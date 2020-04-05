新冠病毒危机与罗姆人：被遗忘的风险群体

（德国之声中文网）老年人、病人、医护人员--他们是冠状病毒危机中风险最大的群体。然而，在欧洲，还有一个很大的特殊风险群体，公众对之鲜少关注：超过百万的贫穷罗姆人。对他们当中尤其是生活在东欧、中欧地区的很多人而言，很可能很快会出现一个卫生及人道灾难。

他们中间，多数人生存条件恶劣，通常没有卫生设备。此外，很多人目前还无法继续从事其非正式职业：例如，捡破烂、食品、日用品或花卉的路边交易。

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罗姆人组织发出警报

然而，问题并不仅这一个。除本就普遍存在的反茨冈人主义外，很多罗姆人还被打上特殊的标签。斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚等国在一般的限制手段外，还对罗姆人定居点增加了管制措施，对其实施封闭，或动用警察予以隔离。

为此，在欧洲的罗姆人组织发出了警报。德国辛提人和罗姆人中央委员会在一份声明中表示担心，"中欧、东南欧的极右翼的和民族主义的政客们利用当前的冠状病毒疫情危机，将其种族主义的立场作为政府行动而合法化并予以贯彻"。

尤其危险：贫困定居点

罗姆人是欧洲最大的少数族群，约有1000万至1200万人，其中近一半生活在７个中欧及东南欧国家：捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、马其顿。欧洲一些最不堪的贫民区也在那里。

这些贫民区的一大共同点是，人们居住空间极小，很多家庭常常是三、四代人挤住在一室或二室住宅里。除了在马路上的少数几个公用水龙头外，大多数定居点内没有自来水、没有排污系统。对COVID-19新冠肺炎一类疾病的传播来说，这正是理想条件。

尽管在所有中欧、东南欧国家贫民区的罗姆人的这样的生活条件和状况广为人知，面临当前的新冠病毒危机，任何地方却都没有中央措施，预防发生新冠病毒的快速、广泛传播。

保加利亚境内的一个罗姆人住区

亟需制定社会计划

在斯洛伐克，新上台的右翼保守主义－民族主义政府看到了这一问题，却采用了不恰当的行动方式。本周，政府总理莫托维奇（Igor Matovič）宣布，从本周五起，在首批33个定居点对罗姆人，尤其是对他们当中新近从境外返回的人，作新冠病毒检测。检测由军人看管，由军医主持。根据检测结果，或者将个别居民送入政府开设的隔离点，或者隔离整个定居点。

本周遭解职的今年２月落选的斯洛伐克政府罗姆人事务专员；罗瓦斯（Ábel Ravasz）通过媒体对此提出严厉抨击。他指出，动用军队本身就是对罗姆人的一种歧视，而不是让他们感觉到国家是自己的伙伴。

在罗马尼亚和保加利亚，若干较大规模的罗姆人定居点被警方和宪兵队封锁，原因是，这些天，众多居民从境外返回，其中一些人明显违反了隔离规定。在此类军警措施外，贫穷而尤其受到威胁的罗姆人只在例外情况下才会得到国家的特殊帮助。

在匈牙利，尤其是在该国东部地区，很多罗姆人生活在赤贫条件下。该国罗姆人议会主席、罗姆活动人士霍瓦特（Aladár Horváth）要求为这些定居点住民制定一份专项社会计划。他致函政府和国家总统，提出一项帮助贫穷罗姆人的《九点危机管理计划》。他在信函中写道："在这些隔离住区，居民们没有余钱、没有储备，没有医疗服务，父母们担心，不再有食品给孩子。"迄今，他未收到任何回复。