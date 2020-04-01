新冠病毒在门把手上能存活多久？

（德国之声中文网）有关病毒在物体表面能存活多久的问题，科学家们迄今得出不同结论。现在，专家们在德国北威州的海因斯贝格县（Heinsberg）有可能得到了新认识。

波恩大学病毒学家施特雷克（Hendrik Streeck）在德国电视二台的一次节目中指出，到目前为止，无证据显示，病毒在超市、餐馆或理发店有传染迹象，大规模感染总是当事人之间长期密切接触的结果。

北威州的海因斯贝格是德国国内新冠病毒疫情爆发中心。施特雷克教授在当地领导了一项有关病毒感染过程的研究项目。

病毒学家施特雷克

物体表面未发现活性病毒

对当地居民的首批询问和调查已有结果。现任波恩大学病毒学所所长的施特雷克教授报告说，虽然从遥控器、洗漱池、手机、座厕或门把上的取样中获得了病毒存在的证明，但并未能在实验室从基样中培养出新冠病毒。他指出，这意味着，所采集的病毒均已死亡。

他认为，迄今的研究结果表明，"只有当某人此前捂手打喷嚏并随后抓握过，这个门把手才可能传染病毒"，也就是说，此后若有人抓握过这个把手并摸过自己的脸，会被传染。至于病毒在门把手上会存留多久，尚不清楚，因为还没有相关的研究。不过，施特雷克教授指出，他的团队在一个曾住过多名高传染性感染者的家庭里取样，但在任何物体表面均未发现活性病毒。

施特雷克批评了罗伯特-科赫研究所，指出该所未在海因斯贝格做过相关研究。他说，这让他很吃惊。他强调，这样的研究必不可少。

柏林夏里特医学院（Charité）的病毒学专家德罗斯滕（Christian Drosten）此前在北德意志电视台上也指出，冠状病毒对干燥环境极敏感，此外，它们均经由飞沫并须吸入方致传染。因此，这位病毒学家估计，仅经由抓握钞票或硬币，不太可能感染。

美国专家们有不同认识

根据德国联邦风险评估所的报告，冠状病毒在各种环境下的稳定性取决于多种因素，如温度、湿度、物体表面的材质。该所指出，依据目前的认知水平，进口的食品、各种生活用品、玩具、工具、电脑、衣服或鞋子等物品不太可能成为新冠病毒的感染源。该机构也强调，到目前为止，尚无证据显示接触被污染的物体会导致感染。

美国国家卫生研究院（NIH）和疫情保护机构CSC的专家们则获得了截然不同的结果：在塑料或不锈钢物体表面，冠状病毒可存活最多3天；在纸面上可达24小时，在粘性物表上最多为3小时。

罗伯特·科赫研究所提醒人们注意，上述科学研究是在实验室条件下进行的，不反映日常生活中的实际传染风险。该研究所强调，只要感染性的分泌物到了手上，而当事人又用手摸脸，就可能导致传染。

凝炼/乐然（德意志电台）