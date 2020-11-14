新冠病毒去年9月已出现在意大利？

(德国之声中文网) 11月15日，米兰肿瘤研究所与意大利锡耶纳大学的学者在《肿瘤学期刊》(Tumori Journal)上发表了一篇论文，指出SARS-COV-2病毒最早在2019年9月就出现在了意大利北部地区。

在这项研究中，科学家调取了去年9月到今年3月间自愿参加肺癌早期筛查的959名体检者的血液样本。他们发现，在11%的样本中发现了针对新冠病毒的抗体，其中既有去年9月采集的样本，也有今年2月采集的样本。超过半数的新冠病毒抗体阳性样本来自意大利北部的伦巴第大区。该地区是今年春天意大利疫情最为严重的地区，在当前的第二波疫情中，伦巴第大区的新增感染病例数也持续走高。

意大利今年2月中旬才发现了首期本土传播病例，几天后伦巴第大区的疫情就大规模爆发。由于最初的几处爆发都集中在医院、养老机构，且都没有被及时发现，因此意大利北部的疫情在今年2月底、3月初传播得十分迅猛。

研究结果受到质疑

不过，学术界对“新冠病毒去年9月就出现在意大利”之说法抱有不小得怀疑。意大利帕多瓦大学的免疫学家维奥拉(Antonella Viola)就指出，来自米兰与锡耶纳科学家的研究结果还有待其他科研机构的核实，而且在样本中发现新冠病毒抗体并不代表这些样本提供者曾经感染新冠病毒；感染过其他冠状病毒的人也有可能产生类似的抗体。她认为，959人的样本规模依然太小，并且建议应该同样检测2017年、2018年的样本作为比对。

即便是米兰肿瘤研究所内部的同事，也对这项研究表示了质疑。该机构的病毒学家加利(Massimo Galli)在接受意大利《共和报》采访时说，如果新冠病毒很早前就出现在意大利，“那为什么疫情没有更早爆发呢？”

需要开展后续研究

不过，米兰肿瘤研究所所长阿波罗内(Giovanni Apolone)则为这项争议研究进行辩护。他在接受意大利《晚邮报》采访时说，样本中发现的抗体确实是针对新冠病毒SARS-COV-2的特异抗体，而非针对其他已知冠状病毒的抗体。米兰大学药学教授阿布拉齐奥(Maria Abbrachio)也对《共和报》指出，此项研究采用的检测方法是专门针对SARS-COV-2特异抗体的。她还说，在中国以及欧洲，已经有众多研究证实，新冠病毒早已出现。阿布拉齐奥建议就此进行更多的研究。

现在，米兰肿瘤研究所和锡耶纳大学的研究团队计划与那些当时自愿参加肺癌筛查的体检者取得联系，询问他们是否曾经出现过相关症状。

中国似未开展此类研究

今年夏天，巴西、西班牙的学者也曾发现，去年的下水道废水样本中检出了新冠病毒。中国国内至今没有出现过“新冠病毒比现在已知的出现得更早”之类的消息，不过，也没有任何公开的报道显示中国的学者就此问题展开过研究。

中国外交部发言人赵立坚11月17日在新闻发布会上也对意大利学者的最新发现进行了表态。他说，“这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，目的是更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和健康。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。”

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