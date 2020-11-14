 新冠病毒去年9月已出现在意大利？ | 科技环境 | DW | 17.11.2020

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科技环境

新冠病毒去年9月已出现在意大利？

意大利学者发现，早在去年9月，该国部分体检者的血液内已有新冠病毒抗体。但是，这是否能证明新冠病毒当时就已开始传播？学术界仍存争议。中国外交部则再次强调病毒溯源是复杂的科学问题，各国应和WHO积极合作。

Italien Nachweis Coronavirus im Labor Symbolbild

(德国之声中文网) 11月15日，米兰肿瘤研究所与意大利锡耶纳大学的学者在《肿瘤学期刊》(Tumori Journal)上发表了一篇论文，指出SARS-COV-2病毒最早在2019年9月就出现在了意大利北部地区。

在这项研究中，科学家调取了去年9月到今年3月间自愿参加肺癌早期筛查的959名体检者的血液样本。他们发现，在11%的样本中发现了针对新冠病毒的抗体，其中既有去年9月采集的样本，也有今年2月采集的样本。超过半数的新冠病毒抗体阳性样本来自意大利北部的伦巴第大区。该地区是今年春天意大利疫情最为严重的地区，在当前的第二波疫情中，伦巴第大区的新增感染病例数也持续走高。

意大利今年2月中旬才发现了首期本土传播病例，几天后伦巴第大区的疫情就大规模爆发。由于最初的几处爆发都集中在医院、养老机构，且都没有被及时发现，因此意大利北部的疫情在今年2月底、3月初传播得十分迅猛。

Italien Bergamo | Coronavirus | Krankenhaus

目前，意大利北部的疫情再次吃紧。图为贝加莫的一间重症病房(11月3日)

研究结果受到质疑

不过，学术界对“新冠病毒去年9月就出现在意大利”之说法抱有不小得怀疑。意大利帕多瓦大学的免疫学家维奥拉(Antonella Viola)就指出，来自米兰与锡耶纳科学家的研究结果还有待其他科研机构的核实，而且在样本中发现新冠病毒抗体并不代表这些样本提供者曾经感染新冠病毒；感染过其他冠状病毒的人也有可能产生类似的抗体。她认为，959人的样本规模依然太小，并且建议应该同样检测2017年、2018年的样本作为比对。

即便是米兰肿瘤研究所内部的同事，也对这项研究表示了质疑。该机构的病毒学家加利(Massimo Galli)在接受意大利《共和报》采访时说，如果新冠病毒很早前就出现在意大利，“那为什么疫情没有更早爆发呢？”

DW.COM

与武汉病毒学研究所合作了15年的美国非政府组织生态健康联盟主席彼得·达萨克日前在《卫报》发表文章，称科学家们清楚新冠病毒并非是在实验室里制造的。他还坚定地认为新冠病毒起源于蝙蝠，地点在中国云南与邻国接壤的病毒进化热点地区。

哈佛医学院的一项研究认为，新冠病毒可能最早在2019年8月就开始传播。该研究基于卫星图片显示的医院车流量以及搜索引擎数据。虽然北京和其他学者皆认为研究方法有问题，但越来越多的科学研究发现疫情可能始于2019年秋季。

误会、假新闻还是故意欺骗？自5月初一份有关冠状病毒起源和中国对该疾病爆发处理方式的“秘密文件”浮出水面以来，相关报道接连不断。  

在接受德国之声专访时，澳大利亚前总理陆克文指出，中国早期预警机制不足，地方官员也不愿向中央汇报疫情爆发；但是中美不应相互指责。他认为，由联合国秘书长带头的国际调查，是找到新冠全球疫情起源的唯一途径。

一种阴谋论认为新冠病毒源自武汉的病毒实验室，武汉国家生物安全实验室主任接受路透社采访予以否认。另一种阴谋论认为该病毒来自美国， 该负责人未予直接置评，但是认为目前“依旧没有答案”。美国情报机构周四表示，新冠病毒“并非人造，也并非经过基因改造”。

剑桥大学发表的一份最新研究指出，新冠病毒的较原始版本毒株在美国和澳洲更为常见。但这是否能证明新冠肺炎非源自武汉？研究人员表示，病毒来源研究是“烫手山芋”，而该报告并无法针对病毒起源给出明确答案。

需要开展后续研究

不过，米兰肿瘤研究所所长阿波罗内(Giovanni Apolone)则为这项争议研究进行辩护。他在接受意大利《晚邮报》采访时说，样本中发现的抗体确实是针对新冠病毒SARS-COV-2的特异抗体，而非针对其他已知冠状病毒的抗体。米兰大学药学教授阿布拉齐奥(Maria Abbrachio)也对《共和报》指出，此项研究采用的检测方法是专门针对SARS-COV-2特异抗体的。她还说，在中国以及欧洲，已经有众多研究证实，新冠病毒早已出现。阿布拉齐奥建议就此进行更多的研究。

现在，米兰肿瘤研究所和锡耶纳大学的研究团队计划与那些当时自愿参加肺癌筛查的体检者取得联系，询问他们是否曾经出现过相关症状。

中国似未开展此类研究

今年夏天，巴西、西班牙的学者也曾发现，去年的下水道废水样本中检出了新冠病毒。中国国内至今没有出现过“新冠病毒比现在已知的出现得更早”之类的消息，不过，也没有任何公开的报道显示中国的学者就此问题展开过研究。

中国外交部发言人赵立坚11月17日在新闻发布会上也对意大利学者的最新发现进行了表态。他说，“这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，目的是更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和健康。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。”

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