以维持。"

由于新冠危机导致销售额大幅下降，德国超过三分之一的非食品零售商在为其生存担忧。 德国直销联合会对全德国400家零售商进行的一项调查结果表明了这一点。

将近80％的零售商认为前景黯淡。他们担心这场危机的后果将是导致零售业出现破产浪潮。城市面貌也将发生改变。根特说："没有了购物中心的城市将是死气沉沉。"

在科隆市中心的商业街，大型零售连锁店一家挨着一家。除了Neumarkt和HoheStraße这两个最大商业街之外，附近街道还有很多小型精品店、花店和珠宝店，顾客在这里可以与店主寒暄聊天，售货员也常常会与顾客聊上几句。

疫情将小商店推向破产边缘

莱芬拉特（Hans Georg Reifenrath）在市中心商业街经营着一家礼品店。他说："我们刚刚做完半年资产结算。" 与2019年相比，销售额减少了61％。 他说："这是一个致命的打击。六个月的损失是不可能再挽回的。"

当然，他向国家申请了为小型企业提供的紧急援助。但是，"这刚够支付租金。" 莱芬拉特说，与大型连锁店相比，小店要想渡过这场危机困难得多。他们缺乏储备金和在线销售的能力。

这位店主迫切希望国家提供更多支持-例如效仿法国模式，援助陷入财政困境的中小企业暂停支付房租和水电费用。

然而，即使战胜了新冠危机，未来许多零售商仍将难以维持生计。城市问题研究员托马斯·克鲁格（ThomasKrüger）在接受每日新闻网的采访时说："互联网贸易的增长将无法逆转，因此会导致市中心的零售额下降。""未来几周和几个月内，我们将会看到商店基本上都是冷冷清清的局面。"

但这并不是德国市区面临的唯一重要变化。克鲁格表示："我们还面临着办公室使用方面的根本变化。 他说："目前的新冠危机和家庭办公，将使办公室白领阶层的工作结构发生巨大变化。目前大城市中70％的工作岗位是办公室类工作。"

五年或十年后，科隆市中心将是什么样子？ 难道说将会出现楼下商店冷冷清清，楼上办公室空无一人的情形吗? 城市问题研究员克鲁格认为这样的情形是可以避免的。他说："如果租金下降，采取另样的商业模式，如餐饮、艺术、销售和办公室综合在一起的经营方案就可以带来发展的机会，尽管其实力不如大型连锁店那样强大。"

他说："所有这些行业都可以集中在一起经营，或者集中在出售各种不同产品的不同市场。"

克鲁格认为，这场危机也为扩大城市多样性提供了机会。 只不过"需要业主的同意和勇于尝试的企业家。"