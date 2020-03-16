新冠病毒大流行 如何保护老年人?

(德国之声中文网) 目前为止，医学专家还没有证据显示老年人比年轻人更容易感染新冠病毒，但是专家发现，已患有其他疾病的老年人因为免疫系统减弱，风险的确比较高。

许多专家提出老年人及其家人可以采取的额外预防措施和注意事项。不过在那之前，首先先回顾一下所有人都应该做的预防措施:用肥皂和温水洗手至少20秒、用酒精类产品清洁手部、不要与他人握手、不参与大型集会、清洁经常碰触的用品、减少搭乘公共交通工具、储备紧急需用物资。

对于老年人来说，还有几点应该更注意:

1.慢性疾病患者要更加小心

《纽约时报》就此访问美国俄勒冈健康与科学大学的老年医学科主任艾克斯东 (Elizabeth Eckstrom)。她表示，许多老年人患有一种以上的慢性病。她强调，不要因为慢性病得到控制就掉以轻心。如果不注意预防，很有可能会有危险。

扎克伯格旧金山总医院传染病专家卢特克麦耶（Annie Luetkemeyer）博士也对《纽约时报》表示，慢性病可能会让老年人在患重病时增加器官系统的负担，而使病情加重。

她举例说：「像糖尿病患者更难抵抗感染。而潜在的心脏或肺部疾病可能会使这些器官在应对新冠病毒感染时功能不足。」

2.注意隔离对老年人的健康危害

《纽约时报》报导，皮尤研究中心（Pew Research Center）最近对130多个国家和地区进行的研究显示，60岁以上的人中有16％独自生活。研究人员发现，孤独感会带来一系列的健康危害。

纽约哥伦比亚大学传染病研究员万恩斯基 (Daniel Winetsky)发现，疫情间的隔离可能也会有同样的状况。他建议将长辈原有的社交活动转为线上，使用Zoom、Skype或FaceTime等方式互动。此外，若有可以陪伴长者的照顾者在身旁，也可以从事一些类似在空旷场所散步的活动。

健康老龄化专家穆尔·格雷爵士（Sir Muir Gray）对英国《每日电讯报》表示，不应让老年人独自一人坐在家里。他说:「孤独和寂寞是痴呆症的主要危险因素，而冠状病毒可能会使这种情况复杂化。 老年人保持参与和活跃很重要。」

3.减少非必要的医疗行程和制定应变计划

专家也建议，除非有必要，应该避免像是健康检查这类非必要的医疗行程。需要定期检查的疾病可以考虑是否改成远端或是视讯看诊。询问医生是否可以将定期药品增加至2到3个月的药量，减少前往医疗院所的机会。

英国CARES则建议照顾者要制定应变计划。如果突然无法照顾，或是药品不足该怎么做。留下重要的联系电话，还有先找好可能的替代照顾者。也可以先询问药局是否代为送药。

4.注意上门者的卫生和健康状况

英国《每日电讯报》引述英国公共卫生部意见表示，不管是不是接受过检测，生病的人应该避免探视年长者。但报导也说，没有生病的人可以继续探视老人家，不要让他们感到孤立。

《纽约时报》则建议，对于家庭中聘用的短期或长期照顾者，还有不定期上门协助的医疗人员，都应该确保他们的卫生和健康状况良好。他们使用的器材和工具也都应该经过消毒。此外若是长辈是在养老院等照顾设施，也应该确保该设施的状况，并衡量待在机构还是返家对于长辈来说是较好的防疫方式。

5.让老年人保持身心灵的活跃

首先是要保持生活中充足的睡眠，健康的饮食和保持活动。运动可以增强免疫力，降低发炎的可能，也能保持身心愉悦。简单的散步或是每小时站起来10次等也可以达到效果。有花园或菜园的长辈可以去走走。就算只待在室内，也要确保老人家起床，而且不要整天坐在电视前面。

6.推出年长者友善的措施

在许多国家出现恐慌购买潮时，不得不出门购物的老年人若出门人挤人也很危险。澳洲沃尔沃斯超市就推出特别购物时段。早上7点到8点，只有老年人及障碍者可以上门购物。

英国政府则是在与零售商协调，确保老年人在不会上网的情况下还能从远端获得物资。 其中一种解决的方式是透过拨打电话向杂货店购买。

不过真的有困难的老人家可能还是需要亲友和邻居的协助。