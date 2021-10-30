新冠病毒从哪里来、疫情到何时止？

（德国之声中文网）在新冠病毒肆虐人间两年，造成全球520万人死亡之后，越来越多的科学家认为应该将溯源工作聚焦于可信度更高的“动物传人”方向，这也更有助于人类今后抵御新的病毒种类或变异。

美国犹他大学的病毒学家戈德斯坦（Stephen Goldstein）对美联社表示，“实验室泄漏”假说吸引了很多注意，但尚无证据表明新冠病毒存在于某个实验室。今年8月，他与20多名同行在专业期刊《细胞》（Cell）联合撰文，罗列了支持动物起源说的证据。

参与该文的亚利桑那大学生态及生物进化研究所的科学家沃洛贝（Michael Worobey）也表示，去年春以来他本人以及其他学者的研究让他更加倾向于动物起源说，因为有了“更多数据的支持”。

今年11月，沃洛贝在《科学》（Science）杂志发文，列出了初期病例的发展时间线，将目前已知的首个病例追溯到武汉华南海鲜市场。他发现，可查证的“零号病人”是该市场上的一名商贩，而不是之前所记录、包括世卫组织报告中所称的一名与海鲜市场没有直接接触的会计。

而且最初发现的有症状感染病例绝大多数都同华南海鲜市场有关，这些都是证明该市场为新冠疫情源头的“强有力证据”。沃洛贝指出，“实验室说”会把人们的注意力从实际发生的事情上转移开。

武汉病毒研究所的实验室成为怀疑对象

溯源路漫漫

今年5月，美国总统拜登指令多个情报机构对新冠病毒起源做调查并限期提交报告。8月份公布的报告未能就起源问题得出明确结果。其中4个机构倾向于认为病毒是由动物传人，一个情报机构更相信首个病例与实验室有关。情报机构一致认为，新冠病毒并非是作为生物武器而研发的。

新冠溯源问题上的追索与摩擦，也导致美中关系进一步紧张。一些专家担心人们永远无从获知病毒的来源。

沃洛贝推测，貉（亦称狸，英文raccoon dog）可能是将病毒传给人的中间宿主。这种动物易感染冠状病毒，且在华南海鲜市场上有出售。他说，来自现场的被感染动物样本，将是“动物传人说”最有力的证据。但众所周知，市场被清理，踪迹全无。

“变得像普通感冒”

专家担心，与新冠病毒类似的由动物传人的病毒感染可能导致新的、危害更大的疾病流行。另一个担心是，动物身上可能产生新的病毒变种。有人甚至怀疑奥密克戎（omicron）变种就是这样产生的。

“即便我们控制住了人类的新冠疫情，动物也随时是潜在的病毒变异孵化器”，威斯康辛-麦迪逊大学的病毒学家奥康纳（David O'Connor）对美联社说，人们不可能给所有动物也打疫苗。

至于人们正在经历的这场新冠疫情还会持续到何时，德国著名冠状病毒研究专家、柏林夏里特医学院的病毒学教授德罗斯滕（Christian Drosten）周四在接受电视一台晚间新闻采访时说，同其它冠状病毒一样，在经历几波感染、大部分人接种疫苗之后，新冠疾病（Covid-19）将逐渐变得像一种感冒，届时只需为高危人群定期接种疫苗，以预防重症。

因此他认为，疫情将在“可预见的时间里结束”。不过考虑到奥密克戎变种带来的不确定性，德罗斯滕尚不确定这段时间会有多长，“或许到明年、后年还不会完全终结，但三年内这一切会过去”。

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



（综合报道）

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