新冠病毒威胁，澳大利亚要求中国释放杨恒均

（德国之声中文网）周三(3月25日)，澳大利亚政府强烈反对中国当局以间谍罪起诉澳籍作家杨恒均，认为他正经历着新冠病毒感染风险，要求予以立即释放。

一年前，华裔澳大利亚籍作家杨军（笔名杨恒均）从美国返回中国后被捕。

澳大利亚政府表示尚未正式收到对杨恒均间谍罪指控的通知，但批评中国政府在新冠病毒从武汉开始爆发随后袭击全球的时候，缺乏团结态度。澳大利亚外长佩恩说，"我们对杨博士案的持续呼吁却被中方置之不理，这不符合相互尊重和信任的精神。"

佩恩说，"杨博士的健康状况不佳，更容易感染新冠病毒。"她说，杨恒均正处于残酷的关押中。

杨恒均不被允许会见律师和家人，据信受审时带着镣铐。"这样对待澳大利亚公民是不可接受的。"佩恩说，"我们呼吁立即释放杨恒均，让他和妻子能够返回澳洲。"

中国驻澳大利亚大使馆对佩恩发表的声明"深表遗憾"，称"中方有关部门正在依法对此进行调查。我们敦促澳方尊重中国的司法主权，停止以任何方式干预中方依法办案"。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上没有证实中方正式起诉杨恒均，但称"澳大利亚籍人员杨军涉嫌从事危害中华人民共和国国家安全的犯罪活动"。

耿爽说，中方"充分保障杨军的各项合法权利"。但是，鉴于当前疫情防控需要，为保障在押人员安全，有关部门暂不安排相关探视活动。"我们敦促澳方尊重中国的司法主权，停止以任何方式干预中方依法办案"。

杨恒均是近年来中国当局以间谍罪或企图窃取国家机密罪起诉的外国人之一。2018年12月，两位加拿大人、前外交官科夫里格（Michael Kovrig）和商人斯帕沃尔（Michael Spavor）也因类似罪名在中国被拘捕。

张平/ 达扬（法新社、美联社）