新冠病毒从哪里来、疫情到何时止？

（德国之声中文网）在新冠病毒肆虐人间两年，造成全球520万人死亡之后，越来越多的科学家认为应该将溯源工作聚焦于可信度更高的“动物传人”方向，这也更有助于人类今后抵御新的病毒种类或变异。

美国犹他大学的病毒学家戈德斯坦（Stephen Goldstein）对美联社表示，“实验室泄漏”假说吸引了很多注意，但尚无证据表明新冠病毒存在于某个实验室。今年8月，他与20多名同行在专业期刊《细胞》（Cell）联合撰文，罗列了支持动物起源说的证据。

参与该文的亚利桑那大学生态及生物进化研究所的科学家沃洛贝（Michael Worobey）也表示，去年春以来他本人以及其他学者的研究让他更加倾向于动物起源说，因为有了“更多数据的支持”。

今年11月，沃洛贝在《科学》（Science）杂志发文，列出了初期病例的发展时间线，将目前已知的首个病例追溯到武汉华南海鲜市场。他发现，可查证的“零号病人”是该市场上的一名商贩，而不是之前所记录、包括世卫组织报告中所称的一名与海鲜市场没有直接接触的会计。

武汉病毒研究所的实验室成为怀疑对象

而且最初发现的有症状感染病例绝大多数都同华南海鲜市场有关，这些都是证明该市场为新冠疫情源头的“强有力证据”。沃洛贝指出，“实验室说”会把人们的注意力从实际发生的事情上转移开。

溯源路漫漫

今年5月，美国总统拜登指令多个情报机构对新冠病毒起源做调查并限期提交报告。8月份公布的报告未能就起源问题得出明确结果。其中4个机构倾向于认为病毒是由动物传人，一个情报机构更相信首个病例与实验室有关。情报机构一致认为，新冠病毒并非是作为生物武器而研发的。

新冠溯源问题上的追索与摩擦，也导致美中关系进一步紧张。一些专家担心人们永远无从获知病毒的来源。

沃洛贝推测，貉（亦称狸，英文raccoon dog）可能是将病毒传给人的中间宿主。这种动物易感染冠状病毒，且在华南海鲜市场上有出售。他说，来自现场的被感染动物样本，将是“动物传人说”最有力的证据。但众所周知，市场被清理，踪迹全无。

“变得像普通感冒”

专家担心，与新冠病毒类似的由动物传人的病毒感染可能导致新的、危害更大的疾病流行。另一个担心是，动物身上可能产生新的病毒变种。有人甚至怀疑奥密克戎（omicron）变种就是这样产生的。

“即便我们控制住了人类的新冠疫情，动物也随时是潜在的病毒变异孵化器”，威斯康辛-麦迪逊大学的病毒学家奥康纳（David O'Connor）对美联社说，人们不可能给所有动物也打疫苗。

至于人们正在经历的这场新冠疫情还会持续到何时，德国著名冠状病毒研究专家、柏林夏里特医学院的病毒学教授德罗斯滕（Christian Drosten）周四在接受电视一台晚间新闻采访时说，同其它冠状病毒一样，在经历几波感染、大部分人接种疫苗之后，新冠疾病（Covid-19）将逐渐变得像一种感冒，届时只需为高危人群定期接种疫苗，以预防重症。

因此他认为，疫情将在“可预见的时间里结束”。不过考虑到奥密克戎变种带来的不确定性，德罗斯滕尚不确定这段时间会有多长，“或许到明年、后年还不会完全终结，但三年内这一切会过去”。

（综合报道）

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