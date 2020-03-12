新冠病毒姓中姓美？两国高层口水战继续

（德国之声中文网）就冠状病毒究竟来自何方的问题，中美两国政界陷入口水战。继本周四中国外交部新闻发言人赵立坚用中英文发推特称，"可能是美军把疫情带到了武汉"后，美国国务院周五召见了中国驻美大使，就上述言论表达抗议。

美国国务院在一份官方声明中表示，美国东亚地区最高外交官斯蒂尔威尔（David Stillwell）向中国驻美大使崔天凯做出了"非常严厉的表态"，并补充说后者的姿态"非常具有防御性"。

一位不愿意透露姓名的美国国务院官员向路透社表示，中国"引发了全球流行病后并没有告知世界"，而如今正试图转移批评的声音。这位官员表态称："传播阴谋论是危险和荒谬的。我们想告诉中国政府，为了中国人民和全世界的利益，我们不会对其视而不见。"

3月12日，刚刚上任不久的中国外交部发言人赵立坚在推特上发问，"美国的零号病人是什么时候出现的？有多少人感染？"紧接着，赵立坚提出大胆的假设"可能是美军把疫情带到了武汉"，要求"美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！"

就此，美国国防部新闻秘书法拉赫（Alyssa Farah）周五也发推文称："中国共产党选择散布有关COVID-19病毒起源的虚假和荒谬的阴谋论，指责美国军方人员。#ChinaPropaganda(中国政治宣传)"

官方宣传和舆论导向的组合

纵观中国社会的舆论导向，也能够清楚的感受到随着疫情得到进一步控制，政治层加大了有关"新冠病毒可能来源于美国"的宣传力度。 官媒"中国新闻网"在3月14日发表题为"新冠病毒起源成谜 三大疑团依然待解"的文章，在"美国因素之疑"的小标题下撰文指出：当地时间3月11日，在美国众议院举行的听证会上，美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔在被问及"美国一些人可能表面上是死于流感，实际上却可能死于新冠肺炎"时承认，"迄今在美国一些病例诊断情况确是如此"。

该文作者还提及，日本朝日电视台于今年2月就曾披露称，新型冠状病毒可能起源于美国，而且在去年美国1.4万例归因于流感的死亡病例中，有一部分实际上是由新冠肺炎引起的。

同时，美国白宫请愿网站"We the People"本月10日出现一条请愿帖，要求美国政府公布美国最大生化武器基地德特里克堡2019年8月突然关闭的"真正原因"，以澄清该实验室是否是新型冠状病毒的研究单位，以及是否存在病毒泄漏的问题，也成为这家中国官方媒体用于向美方发出质疑时的凭据。同时，官媒《参考消息》也发表了题为"美媒：美国多个实验室将开始在美国国内寻找新冠病毒"的文章。

新冠病毒到底来源何处 目前仍没有清晰答案（资料图片）

中国军方学者发布的"假消息"

中国国防大学战略教研部军事战略教研室教授梁芳近日发表的一条微博，同样引起了中国社交媒体的广泛注意。她声称援引美国《华盛顿邮报》3月10日的报道，在美国召开的最高级别的"国安会议"上，国务卿蓬佩奥说："作为一种新型攻击武器，'冠状病毒'，体现了它强大的威力，在无形中，极大消耗了对手的国力，是美国21世纪，最强大的秘密武器。"作为中国军方的学者，梁芳称："美国将'冠状病毒'作为武器级别还是首次，它给我们敲响了警钟，随时可能爆发的生物战，离我们并不遥远！"

这条微博发表后在广泛传播的同时，也立即引来了质疑。查找《华盛顿邮报》近日的文章，无法找到梁芳所引述的内容。《环球时报》主编胡锡进也就此表态称：帖子所说的《华盛顿邮报》这个报道，环球时报没有查到。"而且这个报道的存在突破了我们所能够有的最大想象……如果华邮确有这个报道，它早就被关注到并被大规模转引了，因为这是反人类的罪行，在世界上任何地方都拿不到台面上，做这种密谋并推动实施的人必将受到严厉的惩罚。"

同时胡锡进表态称："美国自身的抗疫表现漏洞百出，反而对中国不断抹黑，对美国该批驳批驳，该质疑质疑，该诘问诘问，但唯独不能编造假消息。"他希望国内的学者、媒体人都"恪守实事求是的底线，无论是站在什么立场上，出于什么目的，都不突破这个底线。"

面对各方的质疑和压力，梁芳删除了这条微博，但截屏却仍在包括微信在内的中国社交媒体上广泛流传。根据百度百科提供的信息，梁芳拥有中国海军大校军衔，系中共党员。现任国防大学战略教研部教授，博士研究生导师，国防大学军事学学科学术带头人、优秀中青年骨干。全国三八红旗手标兵，全军首批外宣专家，中国海洋学会军事海洋学专业委员会副秘书长，国家国防教育师资库专家。