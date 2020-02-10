新冠病毒仍存关键问题 世卫专家寻答案

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）正在追踪新型冠状病毒在中国的流行情况，以及它如何传播到国外。世卫率领的国际专家先遣队已前往北京协助调查新冠病毒的爆发。

该病毒被认为是去年12月从动物"跳转"到人身上，源头武汉市一家海鲜市场。

--人际传播：世卫组织说感染者可以通过飞沫或近距离接触传播这种呼吸道病毒，该病毒还能在物体表面上存留较短时间。病毒在人体内的潜伏期一般不超过14天。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日发表推文说，"有一些2019nCoV（2019新型冠状病毒）感染的案例中，感染者没有到中国旅行的经历。这些为数不多的案例表明，这可能只是冰山一角。"

--根据中国和世卫组织分享的数据，在18,000个病例中，大约有82％轻度感染者，大约15％为严重感染者， 3％为致命感染者。

世卫组织总干事谭德塞

--关于"感染群组"：该病毒已经在中国、德国和法国等国家发现中继或继发传播。追踪曾暴露于病毒的"接触人"是阻止传播链的关键。

--该病毒在医院和卫生保健场所的传播。世卫组织建议医护人员采取标准的保护设备，包括手套、口罩和防护服。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 除夕前夜武汉“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停所有公共交通。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。随后“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。1月25日，中国农历鼠年大年初一，死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 "500万人离开武汉" 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 WHO宣布"国际关注的突发公共卫生事件" 世界卫生组织本1月30日召开会议之后，宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 中国大陆死亡病例超过萨斯官方数字 据中国官方数字，截至2月2日，确诊病例17205例，死亡361例，重症2296例。媒体报道，与2003年中国官方公布的萨斯死亡人数相比，此次疫情已经超过当时的数字（官方称中国大陆有349例死亡病例）。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国两度撤侨 首批接回侨民中2人确诊 截至2月11日，德国统计有14个确诊病例。其中2人是德国派军机从武汉撤侨经检测确诊的。图为百余名德国撤侨隔离两周的安置点，位于法兰克福以南一处军营。图中是记者在撤侨抵达前在该地采访。2月9日，第二批撤侨人员也安全返回德国，这20名生活在武汉及周边地区的德国人和家属，未能赶上第一批撤侨的专机。他们乘坐英国的一架包机离开武汉，到达英国牛津附近的军用机场后，被一架德国军机接回德国。目前他们在柏林接受隔离观察，暂时没有发现新冠病毒感染者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 武两所新医院火速建成 中国信息管理受质疑 2月3日，据称有1000个床位的火神山医院在武汉交付，工期8天。2月8日，雷神山医院也投入使用，开始收治已经确诊的新冠肺炎患者。与此同时，对于武汉疫情先期“8人造谣被警方警告”的消息，中国媒体进行追踪报道，采访了早期出于谨慎防范将消息发表在社交媒体群组的医生。中国媒体也报道了中国专家在国际期刊《柳叶刀》上发表的论文显示，在1月20日钟南山表示“肯定有人传人”之前看来就早已有相关“人传人”证据。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 习近平承认应对疫情“不足” 习近平在2月3日召开的中共中央政治局常委会议上强调，对疫情应对中暴露出来的不足，要健全国家应急管理体系。2月5日，中国新冠病毒的死亡病例达到490，确诊24324人。世卫组织呼吁全球各国第一时间分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 “吹哨者”李文亮病逝引发网民集体愤慨 眼科医生李文亮曾在去年年底在微信群聊里发消息称“确诊7例SARS”，随后遭公安机关训诫，因此被视为新冠疫情的首批吹哨人之一。他本人在2月1日被确诊感染新冠病毒后病情恶化，于2月7日凌晨去世。各式哀悼他的信息一夜之间刷屏各大社交媒体，关键词#我要言论自由#也开始在微博上受到高度关注。 专家认为，李文亮之死引爆了自新冠病毒疫情扩散以来，社会上对政府累积已久的不满情绪。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 战战兢兢 返岗复工 2月10日，全国大部分地区已经结束延长的春节假期，部分工厂企业逐步开工。但由于新冠病毒确诊案例持续上升，相关的防控工作仍然严格，饭店餐厅少有顾客光顾。中小学复课时间推后，江浙沪粤等经济大省均宣布在2月内不开学。有分析人士猜测，肺炎疫情可能使北京当局将今年经济增长目标定在6%的希望落空。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 单日新增死亡病例过百 2月11日，国家卫健委公布的数据显示，中国境内新冠肺炎造成的死亡人数增加到1017人，单日死亡病例首次过百。除了短期内新建成的火神山和雷神山医院之外，武汉地区还将一些体育馆和展览管等设施临时改造称所谓的“方舱医院”（图），收治轻症患者。



"从知道该病毒是冠状病毒开始，我们就认为可能会出现扩大传播，甚至'超级传播'事件。"世界卫生组织流行病学家科霍夫博士（Dr. Maria van Kerkhove）说。

--为什么有人因此丧生？年龄较大的感染者，或者基础健康状况不佳者，包括癌症、糖尿病和高血压患者的风险最高。根据报告，该病毒感染者整体死亡率约为2％。 其中，80岁以上的感染者死亡率最高。世卫组织希望获得关于该疾病导致肺炎和器官衰竭的更多数据。

"我们最近发布了一份临床病例报告，其中鼓励医院和临床医生使用标准化数据收集办法从患者采集数据。" 科霍夫博士说，这能让人们更好地了解该疾病，特别是重症的发展轨迹。

张平/ 叶宣（路透社）