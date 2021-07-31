 新冠病毒变体Lambda蔓延拉美  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2021

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新冠病毒变体Lambda蔓延拉美 

当德国科学家们警告要预防Delta病毒变体时，另一个新冠病毒变体已经开始扩散。最初在秘鲁发现的Lambda到底有多危险？

Weltspiegel 12.04.2021 | Corona | Peru Lima | Warten auf Auffüllung leerer Sauerstoffflaschen

在秘鲁利马等待吸氧的新冠患者和亲属

（德国之声中文网）Lambda病毒变体又被称为C.37或安第斯变种。这个新病毒变体的名字或许很快将占据世界各大媒体的头条。今年6月，世界卫生组织（WHO）将lambda列为“值得注意的病毒变体”（Variants of Interest，简称VOI），因为多国同时发现多例感染这种病毒变体的病例。

目前全球已有29个国家发现感染Lambda病毒变体的病例，其中7个国家——巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、阿根廷、秘鲁和智利——都在拉丁美洲。该毒株首次于去年8月在秘鲁被发现；在不到一年的时间内，它已成为那里主要传播的新冠病毒类型，占秘鲁感染病例的 90%以上。 在智利，每三个新增新冠确诊病例中，就有一个感染了Lambda病毒变体。

世卫组织病毒学家曼德兹-里科（Jairo Mendez-Rico）告诉：“目前还没有迹象显示，Lambda病毒变体更具攻击性。它可能表现出更高的感染率，但我们还没有足够的可靠数据将其与Gamma或Delta病毒变体进行比较。”

利马的新冠疫苗接种——到目前为止，约有14%的秘鲁人获得完整免疫

利马的新冠疫苗接种——到目前为止，约有14%的秘鲁人获得完整免疫

接种疫苗仍是对抗变种病毒的最有效手段

Gamma和Delta与此前发现的Alpha和Beta一样，被世卫组织列为“引发关切的病毒变体”（Variant of concern, 简称VOC）。它们的传播能力和致病性明显更强，而且更难防控。

世卫组织的曼德兹-里科认为，对抗所有新冠病毒变体的最有效手段依旧是是接种疫苗，他介绍：“我们批准的所有疫苗都可有效对抗目前在全世界传播的新冠病毒变体，现在没有理由认为它们针对Lambda的效力会较低。”

Lambda也许只是个开始？ 许多科学家预计，当世界80%的人口都接种疫苗后，新冠大流行才会结束。 在此之前，像Lambda这样的病毒变种可能会层出不穷。

然而，曼德兹-里科也带来了令人稍感安慰的消息：“虽然不排除相关的可能性，但是现在尚无证据表明这些变体更危险或有更高的致死率。新冠病毒在其进化过程中很可能会变得更具传染性，但同时对宿主（即人类，编者注）的危害不会更大。”

微生物学家津山（Pablo Tsukayama）追踪病毒变体在秘鲁的快速传播

微生物学家津山（Pablo Tsukayama）正在追踪病毒变体在秘鲁的快速传播

Lambda在秘鲁开始流行“不足为奇”

谈到有关Lambda的问题，津山（Pablo Tsukayama）经常会成为被访问对象。这位秘鲁卡耶塔诺·埃雷迪亚大学（Cayetano Heredia University）的微生物学家几个月来一直在追踪那里的新冠病毒变体。他与该大学的团队通过基因组测序来追踪病毒变体的传播。

他说：“去年12月，我们只有200个病例是由Lambda所引起的，到3月底，它已经占到利马所有病例样本的一半，现在全国范围内的新增病例中，与Lambda变种病毒有关的病例已超过80%。Lambda在极短的时间内成为秘鲁的主导变体。”

该变种迅速取代了所有目前被世卫组织视为更危险的变种，甚至超过了最早在邻国巴西发现的的Gamma变种，又称P.1。

津山说，Lambda的传染性更强，而且还在秘鲁找到了开始流行的完美条件：“我们的新冠死亡率是全球最高的，一种变体起源于这里确实也不足为奇。” 该国累计新冠死亡病例数已超过19.5万。

 

南美洲面临第三波疫情

整个拉丁美洲累计新冠死亡病例已超过100万例，成为新的疫情中心。在哥伦比亚，具有高度传染性的变体B.1.621已经在传播。

不堪重负的卫生系统、为了生存而被迫从事“非正式”工作的大部分人口无法遵守防疫措施，以及缺乏疫苗，这些都是病毒变体得以肆虐的因素。

“智利（正如乌拉圭，编者注）已经为60%以上的人口接种了疫苗，但这在南美洲是一个例外”，秘鲁微生物学家津山说，“南美洲在7月至9月之间可能会出现第三波疫情，新的变种也可能会在今年冬天出现，它们不一定更危险，但肯定会更具传染性。”

秘鲁一位104岁的老人接种新冠疫苗。

秘鲁一位104岁的老人接种新冠疫苗。专家指出，较贫穷的国家需要更快地获得疫苗供应

新冠大流行需要全球解决方案

在6月初举行的“疫苗峰会”上，数十个国家承诺将捐出近24亿美元给“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），使得该计划获得的总捐款达96亿美元。COVAX的目标之一是明年年初向92个低收入经济体提供18亿剂疫苗。世界似乎正慢慢意识到，新冠大流行病需要全球解决方案。

“富国现在只能是尽快将尽可能多的疫苗运往较穷的国家，否则病毒变体会不断出现，“津山强调：“正如新冠期间的流行语：’在所有人都安全之前，没有人是安全的’。”

 

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