新冠病毒哪里来？武汉P4实验室主任回应阴谋论

（德国之声中文网）阴谋论者声称新冠病毒（SARS-CoV-2）来自武汉病毒研究所（WIV）的人工合成。该病毒目前在全球范围内造成超过20万人死亡。

尽管科学界的共识认为新冠病毒是由自然进化而来，但是该阴谋论仍然广受关注。美国总统特朗普4月15日表示，他领导的政府正在调查该病毒是否起源于武汉实验室。

武汉病毒研究所研究员、武汉国家生物安全实验室主任袁志明认为，对于武汉病毒研究所实验室的"恶意"指责是"无中生有"，并与所有有效证据相矛盾。 "武汉病毒研究所无意也并不具备设计并创造一种新型冠状病毒的能力"，他在给路透社记者的书面回复中说，"此外，新冠病毒基因组并没有人工制造的痕迹。"

印度理工学院一篇论文对一些阴谋论起到了推动作用，该论文声称新冠病毒的蛋白质与艾滋病病毒的蛋白质"惊人相似"，引发争论后已由作者撤稿。目前，大部分科学家认为新冠病毒源自野生动物，其中蝙蝠和穿山甲被认为是最可能的宿主。

"超过70%的新发传染病来源于动物，尤其是野生动物。" 袁志明说，"近年来，人类与野生动物的紧密接触、全球气候变化和人类活动范围的日益扩大，都增大了风险。"

科学家认为，已知的7种人类冠状病毒都来源于蝙蝠、老鼠或家养动物。

袁志明还否认了有关实验室意外泄露从蝙蝠身上采集的冠状病毒的传言，声称该实验室严格执行生物安全程序。他说，"高等级的生物安全实验室具有精密的防护设施和严格措施，以确保实验人员和环境的安全"。

病毒来自美国？"依旧没有答案"

阴谋论在瘟疫流行时期十分常见。俄罗斯科学家曾经声称流行于2002-2003年的SARS源自人工实验室.1970年代后期出现HIV / AIDS后，一些政治团体还声称该病毒已被一些为政府工作的科学家利用。

尽管新冠病毒最早在武汉被确认，但在中国境内流传的阴谋论则认为该病毒并非起源于武汉。

中国外交部发言人赵立坚3月份发表推文说，新冠病毒可能源自美国，并通过去年10月在武汉举办的世界军运会传到武汉。这种阴谋论在社交媒体广为传播。

袁志明对此不予置评，而是称冠病毒的起源"依旧没有答案"。他援引英国和德国科学家本月发表的一篇论文指出，在美国传播的新冠病毒变种是中国版本的更"原始"版本，这一变种可能首先出现在美国。

他说，"追查病毒起源是一个非常有挑战性的科学问题，带有很大不确定性。"

中国政府被指控隐瞒了新冠疫情感染人数，并试图掩盖病毒起源。中国政府拒绝承认这一指控。

当被问及武汉病毒研究所是否会配合国际社会对疫情展开调查时，袁志明回答说，他不知道有"这样一种机制"，但实验室定期接受检查。

他补充说，武汉病毒研究致力于信息透明，并将及时共享有关新冠病毒的所有有效数据。

袁志明，"我希望所有人都放下偏见和成见，为追查病毒起源提供一个理性的研究环境。"

张平/ 乐然 （路透社）